Societe d'Equipement Domestique et Menager EQDOM S A : ETATS DE SYNTHÈSE AU 31 DÉCEMBRE 2021

2. Créances sur les établissements de crédit et assimilés • A vue

• A terme 3. Créances sur la clientèle • Crédits de trésorerie et à la consommation

• Crédits à l'équipement

• Crédits immobiliers

• Autres crédits 4. Créances acquises par affacturage

5. Titres de transcaction et de placement • Bons de Trésor et valeurs assimilées

• Autres titres de créance

• Titres de proprièté 6. Autres actifs

7. Titres d'investissement • Bons du Trésor et valeurs assimilées

• Autres titres de créance 8. Titres de participation et emplois assimilés

9. Créances subordonnées

10. Immob. données en crédit-bail et en location

11. Immobilisations incorporelles

12. Immobilisations corporelles 87 118 033 118 033 6 117 378 5 685 604 431 774 924 291 2 207 2 235 625 50 774 48 931 350 143 087 143 087 5 749 475 5 405 758 343 717 1 211 720 2 207 2 502 844 35 937 52 833 Total de l'Actif 9 497 326 9 698 452 HORS BILAN En milliers de DH Code ligne HORS BILAN 31/12/2021 31/12/2020 H010 H011 H012 H015 H016 H017 H018 H020 H021 H025 H026 H027 H028 H830 H834 ENGAGEMENTS DONNES Engagements de financement donnés en faveur d'établissements de crédit et assimilés Engagements de financement donnés en faveur de la clientèle Engagements de garantie d'ordre d'établissements de crédit et assimilés Engagements de garantie d'ordre de la clientèle Titres achetés à réméré Autres titres à livrer ENGAGEMENTS RECUS Engagements de financement reçus d'établissements de crédit et assimilés Engagements de garantie reçus des établissements de crédit et assimilés Engagements de garantie reçus de l'Etat et d'organismes de garantie divers Titres vendus à réméré Autres titres à recevoir VALEURS ET SURETES RECUES EN GARANTIE Hypothèques 49 872 49 872 2 655 618 2 655 618 0 53 463 53 463 50 855 50 855 2 655 618 2 655 618 0 60 114 60 114 COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes) En milliers de DH 31/12/2021 31/12/2020 PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE 2 057 975 2 100 201 Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit Intérêts et produits assimilés sur opérations avec la clientèle Intérêts et produits assimilés sur titres de créance Produits sur titres de propriété Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location Commissions sur prestations de service Autres produits bancaires 15 536 260 0 24 697 1 416 370 77 399 3 234 37 522 879 0 24 505 1 479 859 64 298 8 623 CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE 1 487 006 1 606 148 Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements de crédit Intérêts et charges assimilées sur opérations avec la clientèle Intérêts et charges assimilées sur titres de créance émis Charges sur immobilisations en crédit-bail et en location Autres charges bancaires 12 449 0 140 642 1 332 623 1 293 12 427 0 156 077 1 436 091 1 553 PRODUIT NET BANCAIRE 570 969 494 053 Produits d'exploitation non bancaire Charges d'exploitation non bancaire 344 0 335 0 CHARGES GENERALES D'EXPLOITATION 246 571 233 663 Charges de personnel Impôts et taxes Charges externes Autres charges générales d'exploitation Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles 89 550 2 468 140 784 2 841 10 927 93 333 2 080 129 317 655 8 278 RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION 324 743 260 725 DOTATIONS AUX PROVISIONS ET PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES 427 187 343 860 Dotations aux provisions pour créances et engagements par signature en souffrance Pertes sur créances irrécouvrables Dotations aux provisions pour risques et charges Autres dotations aux provisions 335 895 23 914 67 378 0 278 986 35 876 28 997 0 REPRISES DE PROVISIONS ET RECUPERATIONS SUR CREANCES AMORTIES 203 528 169 063 Reprises de provisions pour créances et engagements par signature en souffrance Récupérations sur créances amorties Reprises de provisions pour dépréciation des immobilisations incorp. & corporelles Reprises de provisions pour risques et charges Autres reprises de provisions 158 710 16 241 0 28 577 0 157 668 11 395 0 0 0 RESULTAT COURANT 101 084 85 929 Produits non courants Charges non courantes 0 5 417 28 15 447 RESULTAT AVANT IMPOTS 95 667 70 510 Impôts sur les résultats 60 604 36 124 Contribution pour l'appui à la cohésion sociale 0 0 RESULTAT NET DE L'EXERCICE 35 064 34 387 TOTAL DES PRODUITS 2 261 848 2 269 628 TOTAL DES CHARGES 2 226 784 2 235 241 RESULTAT NET DE L'EXERCICE 35 064 34 387 BILAN PASSIF En milliers de DH PASSIF 31/12/2021 31/12/2020 1. Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux

