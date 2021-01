Communiqué de Presse

Monaco, le 20 janvier 2021

Etoiles Michelin 2021

Monte-Carlo Société des Bains de Mer confirme une fois encore ses 7 étoiles

Au lendemain de la cérémonie des Etoiles Michelin 2021, le Groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer reste le Resort le plus étoilé en Europe en dépit de l'année 2020 fortement perturbée par la crise sanitaire. Ces étoiles renouvelées viennent toutes confirmer le talent des Chefs et de l'ensemble de leurs équipes de cuisine qui assurent excellence et continuité dans l'ensemble du Groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer.

Un travail d'excellence pour continuer de faire briller le ciel de Monte-Carlo Société des Bains de Mer

C'est une certitude maintenant : les étoiles du Groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer sont bien accrochées puisque même suite à une crise sanitaire, l'ensemble des restaurants conservent leurs étoiles cette année. Un résultat qui n'aurait été permis sans le travail d'exception des Chefs et de leurs équipes, certains en place depuis quelques années maintenant : le Chef Dominique Lory mène ses équipes et conserve les 3 étoiles Michelin au Louis XV- Alain Ducasse à l'Hôtel de Paris, au restaurant Le Grill c'est le Chef Franck Cerutti et ses équipes qui continuent à faire briller l'étoile et du côté du Monte-CarloBay Hotel & Resort, le Chef Marcel Ravin fait briller un peu plus chaque jour l'étoile du Blue Bay.

D'autre, ont quant à eux su faire leurs preuves en cette année 2020: notamment au Vistamar de l'Hôtel Hermitage Monte- Carlo où le Chef Jean-Philippe Borro et ses équipes ont brillamment pris la suite du Chef Benoit Witz et ont permis au restaurant de conserver l'étoile qui y brille depuis plus de 20 ans. Pour la saison 2020, le chef Benoît Witz a quant à lui fait une reprise des plus réussie au restaurant Elsa du Monte-CarloBeach où là aussi la flamme n'a jamais cessé de briller en cuisine.