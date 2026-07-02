L'essentiel :

- BIC a racheté 113 405 actions propres en juin 2026.

- Le prix moyen pondéré d'achat s'élève à 56,7683 euros par action.

- Le montant total des rachats atteint 6 437 804,07 euros.



Conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, la Société BIC a déclaré les transactions réalisées sur ses propres actions au cours du mois de juin 2026. Au total, 113 405 titres ont été achetés à un prix moyen pondéré de 56,7683 euros.



Les opérations se sont étalées sur plusieurs séances, du 4 au 29 juin 2026, avec des achats allant de 34 à 23 151 actions par séance. Le montant total investi par BIC pour ces rachats s'élève à 6 437 804,07 euros.



Ces transactions s'inscrivent dans le cadre des rachats d'actions autorisés par la réglementation en vigueur. La société a communiqué ces informations le 2 juillet 2026 depuis Clichy, en France.



Consultez le communiqué complet sur Zonebourse : BIC : Déclaration Des Transactions Sur Actions Propres De Juin 2026 | Zonebourse



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