2. Dettes envers les Etablissements de crédit et assimilés • A vue

• A terme 3. Dépôts de la clientèle • Comptes à vue créditeurs

• Comptes d'épargne

• Dépôts à terme

• Autres comptes créditeurs 4. Titres de créance émis • Titres de créance négociables émis

• Emprunts obligataires émis

• Autres titres de créance émis 5. Autres passifs

6. Provisions pour risques et charges

7. Provisions réglementées

8. Subventions, fonds publics affectés et fonds spéciaux de garantie

9. Dettes subordonnées

10. Ecarts de réévaluation

11. Réserves et primes liées au capital

12. Capital

13. Actionnaires. Capital non versé (-)

14. Report à nouveau (+/-)

15. Résultat nets en instance d'affectation (+/-)

16. Résultat net de l'exercice (+/-) 76 087 273 674 132 742 140 932 1 637 007 1 637 007 5 560 276 5 560 276 398 321 106 455 805 570 167 025 437 847 0 35 064 719 972 133 563 586 408 2 014 592 2 014 592 4 965 633 4 965 633 411 593 67 654 805 570 167 025 512 027 0 34 387 Total du Passif 9 497 326 9 698 452 ETAT DES SOLDES DE GESTION I. TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS 31/12/2021 31/12/2020 1. (+) Intérêts et produits assimilés

2. (-) Intérêts et charges assimilées 536 275 153 091 522 917 168 504 MARGE D'INTERET 383 185 354 413 3. (+) Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location

4. (-) Charges sur immobilisations en crédit-bail et en location 1 416 370 1 332 623 1 479 859 1 436 091 Résultat des opérations de crédit-bail et de location 83 747 43 768 5. (+) Commissions perçues

6. (-) Commissions servies 77 399 64 298 Marge sur commissions 77 399 64 298 7. (+/-) Résultat des opérations sur titres de transaction

8. (+/-) Résultat des opérations sur titres de placement

9. (+/-) Résultat des opérations de change 10.(+/-) Résultat des opérations sur produits dérivés Résultat des opérations de marché 11. (+) Divers autres produits bancaires

12. (-) Diverses autres charges bancaires 27 931 1 293 33 128 1 553 PRODUIT NET BANCAIRE 570 969 494 053 13. (+/-) Résultat des opérations sur immobilisations financières

14. (+) Autres produits d'exploitation non bancaire

15. (-) Autres charges d'exploitation non bancaire

16. (-) Charges générales d'exploitation 344 0 246 571 335 0 233 663 RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION 324 743 260 725 17. (+/-) Dotations nettes des reprises aux provisions pour créances et et engagements par signature en souffrance

18. (+/-) Autres dotations nettes de reprises aux provisions -184 857 -38 801 -145 799 -28 997 RESULTAT COURANT 101 084 85 929 RESULTAT NON COURANT -5 417 -15 418 19. (-) Impôts sur les résultats 60 604 36 124 RESULTAT NET DE L'EXERCICE 35 064 34 387 ETAT DES SOLDES DE GESTION (SUITE) II. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT En milliers de DHEn milliers de DH 31/12/2021 31/12/2020 (+) RESULTAT NET DE L'EXERCICE 35 064 34 387 20. (+) Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incoporelles et corporelles

