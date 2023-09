Bellinzone (awp) - Azienda elettrica ticinese (AET), Società Elettrica Sopracenerina (SES) e Aziende industriali di Lugano (AIL) se sont réunis pour former un consortium. Baptisé Solar 120, ce dernier a décroché auprès de l'Office fédéral des routes (Ofrou) la concession pour l'installation de panneaux photovoltaïques sur les parois anti-bruit de la partie tessinoise de l'autoroute A2.

"La combinaison des forces et des compétences des trois partenaires, ainsi que la possibilité de s'appuyer sur le personnel et l'infrastructure déjà présents dans la région, ont permis de présenter à l'Ofrou une proposition solide et convaincante", se félicitent les énergéticiens vendredi dans un communiqué. La participation au consortium se monte à 50% pour le producteur cantonal AET, le reste étant réparti à parts égales entre les deux distributeurs locaux.

Cette synergie devrait contribuer "de manière importante à l'augmentation de la production d'énergie renouvelable au Tessin, avec des répercussions positives pour l'ensemble de la région", poursuit la note. Sur la base des études préliminaires effectuées, les panneaux qui seront installés sur les parois anti-bruit en bordure d'autoroute auront une puissance cumulée "d'au moins 4 mégawatts" et une production annuelle estimée à 4 gigawattheures (GWh), ce qui correspond à la consommation d'environ un millier de ménages.

Le lot 5A comprend 24 installations situés dans la Léventine, à Mendrisio et à Chiasso, ainsi que sur le tronçon de l'A13 entre Tenero et Locarno, qui devraient être opérationnelles d'ici trois ans, a expliqué au micro de la RSI Leonardo Locarnini, ingénieur d'AET en charge du projet.

Les panneaux seront posés dans la mesure du possible du côté extérieur de l'autoroure, de manière à faciliter le montage et la maintenance en évitant d'entraver le trafic, a poursuivi le responsable. L'investissement prévu est avoisine les 10 millions de francs suisses et une extension du projet est à l'étude pour le tronçon situé entre les sorties de Bellinzone nord et sud, qui ne faisaient pas partie du lot initial.

Aucune mention n'est faite en revanche des retombées financières attendues par le consortium, qui pourra exploiter l'énergie générée par les nouvelles installations.

