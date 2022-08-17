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    CBSM   FR0006239109

SOCIÉTÉ CENTRALE DES BOIS ET SCIERIES DE LA MANCHE

(CBSM)
  Rapport
Temps réel Euronext Paris  -  12:50 17/08/2022
9.450 EUR    0.00%
18:14SOCIETE CENTRALE DES BOIS ET SCIERIES DE LA MANCHE : Document AMF CP. 2022DD857453
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Societe Centrale des Bois et Scieries de la Manche : Document AMF CP. 2022DD857453

17/08/2022 | 18:14
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2022DD857453

17 août 2022

FR0006239109 - DD152858

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

COMPAGNIE FINANCIERE DE BROCELIANDE SAS, personne morale liée à Jacques Lacroix, Président du Conseil d'Administration

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : SOCIETE CENTRALE DES BOIS ET SCIERIES DE LA MANCHE

LEI : 969500RWF4QUJY6HF161

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 12 août 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Hors plateforme de négociation

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Titre de créance

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0013256401

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 9.8500 Euro

VOLUME : 150 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 9.8500 Euro

VOLUME : 150 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 17 août 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

SCBSM SA - Société Centrale des Bois et Scieries de la Manche published this content on 17 August 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 17 August 2022 16:13:01 UTC.


© Publicnow 2022
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Données financières
CA 2021 17,2 M 17,5 M -
Résultat net 2021 16,0 M 16,3 M -
Dette nette 2021 167 M 170 M -
PER 2021 7,82x
Rendement 2021 -
Capitalisation 112 M 114 M -
VE / CA 2020 17,0x
VE / CA 2021 16,5x
Nbr Employés 4
Flottant 22,2%
Graphique SOCIÉTÉ CENTRALE DES BOIS ET SCIERIES DE LA MANCHE
Durée : Période :
Société Centrale des Bois et Scieries de la Manche : Graphique analyse technique Société Centrale des Bois et Scieries de la Manche | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique SOCIÉTÉ CENTRALE DES BOIS ET SCIERIES DE LA MANCHE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreNeutreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Dirigeants et Administrateurs
Jacques Lacroix Chairman & Chief Executive Officer
Pauline Attinault Head-Finance, Administrative & Director
Jean-Daniel Cohen Independent Director
Sophie Erre Director
Sara Weinstein Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
SOCIÉTÉ CENTRALE DES BOIS ET SCIERIES DE LA MANCHE-3.57%114
EQUINIX, INC.-15.82%64 849
REALTY INCOME CORPORATION2.95%45 515
DIGITAL REALTY TRUST, INC.-23.94%38 665
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC.-23.04%27 996
W. P. CAREY INC.7.65%17 040