21. (+) Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières

22. (+) Dotations aux provisions pour risques généraux

23. (+) Dotations aux provisions réglementées

24. (+) Dotations non courantes

25. (-) Reprises de provisions

26. (-) Plus-values de cession des immobilisations incoporelles et corporelles

27. (+) Moins-values de cession des immobilisations incoporelles et corporelles

28. (-) Plus-values de cession des immobilisations financières

29. (+) Moins-values de cession des immobilisations financières

30. (-) Reprises de subventions d'investissement reçues 10 927 67 378 0 28 577 12 268 0 8 278 28 997 0 0 0 0 (+/-) CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT 72 523 71 662 31. (-) Bénéfices distribués 108 566 0 (+/-) AUTOFINANCEMENT -36 043 71 662 SOCIETE D'EQUIPEMENT DOMESTIQUE ET MENAGER (EQDOM) S.A AU CAPITAL DE 167.025.000 DHS S.S. CASABLANCA - 127, ANGLE BOULEVARD ZERKTOUNI ET RUE IBNOU BOURAID - R.C 32.775 (Société de crédit à la consommation régie par l'arrêté n°2459-96 du 28 Rajeb 1417 (10 décembre 1996)) Communication financière ETATS DE SYNTHÈSE AU 31 DÉCEMBRE 2021 TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE AU 31/12/2021 En milliers de DH 31/12/2021 31/12/2020 (+) Produits d'exploitation bancaire perçus 2 033 278 2 075 696 (+) Récupérations sur créances amorties 16 241 11 395 (+) Produits d'exploitation non bancaire perçus 344 335 (-) Charges d'exploitation bancaire versées 154 383 170 057 (-) Charges d'exploitation non bancaire versées 0 0 (-) Charges générales d'exploitation versées 235 644 225 386 (-) Impôts sur les résultats versés 11 790 22 333 I Flux de trésorerie nets provenant du compte de produits et charges 1 648 046 1 669 650 Variation de : (+) Créances sur les établissements de crédit et assimilés 25 054 -141 760 (+) Créances sur la clientèle -367 903 -129 330 (+) Titres de transaction et de placement 0 0 (+) Autres actifs 287 429 257 188 (+) Immobilisations données en crédit-bail et en location 267 219 463 756 (+) Dettes envers les établissements de crédit et assimilés -446 298 504 195 (+) Dépôts de la clientèle -377 585 -493 744 (+) Titres de créance émis 594 643 -555 917 (+) Autres passifs -1 569 678 -1 580 959 II Solde des variations des actifs et passifs d'exploitation -1 587 119 -1 676 572 III FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES D'EXPLOITATION (I+II) 60 928 -6 922 (+) Produit des cessions d'immobilisations financières (+) Produit des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles 0 0 (-) Acquisition d'immobilisations financières 0 0 (-) Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles 53 409 17 658 (+) Intérêts perçus (+) Dividendes perçus 24 697 24 505 IV FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT -28 712 6 847 (+) Subventions, fonds publics et fonds spéciaux de garantie reçus (+) Emission de dettes subordonnées (+) Emission d'actions (-) Remboursement des capitaux propres et assimilés (-) Intérêts versés (-) Dividendes versés 108 566 0 V FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT -108 566 0 VI VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE (III+IV+V) -76 350 -75 VII TRESORERIE A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE 350 425 VIII TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (VI+VII) -76 000 350 ETAT B17 : CAPITAUX PROPRES DU 01/01/2021 AU 31/12/2021 En milliers de DH CAPITAUX PROPRES Encours au début de l'exercice Affectation du résultat Autres variations Encours à la fin de l'exercice ECARTS DE REEVALUATION RESERVES ET PRIMES LIEES AU CAPITAL 805 570 0 0 805 570 Réserve légale Autres réserves Primes d'émission, de fusion et d'apport 16 703 705 542 83 325 0 16 703 705 542 83 325 0 0 CAPITAL 167 025 0 0 167 025 Capital appelé Capital non appelé Certificats d'investissement Fonds de dotations 167 025 0 167 025 ACTIONNAIRE. CAPITAL NON VERSE REPORT A NOUVEAU (+-) 512 027 34 387 -108 566 437 847 RESULTATS NETS EN INSTANCE D'AFFECTATION 34 387 -108 566 74 179 0 RESULTAT NET DE L'EXERCICE 35 064 35 064 Total 1 519 008 -74 179 677 1 445 506 ETAT B10 : DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES En milliers de DH DETTES ETS DE CREDIT ET ASSIMILES AU MAROC Etablissements Bank Al-Maghrib, Trésor Public et Services des Chèques Postaux Banques au Maroc Autres Etablissements de crédit au Maroc de Crédit à L'étranger TOTAL AU 31/12/2021 TOTAL AU 31/12/2020 COMPTES ORDINAIRES DEBITEURS 76 087 132 610 208 697 133 499 VALEURS RECUES EN PENSION - au jour le jour - à terme EMPRUNTS DE TRESORERIE 140 000 140 000 582 000 - au jour le jour - à terme 140 000 140 000 582 000 EMPRUNTS FINANCIERS 0 0 0 AUTRES DETTES INTERETS COURUS A PAYER 1 064 1 064 4 473 TOTAL 76 087 273 674 349 761 719 972 ETAT B8 : IMMOBILISATIONS DONNEES EN CREDIT-BAIL, EN LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT ET EN LOCATION SIMPLE Nature Montant brut au début de l'exercice Montant des acquisitions au cours de l'exercice Montant des cessions ou retraits au cours de l'exercice Montant brut à la fin de l'exercice Amortissements Provisions En milliers de DH Montant net à la fin de l'exercice Dotations au titre de l'exercice Cumul des amortissements Dotations au titre de l'exercice Reprises de provisions Cumul des provisions IMMOBIL. DONNEES EN CREDIT-BAIL ET EN LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT CREDIT-BAIL SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CREDIT-BAIL MOBILIER - Crédit-bail mobilier en cours

