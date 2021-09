Societe d'Equipement Domestique et Menager EQDOM S A : ETATS DE SYNTHÈSE AU 30 JUIN 2021 30/09/2021 | 11:42 Envoyer par e-mail :

Communication financière COMMUNIQUÉ DE PRESSE COMMENTAIRE L'activité du 1er semestre 2021 s'inscrit dans la reprise entamée depuis juin 2020. La production du 1er semestre 2021 progresse ainsi de +48% par rapport au 1er semestre 2020, portée par le crédit automobile et le crédit personnel qui progressent respectivement de +86% et +28%, désormais proche de celle de 2019. Quant aux encours clients, ils sont en hausse de 0,7% entre décembre 2020 et juin 2021. La dynamique commerciale et la bonne maîtrise des charges d'exploitation génèrent un résultat brut d'exploitation à 159 MMAD à fin juin 2021, en hausse de 8% par rapport à l'année dernière. ETATS DE SYNTHÈSE AU 30 JUIN 2021 BILAN ACTIF En milliers de DH ACTIF 30/06/2021 31/12/2020 1. Valeurs en caisse, Banques centrales, Trésor public, Service des chèques 351 350 postaux 2. Créances sur les établissements de crédit et assimilés 158 877 143 087 • A vue 158 877 143 087 • A terme 3. Créances sur la clientèle 5 896 108 5 749 475 • Crédits de trésorerie et à la consommation 5 519 643 5 405 758 • Crédits à l'équipement • Crédits immobiliers • Autres crédits 376 465 343 717 4. Créances acquises par affacturage 5. Titres de transcaction et de placement • Bons de Trésor et valeurs assimilées • Autres titres de créance • Titres de proprièté 6. Autres actifs 1 027 434 1 211 720 7. Titres d'investissement • Bons du Trésor et valeurs assimilées • Autres titres de créance 8. Titres de participation et emplois assimilés 2 207 2 207 9. Créances subordonnées 10. Immob. données en crédit-bail et en location 2 378 156 2 502 844 11. Immobilisations incorporelles 44 234 35 937 12. Immobilisations corporelles 51 515 52 833 Total de l'Actif 9 558 882 9 698 452 HORS BILAN En milliers de DH Code ligne HORS BILAN 30/06/2021 31/12/2020 H010 ENGAGEMENTS DONNES 41 830 50 855 H011 Engagements de financement donnés en faveur d'établissements de crédit et assimilés H012 Engagements de financement donnés en faveur de la clientèle 41 830 50 855 H015 Engagements de garantie d'ordre d'établissements de crédit et assimilés H016 Engagements de garantie d'ordre de la clientèle H017 Titres achetés à réméré H018 Autres titres à livrer H020 ENGAGEMENTS RECUS 2 655 618 2 655 618 H021 Engagements de financement reçus d'établissements de crédit et assimilés 2 655 618 2 655 618 H025 Engagements de garantie reçus des établissements de crédit et assimilés 0 0 H026 Engagements de garantie reçus de l'Etat et d'organismes de garantie divers H027 Titres vendus à réméré H028 Autres titres à recevoir H830 VALEURS ET SURETES RECUES EN GARANTIE 56 535 60 114 H834 Hypothèques 56 535 60 114 BILAN PASSIF En milliers de DH PASSIF 30/06/2021 31/12/2020 1. Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux 2. Dettes envers les Etablissements de crédit et assimilés 521 830 719 972 • A vue 268 367 133 563 • A terme 253 463 586 408 3. Dépôts de la clientèle 1 810 219 2 014 592 • Comptes à vue créditeurs • Comptes d'épargne • Dépôts à terme • Autres comptes créditeurs 1 810 219 2 014 592 4. Titres de créance émis 5 321 688 4 965 633 • Titres de créance négociables émis 5 321 688 4 965 633 • Emprunts obligataires émis • Autres titres de créance émis 5. Autres passifs 397 344 411 593 6. Provisions pour risques et charges 63 908 67 654 7. Provisions réglementées 0 0 8. Subventions, fonds publics affectés et fonds spéciaux de garantie 9. Dettes subordonnées 10. Ecarts de réévaluation 11. Réserves et primes liées au capital 805 570 805 570 12. Capital 167 025 167 025 13. Actionnaires. Capital non versé (-) 14. Report à nouveau (+/-) 437 847 512 027 15. Résultat nets en instance d'affectation (+/-) 0 0 16. Résultat net de l'exercice (+/-) 33 450 34 387 Total du Passif 9 558 882 9 698 452 COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes) En milliers de DH 30/06/2021 30/06/2020 PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE 