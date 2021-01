Societe Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco : Financial information 3rd quarter 2020/2021

SOCIETE DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO Société anonyme monégasque au capital de 24 516 661€. Siège social : Monte-Carlo - Place du Casino, Principauté de Monaco. R.C.S. : Monaco 56 S 523 - Siren : 775 751 878. ème Information financière 3 trimestre 2020/2021 er (Période du 1 avril 2020 - 31 décembre 2020) Baisse du chiffre d'affaires de 23 % au 3ème trimestre 2020/2021 Groupe consolidé - normes IFRS 2019 / 2020 2020 / 2021 Premier trimestre : Secteur Jeux 61 711 9 602 Secteur Hôtelier 90 836 10 784 Secteur Locatif 21 274 24 440 Autres 6 644 1 548 Cessions internes (3 673) (1 228) Total 176 793 45 146 Deuxième trimestre: Secteur Jeux 89 439 38 510 Secteur Hôtelier 119 449 60 294 Secteur Locatif 25 065 26 652 Autres 3 588 1 262 Cessions internes (5 729) (3 103) Total 231 813 123 615 Troisième trimestre: Secteur Jeux 54 745 45 893 Secteur Hôtelier 45 668 23 484 Secteur Locatif 24 867 27 214 Autres 1 909 735 Cessions internes (2 909) (1 557) Total 124 280 95 770 Cumul au 31 décembre: Secteur Jeux 205 895 94 005 Secteur Hôtelier 255 954 94 562 Secteur Locatif 71 207 78 306 Autres 12 141 3 545 Cessions internes (12 311) (5 887) Total 532 886 264 531

La Société des Bains de Mer et ses filiales enregistrent un chiffre d'affaires consolidé en baisse de 23 % au cours du troisième trimestre de l'exercice 2020/2021. Sur la période courant du 1er octobre au 31 décembre 2020, le chiffre d'affairesréalisé par le Groupe S.B.M. s'élève en effet à 95,8 millions d'euros contre 124,3 millions d'euros pour l'exercice précédent. L'épidémie de Covid-19 impacte toujours fortement 'activitél du Groupe S.B.M. Si la Principauté de Monaco n'a pas imposé de confinementpour faire face à la deuxième vague de l'épidémie qui sévit cet automne en Europe, les plages horaires d'ouverture des casinos et restaurants ont néanmoins été réduites à compter du1er novembre et les spas, piscines et bars ont été fermés, conformément aux décisions gouvernementales. Le chiffre d'affaires du secteur jeux s'établit à 45,9 millions d'euros pour le trimestre écoulé, en baisse de 16 % par rapport à la même période del'exercice précédent. Cette diminution reste limitée compte tenu du contexte sanitaire, l'activité jeux de table ayant bénéficié d'un aléa particulièrement favorable au cours du mois dedécembre. Le secteur hôtelier enregistre sur le trimestre une diminution de 49 % du chiffre d'affaires, qui s'établit à 23,5 millions d'euros contre 45,7 millions d'euros précédemment. Même si les hôtels et les restaurants ont pu rester ouverts au cours de cette période, le secteur est particulièrement impacté par la pandémie de Covid-91 et la deuxième vague qui sévit en Europe. Le secteur locatif, qui regroupe les activités de location de boutiques et de bureaux ainsi que les activités des résidences du Sporting, du Balmor et du One Monte-Carlo et les Villas du Sporting, présente un chiffre d'affaires de 27,2 millions d'euros contre 24,9 millions d'euros précédemment. Cette hausse résulte principalement de la mise en location progressive des appartements du One Monte-Carlo. Enfin, le secteur autres activités présente un chiffre d'affaires trimestriel de 0,7 million d'euros contre 1,9 million d'euros l'an passé. Au cumul des neuf premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe S.B.M. s'établit à 264,5 millions d'euros contre 532,9 millions d'euros pour la même période de l'exercice précédent, soit une baisse de50 % par rapport à l'an dernier. Si le Groupe S.B.M. a conservé l'essentiel de ses revenus liés à ses activités locatives commerciales et résidentielles, ce qui confirme lebien-fondé de la stratégie de diversification engagée depuis plusieurs années pour développer sonpatrimoine immobilier et ses activités locatives, l'épidémie de Covid-19 impacte fortementles activité jeux et hôtellerie/restauration du Groupe S.B.M., d'autant que les fermetures d'établissements sont intervenues au cours du premier semestre de l'exercice, qui est habituellement la période de plus forte activité. En effet, l'ensemble des casinos et restaurants ont été fermés mi-mars conformément aux décisions gouvernementales, puis l'Hôtel Hermitage et le Méridien Beach Plaza. Seuls l'Hôtel de Paris et le Monte-Carlo Bay Hotel & Resort sont restés partiellement ouverts pour héberger la clientèle, notamment les résidents permanents, mais avec une faible occupation. Ce n'est qu'à compter du 2 juin 2020, date à laquel le le gouvernement monégasque a autorisé la réouverture des restaurants et des casinos, que les établissements du Groupe S.B.M. ont