- Crédit-bail mobilier loué

- Crédit-bail mobilier non loué après résiliation CREDIT-BAIL IMMOBILIER - Crédit-bail immobilier en cours

- Crédit-bail immobilier loué

- Crédit-bail immobilier non loué après résiliation LOYERS COURUS A RECEVOIR LOYERS RESTRUCTURES LOYERS IMPAYES CREANCES EN SOUFFRANCE IMMOBILISATIONS DONNEES EN LOCATION SIMPLE BIENS MOBILIERS EN LOCATION SIMPLE BIENS IMMOBILIERS EN LOCATION SIMPLE LOYERS COURUS A RECEVOIR LOYERS RESTRUCTURES LOYERS IMPAYES LOYERS EN SOUFFRANCE 5 161 075 1 460 750 1 903 869 4 717 956 1 332 623 1 332 623 0 0 0 2 319 499 2 319 499 0 0 62 629 0 0 62 629 18 805 0 0 0 18 805 162 832 0 0 0 162 832 2 235 625 2 039 693 0 94 459 101 473 4 882 090 0 115 666 163 319 1 101 986 0 94 459 264 305 1 624 884 0 115 666 163 319 4 359 192 0 94 459 264 305 Total 5 161 075 1 460 750 1 903 869 4 717 956 1 332 623 2 319 499 62 629 18 805 162 832 2 235 625 En milliers de DH SOCIETE D'EQUIPEMENT DOMESTIQUE ET MENAGER (EQDOM) S.A AU CAPITAL DE 167.025.000 DHS S.S. CASABLANCA - 127, ANGLE BOULEVARD ZERKTOUNI ET RUE IBNOU BOURAID - R.C 32.775 (Société de crédit à la consommation régie par l'arrêté n°2459-96 du 28 Rajeb 1417 (10 décembre 1996)) Communication financière ETATS DE SYNTHÈSE AU 31 DÉCEMBRE 2021 ETAT B9 : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES En milliers de DH Immobilisations Montant brut au début de l'exercice Montant des acquisitions au cours de l'exercice Montant des cessions ou retraits au cours de l'exercice Montant brut à la fin de l'exercice Amortissements et/ou provisions Montant net à la fin de l'exercice amort. et prov. au début de l'exercice Dotations au titre de l'exercice Montant des amort. sur immob. sorties Cumul IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 145 289 50 797 31 528 164 558 109 353 4 432 0 113 785 50 773 - Fonds de commerce

- Immobilisations en recherche et développement

- Autres immobilisations incorporelles d'exploitation

- Immobilisations incorporelles hors exploitation 0 116 841 28 448 0 0 31 827 18 970 0 0 31 528 0 0 148 668 15 890 0 0 109 202 151 0 0 4 382 50 0 0 0 0 0 0 113 584 201 0 0 35 084 15 689 0 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 206 117 2 612 276 208 454 153 285 6 494 256 159 523 48 931 - IMMEUBLES D'EXPLOITATION . Terrain d'exploitation . Immeubles d'exploitation. Bureaux . Immeubles d'exploitation. Agencements

