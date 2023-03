SEIF, le premier cycle de cours de l'école Il Fatto commence aujourd'hui

(Alliance News) - La Società Editoriale Il Fatto Spa a annoncé lundi que le premier cycle de cours de l'école Il Fatto a commencé.

Le premier cours qui commence aujourd'hui est consacré au système social. Le cours, composé de 15 leçons, vise à fournir aux participants le cadre de référence socio-économique global, en illustrant ses dynamiques, ses modèles, ses formes de travail, la coopération et le conflit, les valeurs, les besoins, l'éthique et l'esthétique.

Le cours, coordonné par Miriam Mirolla, professeur de théorie de la perception et de psychologie de l'art à l'Académie des Beaux-Arts de Rome, comprend des intervenants tels que Mauro Ceruti, Vanni Codeluppi, Domenico De Masi, Vito Mancuso, Tomaso Montanari, Franco Purini, Luca Sommi, Pasquale Tridico et Gianfranco Viesti. Comme l'école vise également à utiliser une méthode d'enseignement innovante et interactive, le cours comportera des incursions littéraires et musicales. Le chef d'orchestre Aurelio Canonici figurera parmi les conférenciers.

L'école fait partie de la nouvelle division Formation, qui est l'un des piliers du plan d'affaires de SEIF à l'horizon 2025.

Le directeur de l'école est le sociologue Domenico De Masi, professeur émérite de sociologie du travail à l'université "La Sapienza" de Rome, où il a été doyen de la faculté des sciences de la communication.

"Notre école, explique Domenico De Masi, veut permettre à ses étudiants de combler les lacunes éducatives dues à la rapidité du progrès et de partager une communauté d'excellence créée autour d'enseignants de très haut niveau".

Cinzia Monteverdi, directrice de SEIF, a déclaré : "Nous croyons fermement en ce projet parce que, depuis notre fondation, nous pensons que le rôle d'un groupe d'édition n'est pas seulement d'informer, mais aussi de contribuer à la formation et à la diffusion des connaissances. De plus, nous pensons que la division Formation peut apporter une diversification des revenus à notre entreprise, ce qui ne peut que se traduire par une création de valeur pour toutes nos parties prenantes. Un élément particulièrement significatif est l'intérêt manifesté non seulement par des individus, mais aussi par de nombreuses entreprises désireuses d'offrir une formation qui permette à leurs employés de comprendre les changements majeurs qui se produisent en Italie et dans le monde".

Le programme de formation de l'école se poursuivra le 14 avril, avec le début du cours monographique sur la justice environnementale, coordonné par Grazia Pagnotta, professeur d'histoire environnementale à l'université de Roma Tre, avec des conférenciers de haut niveau tels que Leonardo Becchetti, Ferdinando Boero, Aurelio Canonici, Livio de Santoli, Silvio Greco, Paolo Maddalena, Stefano Mancuso, Luca Mercalli, Carlo Petrini, Paolo Pileri, et Marco Ponti.

