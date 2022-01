La Société des Bains de Mer a réalisé vendredi soir son point d’activité du troisième trimestre 2021-2022. Entre octobre et décembre 2021, la société et ses filiales ont enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 125,8 millions d’euros sur la période, en baisse de 31 % sur un an. Il ressort légèrement supérieur à celui du troisième trimestre 2019-2020 (pré-crise) du fait de la hausse des revenus locatifs.



Du fait de la saisonnalité, le groupe indique que l'activité du troisième trimestre de l'exercice a été naturellement plus faible que celle des mois précédent.



Néanmoins, la tendance à l'amélioration constatée pendant la période estivale s'est confirmée sur les mois d'octobre et novembre.



En revanche, l'activité du mois de décembre a été impactée par la cinquième vague de l'épidémie de Covid-19 et le chiffre d'affaires s'inscrit sur ce dernier mois en retrait de 24 % par rapport à décembre 2019.



Au 20 janvier 2022, le groupe disposait d'un niveau de trésorerie disponible de l'ordre de 200 millions d'euros.