- MOBILIER ET MATERIEL D'EXPLOITATION . Mobilier de bureau d'exploitation . Matériel de bureau d'exploitation . Matériel Informatique . Matériel roulant rattaché à l'exploitation . Autres matériels d'exploitation

- AUTRES IMMOB. CORPORELLES D'EXPL. EN COURS

- IMMOBIL. CORPORELLES HORS EXPLOITATION . Terrains hors exploitation . Immeubles hors exploitation . Mobilier et matériel hors exploitation . Autres immobilisations corporelles hors exploitation

163 133 21 162 75 838 66 133 40 265 17 936 0 22 281 49 0 0 2 719 300 1 200 0 1 219 1 027 0 0 1 027 1 585 541 0 1 044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 276 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 160 21 162 75 838 67 160 41 575 18 201 0 23 325 49 0 0 2 719 300 1 200 0 1 219 114 707 0 55 324 59 383 36 282 16 260 0 19 973 48 0 0 2 296 0 1 200 0 1 096 4 865 0 3 034 1 831 1 582 532 0 1 050 0 0 48 48 0 0 0 0 256 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 572 0 58 358 61 215 37 608 16 536 0 21 023 48 0 0 0 2 344 0 1 200 0 1 144 44 588 21 162 17 480 5 945 3 968 1 665 0 2 302 1 0 0 0 375 300 0 0 75 TOTAL 351 406 53 409 31 803 373 012 262 638 10 927 256 273 308 99 704 ETAT B1 : CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES En milliers de DH CREANCES ETS DE CRE DIT ET ASSIMILE S AU MAROC Etablissements Bank Al-Maghrib, Trésor Public et Services des Chèques Postaux Banques au Maroc Autres Etablissements de crédit au Maroc de Crédit à L'étranger TOTAL AU 31/12/2021 TOTAL AU 31/12/2020 COMPTES ORDINAIRES DEBITEURS 87 118 033 118 120 143 437 VALEURS RECUES EN PENSION - au jour le jour - à terme PRETS DE TRESORERIE 0 0 0 0 - au jour le jour - à vue PRETS FINANCIERS AUTRES CREANCES INTERETS COURUS A RECEVOIR CREANCES EN SOUFFRANCE TOTAL 87 118 033 118 120 143 437 ETAT B2 : CREANCES SUR LA CLIENTELE En milliers de DH ETAT B6 : TITRES DE PARTICIPATION ET EMPLOIS ASSIMILES CREANCES SECTEUR PUBLIC SECTEUR PRIV TOTAL AU 31/12/2021 TOTAL AU 31/12/2020 ENTREPRISES FINANCIERES ENTREPRISES NON FINANCIERES AUTRES CLIENTELES CREDITS DE TRESORERIE - Comptes à vue débiteurs

- Créances commerciales sur le Maroc

- Crédits à l'exportation

- Autres crédits de trésorerie CREDITS A LA CONSOMMATION 5 685 604 5 685 604 5 405 758 CREDIT A L'EQUIPEMENT CREDITS IMMOBILIERS AUTRES CREDIT CREANCES ACQUISES PAR AFFACTURAGE INTERETS COURUS A RECEVOIR CREANCES EN SOUFFRANCE 431 774 431 774 343 717 - Créances pré-douteuses

