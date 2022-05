BAINS DE MER MONACO : Jeux en ligne : apport / cession de la participation détenue dans Betclic Everest Group

SOCIETE DES BAINS DE MER

ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO

Société anonyme monégasque au capital de 24 516 661€.

Siège social : Monte-Carlo - Place du Casino, Principauté de Monaco.

R.C.S. : Monaco 56 S 523 - Siren : 775 751 878.

Jeux en ligne : apport / cession de la participation détenue dans Betclic Everest Group

Monaco, le 11 mai 2022

La Société des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco annonce que sa filiale, la société de droit luxembourgeois Monte-Carlo SBM International S.à.r.l. (« SBM International »), a conclu le 10 mai 2022 un accord aux termes duquel SBM International est engagée à transférer, par voie de cession et d’apport, l’intégralité de la participation de 47,30 % qu’elle détient dans la société Betclic Everest Group (« BEG ») à la société de droit néerlandais FL Entertainment N.V. (« FL Entertainment »).

Cette annonce s’inscrit dans le cadre de la conclusion le 10 mai 2022 d’un accord pour un rapprochement d’entreprises entre Pegasus Entrepreneurial Acquisition Company Europe B.V. (« Pegasus Entrepreneurs »), une « Special Purpose Company » (SPAC), et FL Entertainment, un leader mondial du divertissement autour de deux filiales complémentaires et performantes dans des segments de marché attractifs à fort potentiel de croissance : Banijay (la plus grande société indépendante de production de contenus au monde, avec plus de 120 sociétés de production dans 22 pays) et BEG (acteur majeur des jeux en ligne en Europe et l’un des leaders des paris sportifs, dont la plateforme connaît la plus forte croissance en Europe). L’entité fusionnée sera cotée sur le marché réglementé d’Euronext Amsterdam.

Cette participation de SBM International à l’opération va permettre la poursuite d’un partenariat réussi, mené avec Stéphane Courbit (futur président du conseil d’administration de FL Entertainment) depuis mai 2009, à l’occasion de la prise de participation de SBM International dans BEG. L’opération valorise la quote-part du capital de BEG détenue par SBM International à 850 millions d’euros, à comparer avec son investissement financier initial de 140 millions d’euros en 2009.

Cette opération devrait être finalisée le 30 juin 2022, sous réserve d’approbation par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Pegasus Entrepreneurs et sous réserve de la réalisation de certaines conditions suspensives usuelles.

Si elle se réalise, cette opération impactera favorablement de façon très significative les comptes consolidés du Groupe S.B.M. pour le prochain exercice 2022/2023 et donnera les moyens financiers à SBM International de poursuivre sa stratégie de développement à l’international.

www.montec a rlosbm.com

ISIN : MC0000031187

Pièce jointe