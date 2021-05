SCBSM : Invest Securities relève son objectif de cours

Invest Securities maintient sa recommandation 'achat' sur SCBSM avec un objectif de cours relevé à 10,2 euros, contre 7,7 euros précédemment, 'du fait de la levée des inquiétudes sur le financement notamment'.



'A la tête d'un patrimoine dorénavant parisien, SCBSM bénéficie d'un profil relativement résilient face à la crise', juge l'analyste, pour qui 'son gisement de loyers ne se matérialisera probablement pas, mais est un facteur de stabilité face à la crise'.



Sur les trois prochains exercices, le bureau d'études attend une croissance annuelle du RNR de +13,7% (en particulier grâce à une acquisition et un projet de rénovation) et une stabilité des ANR (+1,3%).



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.