- Créances douteuses

- Créances compromises 166 176 42 270 223 328 166 176 42 270 223 328 152 372 43 529 147 816 TOTAL 0,00 0,00 0,00 6 117 378 6 117 378 5 749 475 En milliers de DH Dénomination Secteur Capital Participation au capital Prix d'acqui- sition Valeur Extrait des de l derniers états de s a société émettrice nthèse Produits inscrits de la Société émettrice d'activité 1 social 2 en % 3 global 4 comptable nette 5 Date de clôture 6 Situation nette 7 Résultat net 8 au C.P.C de l'exercice 9 PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES LIEES 97% 2 207 2 207 31/12/2021 23 537 22 924 24 697 AUTRES TITRES DE PARTICIPATION ET EMPLOIS ASSIMILES STE LOSTE Assurance 300 TOTAL 2 207 2 207 22 924 24 697 ETAT B14 : PROVISIONS AU 31/12/2021 En milliers de DH Nature Montant au début de l'exercice Dotations au titre de l'exercice Reprises de provisions utilisées Reprises de provisions devenues disponibles Montant à la fin de l'exercice PROVISIONS DEDUITES DE L'ACTIF 1 044 556 335 895 158 710 0 1 221 741 Créances sur les établissements de crédit et assimilés Créances sur la clientèle Titres de placement Titres de participation et emplois assimilés Immobilisations en crédit-bail et en location Autres actifs 925 548 119 009 139 905 18 805 0 1 058 909 162 832 273 266 62 629 PROVISIONS INSCRITES AU PASSIF 67 654 67 378 28 577 0 106 455 Provisions pour risques d'exécution d'engagements par signature Provisions pour risques de change Provisions pour risques généraux Provisions pour pensions de retraite et obligations similaires Provisions pour autres risques et charges Provisions réglementées 67 654 0 67 378 0 28 577 0 106 455 0 Total 1 112 210 403 273 187 287 0 1 328 196 *La provision pour autres risques et charges intègre une provision de 45,7 MMAD en couverture d'un risque opérationnel lié à des écritures anciennes. Cette provision a été estimée sur la base de travaux réalisés par un cabinet externe dont la mission se poursuit. ETAT B11 : DEPOTS DE LA CLIENTELE En milliers de DH DEPOTS SECTEUR PRIVE TOTAL TOTAL SECTEUR PUBLIC ENTREPRISE FINANCIERES ENTREPRISE NON FINANCIERES AUTRES CLIENTELE AU 31/12/2021 AU 31/12/2020 COMPTES A VUE CREDITEURS COMPTES D'EPARGNE DEPOTS A TERME AUTRES COMPTES CREDITEURS 0 1 637 007 1 637 007 2 014 592 INTERETS COURUS A PAYER TOTAL 0 0 0 1 637 007 1 637 007 2 014 592 ETAT B25 : MARGE D'INTERET En milliers de DH 31/12/2021 31/12/2020 INTERETS PERCUS 536 275 522 917 Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit et assimilés Intérêts et produits assimilés sur opérations avec la clientèle Intérêts et produits assimilés sur titres de créance 15 536 260 37 522 879 INTERETS SERVIS 153 091 168 504 Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit et assimilés Intérêts et charges assimilés sur opérations avec la clientèle Intérêts et charges assimilés sur titres de créance émis 12 449 0 140 642 12 427 0 156 077 MARGE D'INTERETS 383 185 354 413 ETAT B26 : PRODUITS SUR TITRES DE PROPRIETE En milliers de DH CATEGORIE DE TITRES 31/12/2021 31/12/2020 TITRES DE PLACEMENT TITRES DE PARTICIPATION PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES LIEES TITRES DE L'ACTIVITE DE PORTEFEUILLE EMPLOIS ASSIMILES 24 697 24 505 TOTAL 24 697 24 505 SOCIETE D'EQUIPEMENT DOMESTIQUE ET MENAGER (EQDOM) S.A AU CAPITAL DE 167.025.000 DHS S.S. CASABLANCA - 127, ANGLE BOULEVARD ZERKTOUNI ET RUE IBNOU BOURAID - R.C 32.775 (Société de crédit à la consommation régie par l'arrêté n°2459-96 du 28 Rajeb 1417 (10 décembre 1996)) Communication financière ETATS DE SYNTHÈSE AU 31 DÉCEMBRE 2021 ETAT B18 : ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE En milliers de DH ENGAGEMENTS 31/12/2021 31/12/2020 ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE DONNES 49 872 50 855 ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT EN FAVEUR D'ETABLISSEMENT DE CREDIT ET ASSIMILES - Crédits documentaires import

- Acceptations ou engagements de payer

- Ouverture de crédit confirmés

- Engagements de substitution sur émission de titres

- Engagements irrévocables de crédit-bail

- Autres engagements de financement donnés ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT EN FAVEUR DE LA CLIENTELE - Crédits documentaires import

- Acceptations ou engagements de payer

- Ouverture de crédit confirmés

- Engagements de substitution sur émission de titres

- Engagements irrévocables de crédit-bail

- Autres engagements de financement donnés ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT EN FAVEUR D'ETABLISSEMENT DE CREDIT ET ASSIMILES - Crédits documentaires export confirmés

