SEIF, Loft et Mompracen vont développer des documentaires d'actualité et historico-politiques.

(Alliance News) - La Società Editoriale Il Fatto Spa a annoncé mardi que sa filiale Loft Produzioni Srl et Mompracem ont signé un accord de collaboration pour le développement de projets dans le domaine des actualités et des documentaires historico-politiques.

Mompracem est la société de production et l'usine active dans le secteur du cinéma et de la télévision dont les partenaires sont les frères Manetti, Carlo Macchitella, Pier Giorgio Bellocchio et la société allemande Beta Film.

"Loft Produzioni est la société de SEIF active dans les productions vidéo qui se distinguent à la fois par leur approche innovante sur le plan narratif et visuel et par leur expertise journalistique qui fait autorité", rappelle SEIF.

"Les deux sociétés ont l'intention de réunir leur excellence dans le but de produire des projets spécifiques dans le domaine des documentaires de qualité capables de répondre à la demande croissante des diffuseurs et des plateformes à la demande."

"Nous croyons fermement," a déclaré David Perluigi, directeur exécutif de Loft Produzioni, "au développement de productions vidéo d'excellence et - également grâce à cet accord - nous voulons renforcer encore notre positionnement sur le marché. Notre particularité est de pouvoir combiner le grand professionnalisme dans le domaine du journalisme de fond avec la capacité d'innovation que requiert le format vidéo pour répondre aux nouveaux besoins des téléspectateurs".

Luigi Calicchia, administrateur unique de Loft Produzioni, a ajouté : "L'accord avec Mompracem est le premier signe important du développement de notre activité à travers des partenariats industriels avec des entreprises déjà actives dans le secteur avec lesquelles construire une offre de plus en plus attractive pour le marché national et international".

Carlo Macchitella a commenté : "Mompracem, fort de son expérience dans le secteur du cinéma et de la fiction, s'est récemment engagé avec succès sur la voie de la 'réflexion' et de la production de documentaires qui rappellent la culture et l'histoire de ce pays, tout en s'aventurant dans le monde intriguant de l'actualité, reflétant ses contradictions et ses singularités. Dans cette clé, le partenariat avec Loft Produzioni tend à combiner nos compétences rédactionnelles et de production avec une entreprise de premier plan dans le domaine du journalisme de fond et toujours attentive aux exigences du marché et du public".

L'action de SEIF a clôturé mardi en baisse de 5,4 pour cent à 0,25 euro par action.

