Societe Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco : Em Sherif fait voyager son concept authentique et généreux du Liban à l'Hôtel de Paris Monte-Carlo

COMMUNIQUE DE PRESSE

Monaco, 8 avril 2022

Em Sherif fait voyager son concept authentique et généreux du Liban à l'Hôtel de Paris Monte-Carlo

Toujours en quête d'expériences gastronomiques remarquables, Monte-Carlo Société des Bains de Mer s'allie à Em

Sherif, groupe de restauration renommé né à Beyrouth, qui a pris ses quartiers à Monte-Carlo depuis le 2 avril 2022. Après Harrods à Londres, l'Hôtel de Paris Monte-Carlo accueille Em Sherif en Europe avec un concept inédit mariant Em Sherif Restaurant, Em Sherif Café et Em Sherif Sea Café. Fondé par Mireille Hayek en 2011 pour célébrer la cuisine et la culture libanaise dans toute son authenticité, sa générosité et son raffinement, Em Sherif prendra ses quartiers à

Monaco sous l'égide de Yasmina Hayek, fille de la fondatrice et Cheffe formée à l'Institut Paul Bocuse. Une affaire de famille qui rejoint l'histoire illustre de la Principauté pour le plus grand bonheur des amoureux d'une cuisine qui se vit avec le cœur.

Un concept gastronomique qui fait rayonner le sens de l'hospitalité libanaise

Quand l'authenticité et la générosité de la cuisine libanaise rencontrent l'âme luxueuse de l'Hôtel de Paris Monte- Carlo, c'est une alchimie unique qui se révèle. Em Sherif, qui signifie « la mère de Sherif », est un concept de restaurant traditionnel qui célèbre avec raffinement une culture qui se goûte, se voit, s'entend et se ressent - par sa cuisine, son décor, sa musique et son ambiance unique qui invite à la joie de vivre. Cette ouverture marque une étape importante dans le rayonnement international d'Em Sherif. Fondatrice du groupe et Cheffe, Mireille Hayek a ouvert son premier restaurant Em Sherif à Beyrouth en 2011 et a depuis grandi avec 12 restaurants à travers le Moyen-Orient, et tout récemment, à Londres. Un succès familial porté par une femme visionnaire et passionnée, appuyée par son frère Dany et sa fille Yasmina. Cheffe issue de l'Institut Paul Bocuse, Yasmina Hayek pilote Em Sherif

Monte-Carlo depuis le 2 avril 2022. Pour Monte-Carlo Société des Bains de Mer, l'objectif de cette association est d'offrir une nouvelle marque internationale forte à notre offre de restauration qui séduira notre clientèle avisée.

Le meilleur d'Em Sherif à l'Hôtel de Paris Monte-Carlo

Em Sherif Monte-Carlo s'installe pour la saison 2022 au rez-de-chaussée de l'hôtel. Il décline de manière originale les trois versions du concept : Em Sherif Restaurant, Em Sherif Café, Em Sherif Sea Café. La carte propose les platsiconiques des restaurants Em Sherif avec des produits Origine France, ainsi que des exclusivités rendant hommage aux produits de la mer. Inspirées par les traditions orientales, les assiettes déclinent des messages joliment calligraphiés. Parmi les plats « Signature » créés spécialement pour Monaco :

 Samke Beyroutiyeh - Filet de bar, sauce beyroutiyeh (mezze chaud)

 Samak Tajine - Filet de bar aux agrumes (mezze chaud)

 Roasto Tahini - Emincé de veau, tomate marinée, concombre mariné, zeste de citron, persil, sauce tahini (mezze froid)

 Fattet Kraydis - Gambas sautées croustillantes, yaourt (mezze froid)

 Siyyadiyeh - Bar entier cuit vapeur farci au riz caramélisé aux oignons, herbes aromatiques (plat)

 Moghrabieh Hrisse - Boulgour crémeux au jus de viande et champignons de saison (plat)

Un tout nouvel espace Chicha Lounge Bar avec vue sur la mer à partir du 18 avril 2022

Le voyage des sens ne serait pas complet sans le cadre spectaculaire offert par l'Hôtel de Paris Monte-Carlo : décor verdoyant autour d'un jardin méditerranéen aux senteurs exquises de citronnier, de kumquat et de sauge sauvage, vue imprenable sur la Grande Bleue et terrasse ombragée permettant de goûter avec délectation au retour des beaux jours. C'est dans cette ambiance chic et propice à la détente que Em Sherif Monte-Carlo proposera un Chicha Lounge Bar ouvert l'après-midi et en soirée.

« Le Liban m'a fait le cadeau de la culture dont je suis si fière, c'est l'inspiration permanente d'Em Sherif et ce qui m'a permis de réussir. Faire voyager cette culture à Monaco dans un lieu aussi mythique que l'Hôtel de Paris Monte-Carlo est une immense joie, c'est tout l'amour de mon pays que j'ai envie d'y transmettre », commente Mireille Hayek

Jean-Luc Biamonti, Président-Délégué de Monte-Carlo Société des Bains de mer complète : « Nous partageons avec

Em Sherif des valeurs de tradition, de transmission et d'excellence. Le Grand Art de Vivre que nous incarnons séduit la clientèle internationale par son ouverture à toutes les cultures et à toutes les cuisines. Nous sommes très heureux d'accueillir le meilleur de la gastronomie libanaise depuis le cœur de notre palace le plus iconique. Réputée pour sa cuisine de famille et son atmosphère chaleureuse, cette maison contribuera au rayonnement de notre destination ».

Informations pratiques

Restaurant ouvert du mercredi au dimanche de 12h15 à 15h30 et de 19h à 23h30. Chicha Lounge Bar de 16h à 1h du matin (ouverture lundi 18 avril 2022). Réservation : +377 98 06 88 75 - EMSHERIFMC@SBM.MC

A propos duGroupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer

Monte-Carlo Société des Bains de Mer offre depuis 1863 un Art de Vivre inédit, un Resort unique au monde avec 2 casinos dont le prestigieux Casino de Monte-Carlo, 4 hôtels (Hôtel de Paris Monte-Carlo, Hôtel Hermitage Monte-Carlo, Monte-Carlo Beach, Monte-Carlo Bay Hotel & Resort), les Thermes Marins Monte-Carlo, 30 restaurants dont 5 réunissant 7 étoiles au Guide Michelin.

Haut lieu de la vie nocturne, le Groupe offre une formidable palette d'événements. La métamorphose de l'Hôtel de Paris Monte-

Carlo, la création de One Monte-Carlo (résidences de luxe, shopping, restaurant, centre de conférence), et la nouvelle Place du

Casino contribuent à faire de Monte-Carlo l'expérience la plus exclusive en Europe.