- Acceptations ou engagements de payer

- Ouverture de crédit confirmés

- Autres cautions, avals et garanties donnés

- Engagements en souffrance ENGAGEMENTS DE GARANTIE D'ORDRE DE LA CLIENTELE - Garanties de crédit données

- Cautions et garanties en faveur de l'administration publique

- Autres cautions et garanties données

- Engagements en souffrance 49 872 49 872 50 855 50 855 ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE RECUS 2 709 081 2 715 732 ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT RECUS D'ETABLISSEMENT DE CREDIT ET ASSIMILES - Ouverture de crédit confirmés

- Engagements de substitution sur émission de titres

- Autres engagements de financement reçus ENGAGEMENTS DE GARANTIE RECUS D'ETABLISSEMENT DE CREDIT ET ASSIMILES - Garanties de crédit - Autres garanties reçus LMV ENGAGEMENTS DE GARANTIE RECUS de L'ETAT ET D'ORGANISMES DE GARANTIE DIVERS - Garanties de crédit - Autres garanties reçus 2 655 618 2 655 618 53 463 2 655 618 2 655 618 60 114 53 463 60 114 0 0 0 0 TOTAL 2 758 953 2 766 587 ETAT B22 : VENTILATION DES EMPLOIS ET DES RESSOURCES SUIVANT LA DUREE RESIDUELLE AU 31/12/2021 En milliers de DH Nature D<1 mois 1mois 3mois 1an D> 5 ans TOTAL ACTIF Créances sur les établissements de crédit et assimilés Créances sur la clientèle Titres de créance Créances subordonnées Crédit-bail et assimilé Autres actifs 118 033 7 122 651 118 033 5 335 797 333 91 026 2 654 461 3 574 496 106 028 166 630 935 505 3 115 119 140 926 4 464 208 TOTAL 1 021 394 171 965 1 026 531 5 769 580 3 715 422 11 704 892 PASSIF Dettes envers les établissements de crédit et assimilés Dettes envers la clientèle Titres de créance émis Emprunts subordonnées 30 000 0 78 556 110 000 0 0 140 000 51 258 0 423 191 1 374 000 1 049 190 3 944 700 34 812 0 1 637 007 5 508 700 190 000 TOTAL 81 258 268 556 1 907 191 4 993 890 34 812 7 285 707 ETAT DES CREANCES EN SOUFFRANCE ET DES PROVISIONS CORRESPONDANTES En milliers de DH ETAT B27 : COMMISSIONS DESIGNATIONS AU 31 DECEMBRE 201 AU 31 DECEMBRE 2020 AU 31 DECEMBRE 2019 Créances Provisions et agios réservés Créances Provisions et agios réservés Créances Provisions et agios réservés Créances pré-douteuses 226 565 -47 310 209 347 -44 196 90 615 -18 471 Créances douteuses 90 704 -45 811 92 525 -47 235 83 015 -42 258 Créances compromises 1 672 205 -1 363 107 1 334 214 -1 156 627 1 145 239 -1 038 689 TOTAUX 1 989 475 -1 456 228 1 636 085 -1 248 058 1 318 869 -1 099 418 NETS 533 247 388 028 219 451 En milliers de DH COMMISSIONS 31/12/2021 31/12/2020 COMMISSIONS PERCUES : 77 399 64 298 sur opérations avec les établissements de crédit sur opérations avec la clientèle sur opérations de change relatives aux interventions sur les marchés primaires de titres sur produits dérivés sur opérations sur titres en gestion et en dépôt sur moyens de paiement sur activités de conseil et d'assistance sur ventes de produits d'assurances sur autres prestations de service 77 399 64 298 COMMISSIONS VERSEES : 0 0 sur opérations avec les établissements de crédit sur opérations avec la clientèle sur opérations de change relatives aux interventions sur les marchés primaires de titres sur produits dérivés sur opérations sur titres en gestion et en dépôt sur moyens de paiement