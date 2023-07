Società Editoriale Il Fatto S.p.A. est spécialisé dans l'édition multimédia de journaux, de magazines, de livres et de contenus télévisés. Le CA par activité se répartit comme suit : - prestations d'édition (78,6%) : édition de presse écrite et de journaux en ligne (Il Fatto Quotidiano), de journaux mensuels (FQ MILLENNIUM), de magazines en ligne (ilfattoquotidiano.it) et de livres (Paper First) ; - vente d'espaces publicitaires (13,5%) ; - production de contenus télévisés (7,9% ; Loft Produzioni). Le groupe développe également des activités de production de spectacles et d'organisation d'événements. La répartition géographique du CA est la suivante : Italie (89,2%), Europe (4,5%) et autres (6,3%).

Secteur Edition