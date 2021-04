Societe Anonyme d'Explosifs et Produits Chimiques : Assemblée générale mixte du 22 avril 2021_Réponses aux questions écrites des actionnaires

L'énoncé des questions des actionnaires est précédé d'un rappel de l'exposé qui les accompagne. Cet exposé comporte parfois des inexactitudes. Le fait qu'il soit ici repris in extenso par la Société pour la bonne compréhension des questions et des réponses n'emporte aucune confirmation des informations inexactes qu'il contient, qui ne sont corrigées que dans la mesure où cela est nécessaire pour répondre à la question qui le suit.

Réponse EPC : La Société confirme que le cabinet Ledouble et M. Gilles de Courcel ont chacun reçu le rapport réalisé par le Boston Consulting Group (ci-après « BCG») relatif à l'analyse prospective de l'impact de la crise de la Covid-19 sur l'activité du groupe EPC, sur lequel le management s'est appuyé pour établir le plan d'affaires comportant trois scénarii, examiné et approuvé par le Conseil d'administration le 25 août 2020 (ci-après le « Plan d'Affaires de la Société »).

Des scénarii et agrégats des plans d'affaires présentés au Conseil d'administration du 25 août 2020 qui sont à l'origine sur 12 mois glissant de 34 millions d'euros de corrections de valeur, soit une baisse de valeur implicite par action de plus de 160€ ;

Lors de l'annonce de l'opération de changement de contrôle en 2018, la société EPC allait clôturer un exercice social 2018 avec un bénéfice net consolidé de 7.946 K€, et une situation nette de 112.897 K€. L'opération finalement annoncée officiellement en novembre 2019, c'est-à-dire avant la clôture de l'exercice 2019 dont les comptes ont été arrêtés le 30 mars 2020. Lors de l'annonce de l'opération envisagée les seules données financières connues étaient celles publiées le 25 septembre 2019 sur les comptes semestriels, qui faisaient état d'un résultat net consolidé bénéficiaire de 5.402 K€, qui augmentait encore d'autant les capitaux propres. Depuis cette date, certes dans un contexte inédit de pandémie mondiale affectant les économies mondiales, EPC a été amenée à reconsidérer ses perspectives et les projections de ses plans d'affaires qui viennent au soutien de la valorisation de cette entreprise. Ces décisions ont eu pour effet de constater des dépréciations des survaleurs d'acquisition, les charges de dépréciation irréversibles constatées à cette occasion ayant pour effet de faire baisser en deux étapes les capitaux propres d'EPC de près de 30% en 12 mois (du 30 juin 2019 au 30 juin 2020). Au soutien de ces décisions validées par l'organe délibérant et les comités institués par le Conseil d'administration il semble que ce soit un rapport commandé par 4 Décembre SAS aux actionnaires d'E.J. BARBIER consistant en une étude de l'impact de la crise sanitaire sur l'activité qui, outre ces corrections de valeur, a amené cédants et cessionnaire du bloc de contrôle d'EPC à modifier à la baisse les conditions de leur transaction.

EPC va entreprendre différentes opérations affectant ses capitaux propres sur la base de rapports de valorisation réalisés par des experts indépendants désignés il y a plus d'un an pour l'un (cabinet Ledouble), et plus de six mois (Ricol Lasteyrie) pour l'autre.

Ils constateront qu'avant prise en compte des conséquences de la garantie de passif consentie par les cédants au cessionnaire, le contrat d'acquisition prévoit un prix par action E.J. Barbier, calculé sur la base (i) d'une valeur implicite des actions EPC détenues par E.J. Barbier de 363 euros par action, (ii) d'une valeur des parts de fondateur détenues par E.J. Barbier évaluée sur la base d'un taux de conversion de 1,30 action EPC par part de fondateur (soit un taux inférieur à celui déterminé par le Rapport du Collège d'Experts) et (iii) du montant de la trésorerie nette d'E.J. Barbier. Le prix effectivement payé fait ressortir une valeur implicite de l'action EPC d'environ 360 euros compte tenu de la mise en jeu partielle de la garantie de passif à la date de cession et pourrait encore être réduit si d'autres risques garantis devaient se réaliser. En revanche, le contrat d'acquisition ne prévoit aucun complément de prix, en sorte qu'aucun ajustement à la hausse n'est possible.

Réponse d'EPC : En ce qui concerne le prix par action E.J. Barbier payé par 4 Décembre aux actionnaires d'E.J. Barbier, les actionnaires seraient mieux avisés de se reporter à la Note d'Information (cf. section 1.3.1 (c)) et au Rapport Ledouble (cf. section 4.3.1.)

