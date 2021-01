Societe Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco : Information financière 3ème trimestre 2020/2021

La Société des Bains de Mer et ses filiales enregistrent un chiffre d'affaires consolidé en baisse de 23 % au cours du troisième trimestre de l'exercice 2020/2021. Sur la période courant du 1er octobre au 31 décembre 2020, le chiffre d'affairesréalisé par le Groupe S.B.M. s'élève en effet à 95,8 millions d'euros contre 124,3 millions d'euros pour l'exercice précédent.

L'épidémie de Covid-19 impacte toujours fortement 'activitél du Groupe S.B.M. Si la Principauté de Monaco n'a pas imposé de confinementpour faire face à la deuxième vague de l'épidémie qui sévit cet automne en Europe, les plages horaires d'ouverture des casinos et restaurants ont néanmoins été réduites à compter du1er novembre et les spas, piscines et bars ont été fermés, conformément aux décisions gouvernementales.

Le chiffre d'affaires du secteur jeux s'établit à 45,9 millions d'euros pour le trimestre écoulé, en baisse de 16 % par rapport à la même période del'exercice précédent. Cette diminution reste limitée compte tenu du contexte sanitaire, l'activité jeux de table ayant bénéficié d'un aléa particulièrement favorable au cours du mois dedécembre.

Le secteur hôtelier enregistre sur le trimestre une diminution de 49 % du chiffre d'affaires, qui s'établit à 23,5 millions d'euros contre 45,7 millions d'euros précédemment. Même si les hôtels et les restaurants ont pu rester ouverts au cours de cette période, le secteur est particulièrement impacté par la pandémie de Covid-91 et la deuxième vague qui sévit en Europe.

Le secteur locatif, qui regroupe les activités de location de boutiques et de bureaux ainsi que les activités des résidences du Sporting, du Balmor et du One Monte-Carlo et les Villas du Sporting, présente un chiffre d'affaires de 27,2 millions d'euros contre 24,9 millions d'euros précédemment. Cette hausse résulte principalement de la mise en location progressive des appartements du One Monte-Carlo.

Enfin, le secteur autres activités présente un chiffre d'affaires trimestriel de 0,7 million d'euros contre 1,9 million d'euros l'an passé.

Au cumul des neuf premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe S.B.M. s'établit à 264,5 millions d'euros contre 532,9 millions d'euros pour la même période de l'exercice précédent, soit une baisse de50 % par rapport à l'an dernier. Si le Groupe S.B.M. a conservé l'essentiel de ses revenus liés à ses activités locatives commerciales et résidentielles, ce qui confirme lebien-fondé de la stratégie de diversification engagée depuis plusieurs années pour développer sonpatrimoine immobilier et ses activités locatives, l'épidémie de Covid-19 impacte fortementles activité jeux et hôtellerie/restauration du Groupe S.B.M., d'autant que les fermetures d'établissements sont intervenues au cours du premier semestre de l'exercice, qui est habituellement la période de plus forte activité.

En effet, l'ensemble des casinos et restaurants ont été fermés mi-mars conformément aux décisions gouvernementales, puis l'Hôtel Hermitage et le Méridien Beach Plaza. Seuls l'Hôtel de Paris et le Monte-Carlo Bay Hotel & Resort sont restés partiellement ouverts pour héberger la clientèle, notamment les résidents permanents, mais avec une faible occupation.

Ce n'est qu'à compter du 2 juin 2020, date à laquel le le gouvernement monégasque a autorisé la réouverture des restaurants et des casinos, que les établissements du Groupe S.B.M. ont