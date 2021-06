EPC Groupe : – Exposé des motifs des résolutions présentées à l'assemblée générale du 23 juin 2021

EXPOSE DES MOTIFS POUR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE D'EPC

DU 23 JUIN 2021

Texte des résolutions soumises à l'Assemblée Générale partie ordinaire

Résolutions 1 et 2

Les résolutions 1 et 2 concernent l'approbation des comptes sociaux et des comptes consolidés de l'exercice écoulé. Les comptes figurent de manière détaillée dans l'Annexe 1 (Rapport financier annuel 2020) du premier amendement (portant le numéro d'approbation par l'AMF R.21-020) au Document d'enregistrement universel 2019 qui lui a été approuvé le 16 février 2021 sous le numéro R.21-003 et mis à la disposition des actionnaires sur le site de la Société (Rubrique Téléchargement) (l'« Amendement ») et sont commentés dans le rapport de gestion.

Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2020)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes, ainsi que des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020, approuve lesdits comptes sociaux tels qu'ils ont été établis et lui ont été présentés.

Elle approuve également les opérations traduites dans les comptes sociaux ou mentionnées dans les rapports.

En conséquence, elle donne au conseil d'administration quitus de sa gestion.

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'Assemblée Générale approuve les dépenses et charges non déductibles pour l'établissement de l'impôt, visées au 4 de l'article 39 du Code général des impôts, et qui s'élèvent pour l'exercice à un montant de 9.576 €, ainsi que l'impôt supporté en raison desdites dépenses et charges, qui ressort à 2.681 €.

Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2020)

L'Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes, ainsi que des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020, approuve les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020 tels qu'ils ont été établis et lui ont été présentés.

Elle approuve également les opérations traduites dans les comptes consolidés ou mentionnées dans les rapports.

Résolution 3

La résolution 3 a pour objet de proposer à l'Assemblée l'affectation du résultat de l'exercice 2020.

Troisième résolution (Affectation du résultat de l'exercice 2020)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir constaté que :