Le Procès-Verbal de l'assemblée générale d'EJ BARBIER en date du 28 septembre 2020 indique que les renégociations intervenues entre les parties ont abouti à un ajustement du prix de cession initial des actions EJ BARBIER de 5.054,17 € par action à 4.663,24 €, soit une baisse de 7,7 %. L'information rendue publique précise par ailleurs que la valorisation d'EJ BARBIER ne repose plus que sur la valeur d'EPC. Or dans le même temps l'ajustement de prix des actions EPC passe de 429 € par action à 363 €, soit une baisse de 15,4 %.

Le Conseil d'administration considère, de surcroît, que la communication des informations demandées serait susceptible de nuire aux intérêts de la Société, compte tenu des marchés très concurrentiels sur lesquels elle opère, et donc aux intérêts de ses collaborateurs et actionnaires.

Le Rapport du Collège d'Experts (cf. pages 13 et 14) et le Rapport Ledouble (cf. pages 45 à 50) présentent les éléments du Plan d'Affaires de la Société qu'ils ont estimé nécessaires de divulguer pour la compréhension de leurs rapports.

Les comptes semestriels d'EPC au 30 juin 2020 présentaient une contraction du chiffre d'affaires de 10,2 % alors que la zone Europe et Amérique était la plus impactée avec une baisse « de près de 25% sur le 2ème trimestre ».

Conformément aux recommandations de l'AMF les sociétés et leurs organes de gouvernance, y compris le comité d'audit, et en considération des attentes accrues des utilisateurs en matière de transparence de l'information les émetteurs ont été incité à fournir « des informations spécifiques et détaillées sur l'ensemble des sujets utiles à la compréhension des comptes et de la situation de la société. Une telle transparence permet d'accroître la confiance des marchés sur la qualité des informations financières publiées par la société.

Question n°3 : Quels sont les commentaires du Conseil d'administration sur le caractère approprié des dépréciations irréversibles effectuées dans le cadre d'une opération de changement de contrôle et préalablement à la mise en œuvre d'opérations d'expertise visant à examiner le caractère équitable du prix fixé pour l'OPA ?

Question n°4 : Quels sont les commentaires du Comité d'audit chargé « d'examiner les comptes et de s'assurer de la pertinence et de la permanence des normes comptables adoptées pour l'établissement des comptes sociaux et consolidés soumis au Conseil d'Administration » sur le caractère approprié des dépréciations irréversibles effectuées dans le cadre d'une opération de changement de contrôle et préalablement à la mise en œuvre d'opérations d'expertise visant à examiner le caractère équitable du prix fixé pour l'OPA ?

Question n°5 : Quels sont les commentaires des actionnaires cédants du bloc de contrôle et en particulier de Monsieur Paul de Brancion es qualité de président du comité stratégique et mandataire social des principales filiales de cette UGT sur le caractère approprié des dépréciations irréversibles effectuées dans le cadre d'une opération de changement de contrôle et préalablement à la mise en œuvre d'opérations d'expertise visant à examiner le caractère équitable du prix fixé pour l'OPA ?

Réponse d'EPC aux questions n°3 à 5 : Le Conseil d'administration a arrêté les comptes au 31 décembre 2019 et au 30 juin 2020 et les termes des communiqués diffusés par la Société lors de la publication de ces comptes. Les états financiers au 31 décembre 2019 et au 30 juin 2020 font partie intégrante du Document d'enregistrement universel de la Société, approuvé par l'AMF le 16 février 2021.

La Société a donné, dans les communiqués et états financiers susvisés, toutes informations utiles à propos des tests de dépréciation réalisés et des dépréciations et/ou provisions passées dans ces comptes.

Le Conseil d'administration, le Comité d'audit et, a fortiori, M. Paul de Brancion, qui n'est plus ni administrateur ni actionnaire de la Société, n'ont pas à faire de commentaires sur ces états financiers et les délibérations du Conseil d'administration.

Le Conseil d'administration rappelle que ces dépréciations sont le résultat de tests de valeur des UGT (impairment tests) réalisés conformément à la norme comptable IAS 36. La perspective d'une éventuelle opération financière, fut-elle un changement de contrôle, n'était pas un élément de nature

permettre au Conseil d'administration de se dispenser du respect de cette norme comptable dans le cadre de l'arrêté des comptes annuels ou semestriels. De nombreuses sociétés cotées ont passé des des dépréciations dans leurs comptes à la suite de la crise sanitaire.

Les commissaires aux comptes ont certifié sans réserve les comptes annuels et leur rapport d'examen limité sur les comptes semestriels ne contient aucune observation relative aux dépréciations passées dans les comptes au 30 juin 2020.

Le Collège d'Experts et le Rapport Ledouble, qui ont eu accès au détail des tests de dépréciation, ne contiennent pas non plus d'observation à ce sujet.