1 063 724 1 083 897 Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit 0 26 Intérêts et produits assimilés sur opérations avec la clientèle 261 205 259 868 Intérêts et produits assimilés sur titres de créance 0 0 Produits sur titres de propriété 24 697 24 505 Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location 739 647 756 241 Commissions sur prestations de service 37 144 39 234 Autres produits bancaires 1 030 4 023 CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE 780 309 828 322 Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements de crédit 7 009 5 225 Intérêts et charges assimilées sur opérations avec la clientèle 0 0 Intérêts et charges assimilées sur titres de créance émis 70 682 83 337 Charges sur immobilisations en crédit-bail et en location 701 967 739 034 Autres charges bancaires 651 727 PRODUIT NET BANCAIRE 283 415 255 575 Produits d'exploitation non bancaire 156 1 Charges d'exploitation non bancaire 0 0 CHARGES GENERALES D'EXPLOITATION 124 423 107 873 Charges de personnel 45 868 47 057 Impôts et taxes 1 036 1 036 Charges externes 71 026 55 974 Autres charges générales d'exploitation 1 760 70 Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles 4 733 3 736 RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION 159 148,8 147 703 DOTATIONS AUX PROVISIONS ET PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES 244 597 197 292 Dotations aux provisions pour créances et engagements par signature en souffrance 224 297 176 937 Pertes sur créances irrécouvrables 15 542 9 168 Dotations aux provisions pour risques et charges 4 758 11 186 Autres dotations aux provisions 0 0 REPRISES DE PROVISIONS ET RECUPERATIONS SUR CREANCES AMORTIES 131 175 107 347 Reprises de provisions pour créances et engagements par signature en souffrance 117 436 101 869 Récupérations sur créances amorties 7 236 5 479 Reprises de provisions pour dépréciation des immobilisations incorp. & corporelles 0 0 Reprises de provisions pour risques et charges 6 504 0 Autres reprises de provisions 0 0 RESULTAT COURANT 45 727 57 758 Produits non courants 2 000 10 Charges non courantes 3 709 7 723 RESULTAT AVANT IMPOTS 44 018 50 045 Impôts sur les résultats 10 568 16 596 Contribution pour l'appui à la cohésion sociale 0 0 RESULTAT NET DE L'EXERCICE 33 450 33 449 TOTAL DES PRODUITS 1 197 056 1 191 255 TOTAL DES CHARGES 1 163 605 1 157 806 RESULTAT NET DE L'EXERCICE 33 450 33 449 ETATS DE SYNTHÈSE CONSOLIDÉS AU 30 JUIN 2021 BILAN ACTIF En milliers de DH ACTIF 30/06/2021 31/12/2020 1.Valeurs en caisse, Banques centrales, Trésor public, Service 1 195 587 des chèques postaux 1 195 587 2.Créances sur les établissements de crédit et assimilés 158 877 143 087 . A vue 158 877 143 087 . A terme 3.Créances sur la clientèle 5 896 108 5 749 475 . Crédits de trésorerie et à la consommation 5 519 643 5 405 758 . Crédits à l'équipement . Crédits immobiliers . Autres crédits 376 465 343 717 4.Opérations de crédit-bail et de location 1 421 299 1 411 802 5.Créances acquises par affacturage 6.Titres de transaction et de placement 7 435 14 543 . Bons du Trésor et valeurs assimilées . Autres titres de créance 7 435 14 543 . Titres de propriété 7.Autres actifs 114 774 233 685 8.Titres d'investissement 0 0 . Bons du Trésor et valeurs assimilées . Autres titres de créance 0 0 9.Titres de participation et emplois assimilés 0 0 10.Titres mis en équivalence 0 0 . Entreprises à caractère financier . Autres entreprises 11.Créances subordonnées 0 0 12.Immobilisations incorporelles 44 234 35 937 13.Immobilisations corporelles 51 980 53 193 14.Ecarts d'acquisition Total de l'Actif 7 695 902 7 642 309 HORS BILAN CONSOLIDE En milliers de DH HORS BILAN 30/06/2021 31/12/2020 ENGAGEMENTS DONNES 41 830 50 408 1.Engagements de financement donnés en faveur d'établissements de crédit et assimilés 2.Engagements de financement donnés en faveur de la clientèle 41 830 50 408 3.Engagements de garantie d'ordre d'établissements de crédit et assimilés 4.Engagements de garantie d'ordre de la clientèle 5.Titres achetés à réméré 6.Autres titres à livrer ENGAGEMENTS RECUS 2 655 618 2 655 618 7.Engagements de financement reçus d'établissements de crédit et assimilés 2 655 618 2 655 618 8.Engagements de garantie reçus de LMV 9.Engagements de garantie reçus de l'Etat et d'organismes de garantie divers 10.Titres vendus à réméré 11.Autres titres à recevoir VALEURS ET SURETES RECUES EN GARANTIE 56 535 60 114 12.Hypothèques 56 535 60 114 BILAN PASSIF En milliers de DH PASSIF 30/06/2021 31/12/2020 1.Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux 2.Dettes envers les établissements de crédit et assimilés 521 830 719 971 . A vue 268 367 133 563 . A terme 253 463 586 408 3.Dépôts de la clientèle 0 0 . Comptes à vue créditeurs . Comptes d'épargne . Dépôts à terme . Autres comptes créditeurs 0 0 4.Titres de créance émis 5 321 688 4 965 632 . Titres de créance négociables émis 5 321 688 4 965 632 . Emprunts obligataires émis . Autres titres de créance émis 5.Autres passifs 334 418 346 159 6.Ecarts d'acquisition 7.Provisions pour risques et charges 63 908 67 654 8.Provisions réglementées 9.Fonds publics affectés et fonds spéciaux de garantie 10.Dettes subordonnées 11.Primes liées au capital 83 325 83 325 12.Capital 167 025 167 025 13.Actionnaires. Capital non versé (-) 0 0 14.Réserves consolidées, écarts de réévaluation, écarts de conversion 1 183 195 1 257 181 et différences sur mises en équivalence . Part du groupe 1 183 177 1 257 163 . Part des intérêts minoritaires 18 18 15.Résultat net de l'exercice (+/-) 20 513 35 362 . Part du groupe 20 160 34 598 . Part des intérêts minoritaires 353 764 Total du Passif 7 695 902 7 642 309 COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES CONSOLIDE En milliers de DH 30/06/2021 30/06/2020 I.PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE 1 056 570 1 078 479 1. Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit 0 26 2. Intérêts et produits assimilés sur opérations avec la clientèle 278 580 278 926 3. Intérêts et produits assimilés sur titres de créance 4. Produits sur titres de propriété 0 0 5. Produits sur opérations de crédit-bail et de location 739 647 756 241 6. Commissions sur prestations de service 37 144 39 234 7. Autres produits bancaires 1 199 4 052 II.CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE 780 309 828 324 8. Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements de crédit 7 009 5 225 9. Intérêts et charges assimilées sur opérations avec la clientèle 0 10. Intérêts et charges assimilées sur titres de créance émis 70 682 83 338 11.Charges sur opérations de crédit-bail et de location 701 967 739 034 12. Autres charges bancaires 651 727 III.PRODUIT NET BANCAIRE 276 261 250 155 13. Produits d'exploitation non bancaire 156 0 14. Charges d'exploitation non bancaire 0 0 IV. CHARGES GENERALES D'EXPLOITATION 124 462 107 942 15. Charges de personnel 45 868 47 057 16. Impôts et taxes 1 038 1 038 17. Charges externes 71 063 56 041 18. Autres charges générales d'exploitation 1 760 70 19. Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles 4 733 3 736 20. Dotations aux amortissements sur écarts d'acquisition 0 0 21. Reprises sur écarts d'acquisition V.DOTATIONS AUX PROVISIONS ET PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES 244 597 197 291 22. Dot aux prov pour créances et engagements par signature en souffrance 224 297 176 937 23. Pertes sur créances irrécouvrables 15 542 9 168 24. Autres dotations aux provisions 4 758 11 186 VI. REPRISES DE PROVISIONS ET RECUPERATIONS SUR CREANCES AMORTIES 131 176 107 348 25. Rep de prov pour créances et engagements par signature en souffrance 117 436 101 869 26. Récupérations sur créances amorties 7 236 5 479 27. Autres reprises de provisions 6 504 0 VII. RESULTAT COURANT 38 534 52 270 28. Produits non courants 2 000 10 29. Charges non courantes 4 167 7 723 VIII. RESULTAT AVANT IMPOTS 36 367 44 556 30. Impôts sur les résultats 15 854 22 333 IX. RESULTAT NET DES ENTREPRISES INTEGREES 0 0 X. QUOTE-PART DANS LES RESULTATS DES ENTREPRISES MISES EN EQUIVALENCE 31. Entreprises à caractère financier 32. Autres entreprises XI. RESULTAT NET DU GROUPE 20 513 22 223 33. Part du groupe 20 160 21 825 34. 