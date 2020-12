Societe Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco : Rapport financier semestriel 2020/2021

SOCIETE ANONYME DES BAINS DE MER

ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO

(S.B.M.)

Société anonyme monégasque au capital de 24 516 661 euros Siège social : Monte-Carlo - Place du Casino, Principauté de Monaco

R.C.S. Monaco 56 S 523

Siren : 775 751 878

Rapport financier semestriel

Comptes consolidés au 30 septembre 2020

ISIN : MC0000031187

SOMMAIRE

Rapport d'activité 3

Comptes consolidés du Groupe S.B.M. 9

Rapport de l'Auditeur Contractuel et des Commissaires aux Comptes 47

Attestation du responsable du rapport financier semestriel 49

SOCIETE DES BAINS DE MER

ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO

RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITE AU 30 SEPTEMBRE 2020

 Chiffre d'affaires de 168,8 millions d'euros contre 408,6 millions d'euros l'exercice précédent : - le chiffre d'affaires jeux diminue de 103 millions d'euros, soit 68 % - le secteur hôtelier présente une diminution de 139,2 millions d'euros - le chiffre d'affaires locatif progresse de 4,8 millions d'euros

 L'épidémie de Covid-19 impacte fortement l'activité du Groupe S.B.M. L'ensemble des casinos et restaurants ont été fermés mi-mars conformément aux décisions gouvernementales, puis l'Hôtel Hermitage et Le Méridien Beach Plaza. Seuls l'Hôtel de Paris et le Monte-Carlo Bay Hotel & Resort sont restés partiellement ouverts pour héberger la clientèle, notamment les résidents permanents, mais avec une faible occupation. Les établissements ont ensuite rouvert progressivement à compter du 2 juin 2020. En revanche, le Groupe S.B.M. a conservé l'essentiel de ses revenus liés à ses activités locatives commerciales et résidentielles, ce qui confirme le bien-fondé de la stratégie de diversification engagée depuis plusieurs années pour développer ses activités locatives

 Résultat opérationnel s'établit en déficit à - 43 millions d'euros contre 69,4 millions d'euros pour le premier semestre 2019/2020

 Résultat net consolidé s'établit en déficit de - 41 millions d'euros contre un résultat net positif de 66,5 millions d'euros pour le premier semestre 2019/2020, avec :

- un résultat financier négatif de - 3,6 millions d'euros

- la prise en compte des résultats de Betclic Everest Group, dont la consolidation par mise en équivalence se traduit par une contribution positive de 5,6 millions d'euros sur le semestre, contre une contribution négative de - 1,6 million d'euros pour la même période de l'exercice passé

ACTIVITE AU COURS DU PREMIER SEMESTRE 2020/2021 ET FAITS MARQUANTS

Si le Groupe S.B.M. a conservé l'essentiel de ses revenus liés à ses activités locatives commerciales et résidentielles, ce qui confirme le bien-fondé de la stratégie de diversification engagée depuis plusieurs années pour développer son patrimoine immobilier et ses activités locatives, l'épidémie de Covid-19 impacte fortement les activité jeux et hôtellerie/restauration du Groupe S.B.M., d'autant que les fermetures d'établissements sont intervenues sur le premier semestre de l'exercice, qui est habituellement la période de plus forte activité.

En effet, l'ensemble des casinos et restaurants ont été fermés mi-mars conformément aux décisions gouvernementales, puis l'Hôtel Hermitage et le Méridien Beach Plaza. Seuls l'Hôtel de Paris et le Monte-Carlo Bay Hotel & Resort sont restés partiellement ouverts pour héberger la clientèle, notamment les résidents permanents, mais avec une faible occupation.

Ce n'est qu'à compter du 2 juin 2020, date à laquelle le gouvernement monégasque a autorisé la réouverture des restaurants et des casinos, que les établissements du Groupe S.B.M. ont rouvert progressivement, en mettant en place des mesures sanitaires permettant d'assurer la sécurité maximale des clients et du personnel.

C'est pourquoi l'activité observée sur le premier trimestre de l'exercice en cours (période du 1er avril au 30 juin 2020) a été en diminution de 74 % par rapport à l'an passé, étant précisé que les réouvertures de l'Hôtel Hermitage et du Monte-Carlo Beach Hôtel ayant eu lieu au début du mois de juillet, ces deux établissements n'ont pas généré de chiffre d'affaires sur le premier trimestre de l'exercice social.

L'activité pendant la période estivale est restée fortement impactée du fait de la nature sans précédent de cette crise sanitaire, de ses répercussions sur le comportement des clients et des restrictions de transport et de déplacement. Ainsi, le chiffre d'affaires réalisé par le Groupe S.B.M. au cours du second trimestre, soit la période du 1er juillet au 30 septembre, s'est inscrit en recul de 46 % par rapport à l'an dernier.

Au cumul des six premiers mois de l'exercice 2020/2021, le chiffre d'affaires du Groupe S.B.M. s'établit à 168,8 millions d'euros contre 408,6 millions d'euros précédemment, soit une baisse de 59 % par rapport à l'an dernier.

Dans ce contexte, le Groupe S.B.M. a mis en œ uvre une réduction drastique des dépenses d'exploitation. Dès la fermeture des établissements, le Groupe S.B.M. a procédé à une adaptation de son organisation, avec la prise de congés et le recours au chômage partiel en s'appuyant sur le dispositif gouvernemental de soutien mis en place en Principauté de Monaco (Chômage Total Temporaire Renforcé). Ainsi, les charges opérationnelles hors amortissements sont en baisse de 47 % sur les six premiers mois de l'année.

Cette réduction des coûts ne compensant que partiellement la baisse du chiffre d'affaires, et la charge des amortissements augmentant de 15,9 millions d'euros du fait de la mise en exploitation du complexe immobilier du One Monte-Carlo au cours de l'exercice passé, le résultat opérationnel s'établit en déficit de - 43 millions d'euros contre un profit de 69,4 millions d'euros pour le premier semestre de l'exercice précédent.

Enfin, la consolidation par mise en équivalence de Betclic Everest Group, groupe de jeux en ligne dont le Groupe S.B.M. détient 50 %, se traduit par une contribution positive de 5,6 millions d'euros au titre des six premiers mois de l'exercice 2020/2021 contre une contribution négative de - 1,6 million d'euros pour la même période de l'exercice passé.

Secteur jeux

Avec des recettes de 48,1 millions d'euros contre 151,1 millions d'euros l'exercice précédent, le secteur jeux enregistre une diminution de 68 % de son activité. Cette diminution est principalement liée à la fermeture de l'ensemble des établissements sur les deux premiers mois de l'exercice, mais également à des recettes en baisse depuis le mois de juin par rapport à la même période de l'exercice précédent compte tenu de la crise sanitaire et des restrictions de déplacement en vigueur. Si le Casino de Monte-Carlo et le Casino Café de Paris ont rouvert au début du mois de juin, le Sun Casino et le Bay Casino sont toujours fermés.