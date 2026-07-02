L'essentiel : - BIC a racheté 113 405 actions propres en juin 2026. - Le prix moyen pondéré d'achat s'élève à 56,7683 euros par action. - Le montant total des rachats atteint 6 437 804,07 euros.
Conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, la Société BIC a déclaré les transactions réalisées sur ses propres actions au cours du mois de juin 2026. Au total, 113 405 titres ont été achetés à un prix moyen pondéré de 56,7683 euros.
Les opérations se sont étalées sur plusieurs séances, du 4 au 29 juin 2026, avec des achats allant de 34 à 23 151 actions par séance. Le montant total investi par BIC pour ces rachats s'élève à 6 437 804,07 euros.
Ces transactions s'inscrivent dans le cadre des rachats d'actions autorisés par la réglementation en vigueur. La société a communiqué ces informations le 2 juillet 2026 depuis Clichy, en France.
Société BIC figure parmi les 1ers fabricants mondiaux d'articles de papeterie, de briquets et de rasoirs. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- articles de papeterie (35,2%) : stylos à bille, crayons, porte-mines, feutres, stylos correcteurs, gommes, marqueurs permanents, colles, blocs-notes adhésifs, etc. ;
- briquets (34,6%) ;
- rasoirs (28,8%) ;
- autres (1,5%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (35,2%), Amérique du Nord (35,9%), Amérique latine (17,5%), Moyen-Orient et Afrique (7,9%), Océanie et Asie (3,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Globale
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Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.