rouvert progressivement, en mettant en place des mesures sanitaires permettant d'assurer la sécurité maximale des clients et du personnel. Leshoraires d'ouverture des établissements ont ème ensuite été réduits au cours du 3 trimestre dans le cadre des mesures prises par les autorités gouvernementales, avec notamment l'instauration d'u n couvre-feu. Description générale de la situation financière etdes résultats Activité Comme indiqué précédemment, l'épidémie de Covid-19impacte fortement l'activité du Groupe S.B.M. Après un premier semestre, dont le résultat opérationnel s'est inscrit en déficit de 43 millions d'euros, alors qu'il s'agit traditio nnellement de la période la plus favorable, le contexte sanitaire et économique défavorable laissait envisager, pour le second semestre, un niveau d'activité inférieur aux réalisations des exercices précédents pour cette même période. La baisse de chiffre d'affaires enregistrée au titre du 3ème trimestre confirme cette anticipation. Le Groupe S.B.M. s'attend donc à un impact signific atif de la crise sanitaire sur l'activité de l'exercice 2020/2021 et à une performance financièr e fortement dégradée par rapport à celle de l'exercice record 2019/2020, avec un déficit opérationnel au titre du second semestre qui devrait être supérieur à celui des six premiers mois. Mesures de réduction des coûts et de préservation ed la trésorerie Dans ce contexte, le Groupe S.B.M. a mis en œuvre u ne réduction drastique des dépenses d'exploitation. Dès la fermeture des établissements, le Groupe S.B.M. a procédé à une adaptation de son organisation, avec la prise de congés et le recours au chômage partiel en s'appuyant sur le dispositif gouvernemental de soutien mis en place en Principauté de Monaco (Chômage Total Temporaire Renforcé). En complément de la réduction drastique des dépensed'exploitation, le Groupe S.B.M. a renforcé un contrôle strict de ses investissements. L'ensemble des projets d'investissement ont été revus et il a été procédé à une réduction importante des budgets avec une suspension des investissements non essentiels. Mise en œuvre d'un plan de restructuration global La crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 etle choc économique engendré par cette dernière ont obligé la Société des Bains de Mer àccélérera la mise en œuvre d'un plan de restructuration global, en complément des dispositions déjà mises en place depuis le début de la crise sanitaire. Annoncé le 2 octobre dernier, ce plan de restructuration est rendu particulièrement nécessaire du fait d'un déficit chronique des exploitations hôtelières, de la restauration et de l'activité casino, lié notamment à un niveau de charge salariale en inadéquation avec le niveau de chiffre d'affaires généré. Il s'articule autour de trois principes directeurs : un plan de départs volontaires, ouvert pour l'ensemble des salariés du Groupe âgés de plus de 57 ans, à la condition essentielle d'un non -remplacement ;

-remplacement ; un plan de départs collectifs ciblés sur certains épartementsd pour motifs de sureffectifs ou de réorganisation visant à restaurer la compétitivité ;

la renégociation de certains accords collectifs ouusages en vigueur au sein du Groupe S.B.M. Un Plan de Sauvegarde de l'Emploi a donc été déposédans ce sens auprès de la Direction du Travail de la Principauté de Monaco, le 21 octobredernier. L'ouverture du Plan de Départ Volontaire a rencontré un grand succès. Au jour du présent communiqué, 164 collaborateurs ont déjà confirmé leur accord sur les conditions proposées et d'autres réponses sont attendues prochainement, afin de finaliser l'ensemble de ce dispositif d'ici la fin du présent exercice. Le succès du Plan de Départ Volontaire permet de réduire l'ampleur du Plan de Départ Contraint prévu initialement, qui concernait un total de 161 personnes suivant le Plan de Sauvegarde de l'Emploi déposé auprès de la Direction du Travail. Au travers d'un processus de mobilité actuellement en cours, le Groupe S.B.M.parviendra à réduire à son minimum le nombre de départs contraints. Enfin, les négociations relatives à certains accords collectifs ou usages en vigueur au sein du Groupe S.B.M. se poursuivent. Il est rappelé que l'ensemble de ces mesures viennent en complément des actions déjà engagées, et visent à générer une réduction globaleannuelle des charges d'exploitation de l'ordre de 25 millions d'euros. Trésorerie Le Groupe S.B.M. maintient un contact étroit avec es partenaires banquiers qui avaient mis à disposition un encours de crédits de 230 millions d'euros. Les deux premières échéances, de 26,4 millions d'euros chacune, ont été rembourséesfin juin et fin décembre derniers et l'encours de crédits s'établit aujourd'hui à 177,2 millions d'euros. La prochaine échéance est prévue en juin 2021, pour un montant identique auxprécédentes. Cependant, bien que les échéances de remboursementde l'encours de crédits ne soient pas remises en cause, la baisse importante de l'activité due à la crise sanitaire a entraîné une dégradation forte des résultats et certains engagements en termes de ratios ne peuvent être respectés au niveau prévu initialement. Le Groupe S.B.M. a donc sollicité et obtenu de ses partenaires bancaires un aménagement des covenantsfinanciers concernés. Pour compléter ses moyens de financement à court terme, le Groupe S.B.M. dispose d'un programme d'émission de titres de créances négociables à court terme (NEU CP) pour un montant maximum de 150 millions d'euros. Au 21 janvier 2021, l'encours de titres émis dans le cadre de ce programme auprès d'investisseurs s'élève à 65 millions d'euros. Il est rappelé que l'Etat Monégasque s'est engagé à souscrire, dans la limite d'un montant cumulé en principal de 120 millions d'euros, tout ou partie des titres de créances négociables que le Groupe S.B.M. émettrait dans le cadre de ce programme et qui ne trouveraient pas preneur sur le marché pour quelque raison que ce soit. Le Groupe S.B.M. dispose ainsi d'un niveau de trésorerie disponible de près de 90 millions d'euros au 21 janvier 2021. Monaco, le 22 janvier 2021. www.montecarlosbm.com ISIN : MC0000031187

