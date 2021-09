Société Centrale Des Bois Et Scieries De La Manche : " Paris " le remède anticrise de la Foncière // Résultats annuels 2020-2021

Paris, le 30 septembre 2021 – SCBSM, foncière cotée sur Euronext Paris, présente ses comptes[1] de l'exercice 2020-2021 (période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021).

En faisant le choix de constituer un patrimoine dans une vision à long terme et en investissant prioritairement sur des immeubles parisiens à la qualité indiscutable, SCBSM a traversé sereinement le 1er exercice plein de la crise sanitaire. Le Groupe a également fait preuve de pragmatisme dans la gestion de son patrimoine immobilier, car après s'être porté acquéreur au 1er semestre d'un nouvel actif parisien, situé dans le quartier de l'Opéra (IIème arrondissement), il a poursuivi la cession d'actifs de province (Nantes, Mulhouse, Habsheim, etc.) mais a également cédé l'immeuble du quartier des Ternes (XVIIème arrondissement) au terme d'un intense travail de restructuration et de création de valeur pour toutes les parties prenantes (collectivité, voisinage, locataires et actionnaires).

Ainsi, comme annoncé dans son communiqué du 1er décembre 2020, le Groupe s'est autorisé à vendre un actif parisien rénové et entièrement occupé pour compenser l'acquisition d'un actif parisien nécessitant d'être restructuré puis recommercialisé.

À fin juin 2021, le patrimoine de SCBSM est ainsi estimé à 375 M€, dont plus de 80% d'actifs parisiens.

Ce travail de fond a permis d'accroitre la rentabilité opérationnelle, grâce à la bonne gestion du taux d'occupation, et de maîtriser le coût de l'endettement financier, dans une dynamique de baisse continue du LTV (40% contre 44% un an plus tôt). Dans un contexte macroéconomique plus tendu, l'augmentation de la valeur du patrimoine devrait toutefois ressortir moins importante que lors des derniers exercices (progression de la juste valeur de l'ordre de 10 M€ contre 19 M€ en 2019-2020).

Sur la base des travaux comptables en cours, le bénéfice net ressortirait néanmoins à un niveau solide, à 16,0 M€ sur l'exercice 2020-2021 contre 23,1 M€ un an plus tôt.

A propos de SCBSM :

SCBSM est une foncière cotée sur Euronext à Paris (FR0006239109 - CBSM) depuis novembre 2006. Le patrimoine immobilier du Groupe s'élève à 375 M€, dont plus de 80% situé à Paris QCA. SCBSM dispose du statut SIIC et fait partie de l'indice IEIF SIIC France. Plus d'informations sur www.scbsm.fr.

Contacts ACTUS finance & communication :

Investisseurs : Journalistes : Jérôme Fabreguettes-Leib Manon Clairet 01 53 67 36 78 01 53 67 36 73 scbsm@actus.fr mclairet@actus.fr

[1] Données en cours d'audit

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : x51qZclrlmaUlWpul8eWnGhjaJlow2aXl5KWl2ZslcudnGpmmW9jbJiZZnBil25r

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/71295-scbsm_cp_ra_2020-2021_vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2021 ActusNews