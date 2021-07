Societe Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco : Le Jimmy'z Monte-Carlo nous offre une programmation de stars pour une saison 2021 très attendue

COMMUNIQUE DE PRESSE

Monaco, le 22 juillet 2021

Le Jimmy'z Monte-Carlo nous offre une programmation de stars

pour une saison 2021 très attendue.

Après 16 mois de fermeture, le club le plus iconique de la Riviera ouvre la saison 2021 avec une programmation rassemblant toutes les plus grandes stars du clubbing. Le duo DJ Ollie et Solly résidents talentueux sont au rendez-vous, pour création de soirées signature « Made by Jimmy'z 2021», équipe de danseuses résidentes, invitation d'artistes internationaux parmi les plus demandés du moment.

Une saison 2021 riche en événements pour enchanter la Nuit monégasque

Cadre exceptionnel posé sur la mer, ambiance survoltée, programmation éclectique ultra-pointue… Le Jimmy'z Monte-Carlo perpétue sa légende à chaque saison. Depuis plus de 40 ans, le Jimmy'z ne manque pas d'arguments pour séduire. Les plus grandes figures de l'électro se sont succédées aux platines de ce night-club parmi les plus mythiques du monde, à l'instar de Robin Schulz, Michael Calfan, Lost Frequencies, Martin Solveig, Bob Sinclar, Mark Ronson, FatBoy Slim, Big Ali, Benny Benassi.

En 2021, la recette Jimmy'z Monte-Carlo s'enrichit tout en répondant aux attentes de ses clientèles à la fois locales et internationales. Ce tour de force commence le 22 juillet, le Jimmy'z Monte-Carlo est ouvert les jeudis, vendredis et samedis jusqu'à fin août & ensuite ouvert les vendredis et samedis jusqu'à fin septembre.

