Io Scelgo, la plateforme de pétition en ligne d'Il Fatto Quotidiano est née

(Alliance News) - SEIF Spa a annoncé jeudi le lancement de "Io Scelgo", sa plateforme de pétition en ligne. Le lancement de cette plateforme, à but non lucratif, s'inscrit dans le cadre du nouveau plan d'entreprise dont l'un des piliers est le renforcement et l'expansion de la communauté numérique.

Io Scelgo", fondée sur des valeurs telles que la participation collective, la transparence, l'impartialité et la durabilité, se veut un outil de démocratie participative dont l'objectif est de donner aux gens la possibilité d'influencer concrètement leur propre réalité en attirant l'attention de l'opinion publique sur des questions d'intérêt collectif", peut-on lire dans la note de l'entreprise.

SEIF a terminé la séance de mercredi dans le rouge de 5,8 pour cent à 0,20 EUR par action.

