Societe Anonyme d'Explosifs et Produits Chimiques : EPC – Modalités de mise à disposition de la Note en Réponse et du Document Autres Informations d'EPC SA

COMMUNIQUE DE PRESSE DU 17 FEVRIER 2021

OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIEE VISANT LES ACTIONS DE LA

SOCIETE

INITIEE PAR

E.J. BARBIER SA

Communiqué de mise à disposition du public de la note en réponse et des informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de la société EPC SA

PRIX DE L'OFFRE : 400 euros par action EPC SA

DURÉE DE L'OFFRE : 10 jours de négociation

Le présent communiqué de presse a été établi et diffusé par Société Anonyme d'Explosifs et de Produits Chimiques (« EPC SA » ou la « Société ») le 17 février 2021 en application des dispositions des articles 231-27 3° et 231-28 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF »).

Conformément aux articles L. 621-8 du Code monétaire et financier et 231-26 de son règlement général, l'AMF a, en application de sa décision de conformité en date du 16 février 2021, apposé le visa n°21-036 sur la note en réponse établie par EPC SA (la « Note en Réponse ») relative à l'offre publique d'achat simplifiée initiée par la société E.J. Barbier, sur les actions de la Société au prix de 400 euros par action EPC SA (l'« Offre »).

Le visa, conformément aux dispositions de l'article L. 621-8-1-I du Code monétaire et financier a été attribué après que l'AMF a vérifié « si le document est complet et compréhensible, et si les informations qu'il contient sont cohérentes ». Il n'implique ni approbation de l'opération, ni authentification des éléments comptables et financiers présentés.

Conformément aux dispositions de l'article 231-28 du règlement général de l'AMF, les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables d'EPC SA complétant la Note en Réponse ont été déposées auprès de l'AMF le 16 février 2021.

La Note en Réponse visée par l'AMF et les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de la Société sont disponibles sur les sites Internet d'EPC S.A.(www.epc-groupe.com)et de l'AMF(www.amf-france.org), et peut être obtenu sans frais au siège social de :

EPC S.A.

Tour Initiale, 1 Terrasse Bellini 92935 Paris La Défense Cedex

Avertissement :

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre d'acquérir les titres. L'offre ne sera réalisée que conformément à la documentation d'offre qui contiendra les termes et conditions complets et définitifs de l'offre. La documentation d'offre sera soumise à l'examen de l'Autorité des marchés financiers et l'offre ne sera ouverte qu'après obtention de la décision de conformité de l'Autorité des marchés financiers. Toute décision relative à l'offre doit se fonder exclusivement sur l'information contenue dans la documentation d'offre.

Le présent communiqué a été préparé à des fins d'information uniquement. La diffusion de ce communiqué, l'offre et son acceptation peuvent faire l'objet d'une règlementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. L'offre ne s'adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions, ni directement, ni indirectement, et n'est pas susceptible de faire l'objet d'une quelconque acceptation depuis un pays où l'offre ferait l'objet de telles restrictions. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s'y conformer. EPC SA décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit.

A propos d'EPC Groupe

Créé en 1893, EPC Groupe est une entreprise française dont les métiers historiques sont la fabrication, le stockage et la distribution d'explosifs civils. A partir des années 2000 le groupe a diversifié ses activités, toujours dans le secteur civil, sur le marché de la démolition et des additifs diesels. Il a également étendu sa gamme de produits et a développé des activités de service. EPC Groupe dispose d'un savoir-faire et d'une expertise reconnus tant pour ses clients opérateurs de mines et carrières, que pour les acteurs des travaux publics. Il est implanté sur les 5 continents où il dispose d'une quarantaine de filiales ainsi que d'un large réseau de distribution. En 2019, le groupe, qui emploie 2.200 salariés, a réalisé un chiffre d'affaires de 345 millions d'euros.

EPC SA est coté sur le compartiment C du marché réglementé d'Euronext à Paris (ISIN : FR0000039026 pour les actions ordinaires, FR0000037343 pour les parts de fondateur).

Contacts EPC SA

EPC Groupe Tour Initiale

1 Terrasse Bellini CS 70222

92935 Paris la Défense Cedex France

Service des Assemblées de la Société Générale CS 30812

44308 NANTES Cedex 3

Email: contact.actionnaires@epc-groupe.fr