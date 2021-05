SOCIETE DES BAINS DE MER : dans le rouge en 2020/2021

La Société des Bains de Mer (SBM) a accusé une perte nette 2020/2021 de 79,1 millions d'euros, contre un bénéfice de 26,1 millions un an plus tôt. Le résultat opérationnel du propriétaire de Hôtel de Paris et du Monte-Carlo Bay Hotel & Resort est déficitaire de 103,3 millions d’euros contre un résultat opérationnel bénéficiaire de 22,6 millions d’euros l’exercice précédent. La Société des Bains de Mer et ses filiales ont réalisé un chiffre d’affaires de 336,9 millions d’euros, en diminution de 46%.



L'activité du groupe S.B.M. sur le nouvel exercice 2021/2022 reste encore fortement impactée du fait de la nature sans précédent de cette crise sanitaire. Une évolution favorable de l'épidémie et le déploiement des campagnes de vaccination sont deux éléments clés pour la reprise des voyages et la levée progressive des restrictions sur les mois à venir.