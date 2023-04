Le Chili et la société minière américaine Albemarle discutent du projet de nationalisation de l'industrie du lithium

La semaine dernière, le président chilien de gauche Gabriel Boric a annoncé que le contrôle des vastes exploitations de lithium du pays serait transféré en temps utile d'Albemarle et de SQM à une société d'État distincte.

Cette décision a choqué les investisseurs et les entreprises étrangères et a suscité des inquiétudes quant à la production et à l'approvisionnement en lithium, un métal essentiel pour les batteries des véhicules électriques. Le Chili possède les plus grandes réserves de lithium au monde.

Le directeur d'Albemarle au Chili, Ignacio Mehech, et le vice-président de Corfo, Jose Miguel Benavente, ont discuté du plan du gouvernement, qui se concentre principalement sur le salar d'Atacama, où Albemarle a un contrat d'exploitation jusqu'en 2043, a déclaré Corfo dans un communiqué.

Corfo continuera à posséder des propriétés minières, tandis que l'exploitation minière sera effectuée par des contrats de location qui "incorporeront progressivement l'État" par le biais d'alliances public-privé avec une majorité d'États, selon le communiqué.

M. Benavente a indiqué que "l'association public-privé et une éventuelle extension au-delà de 2043" seraient définies à une date ultérieure, mais il a ajouté que l'accord devrait bénéficier aux deux parties.

Dans une déclaration séparée publiée après la réunion, M. Mehech a déclaré que la déclaration de M. Boric sur le respect des contrats est un "signe sans équivoque au marché qui nous permet de maximiser notre engagement au Chili". Il a ajouté qu'Albemarle, le plus grand producteur de lithium au monde, souhaite se développer au Chili et dans la plaine salée d'Atacama grâce à de nouvelles technologies.

"La nouvelle ère du lithium est totalement en phase avec la stratégie du gouvernement en matière de lithium", a déclaré M. Mehech, ajoutant que l'entreprise cherche à faire progresser sa technologie d'extraction directe du lithium, qui est un élément clé du plan gouvernemental.

Le ministre de l'économie Nicolas Grau a déclaré à Reuters lundi que le gouvernement entamerait des négociations officielles avec les deux opérateurs de lithium par l'intermédiaire de la société minière nationale Codelco d'ici le milieu de l'année et qu'il espérait conclure un accord avant la fin du mandat de M. Boric en 2026.

Lundi, le PDG de SQM, Ricardo Ramos, a également rencontré M. Corfo et a déclaré que la société chilienne de lithium, deuxième producteur mondial de ce métal, aurait besoin de 2 milliards de dollars pour mettre en œuvre les plans du gouvernement. Le contrat de SQM expire en 2023.