sur activités de conseil et d'assistance sur ventes de produits d'assurances sur autres prestations de service 0 0 MARGE SUR COMMISSIONS 77 399 64 298 ETAT B5 : DETAIL DES AUTRES ACTIFS En milliers de DH ACTIF 31/12/2021 31/12/2020 IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS NETTES D'AMORTISSEMENTS 0 0 SOMMES DUES PAR L'ETAT 53 240 194 598 SOMMES DUES PAR LE PERSONNEL 261 275 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS 299 259 FOURNISSEURS DEBITEURS : AVANCES ET ACOMPTES 884 121 CONCESSIONNAIRES : RISTOURNES ACCORDEES 12 323 11 890 AUTRES DEBITEURS 737 406 DIVERSES PRESTATIONS 0 0 STOCK DE FOURNITURES DE BUREAU ET IMPRIMES 95 195 CORRELATION LOA 841 366 989 137 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 14 065 14 778 PRODUITS A RECEVOIR 1 021 61 COMPTE DE REGULARISATION ACTIF 0 0 TOTAL 924 291 1 211 720 ETAT A2 : ETAT DES DEROGATIONS En milliers de DH INDICATIONS DES DEROGATIONS JUSTIFICATION DES DEROGATIONS INFLUENCE DES DEROGATIONS SUR LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS I - DEROGATIONS AUX PRINCIPES COMPTABLES FONDAMENTAUX NEANT II - DEROGATIONS AUX METHODES D'EVALUATION NEANT III - DEROGATIONS AUX REGLES D'ETABLISSEMENT ET DE PRESENTATION DES ETATS DE SYNTHESE NEANT ETAT A3 : ÉTAT DES CHANGEMENTS DE MÉTHODES En milliers de DH NATURE DES CHANGEMENTS JUSTIFICATION DES CHANGEMENTS INFLUENCE SUR LE PATRIMOINE DE LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS I - CHANGEMENTS AFFECTANT LES MÉTHODES D'ÉVALUATION NEANT INCIDENCE ETAT B9 BIS : PLUS OU MOINS-VALUES SUR CESSIONS OU RETRAITS D'IMMOBILISATIONS AU 31/12/2021 En milliers de DH ETAT B12 : TITRES DE CREANCES EMIS AU 31/12/2021 IMMOBILISATIONS CEDEES Date d'ACQUISITION Valeur comptable brute Cumul des amort. et/ou des prov.pour dépréciation Valeur comptable nette Produit de cession Plus-value de cession Moins-value de cession REPORT N° 01 0 0 0 0 0 0 MMB MMB MMB MMB MMB MMB MMB MMB MMB MMB MMB 2 002 2 003 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 5 950 92 285 1 250 5 820 23 280 19 968 19 980 17 700 22 380 30 897 35 997 5 950 92 285 1 250 5 820 23 280 19 968 19 980 17 700 19 396 24 319 25 827 0 0 0 0 0 0 0 0 2 984 6 578 10 170 1 1 1 1 1 1 1 1 4 836 10 664 16 493 1 1 1 1 1 1 1 1 1 852 4 086 6 323 S/TOTAL M.M DE BUREAU 269 557 249 825 19 732 32 000 12 268 0 S/TOTAL MATERIEL ROULANT 0 0 0 T. CESSIONS IMMOBIL. CORPORELLES 269 557 249 825 19 732 32 000 12 268 0 T. CESSIONS IMMOBIL. INCORPORELLES 0 0 0 0 0 0 TOTAL DES CESSIONS 269 557 249 825 19 732 32 000 12 268 0 En milliers de DH NATURES DES TITRES CARACTERISTIQUES MONTANT DONT DONT MONTANT DATE DE JOUISSANCE DATE D'ECHEANCE MATURITE TAUX MODE DE REMB. ENTRPRISES LIEES AUTRES APPARENTES NON AMORTI BONS DE SOCIETES DE FINANCEMENT 4 758 700 12-sept-17 12-sept-22 5 ans 3,45% 100 000 31-oct-18 31-oct-22 4 ans 3,30% 264 000 28-nov-18 28-nov-22 4 ans 3,33% 185 000 28-déc-18 28-déc-23 5 ans 3,43% 219 700 29-mars-19 29-mars-23 4ans 3,05% 275 000 31-juil-19 31-juil-22 3 ans 2,80% 310 000 31-juil-19 31-juil-23 4 ans 2,92% 100 000 31-juil-19 31-juil-24 5 ans 3,02% 100 000 02-mars-20 02-mars-22 2 ans 2,69% 115 000 31-mars-20 02-mars-22 2 ans 2,90% 75 000 01-juin-20 01-juin-22 2 ans 2,68% 75 000 30-juin-20 30-juin-22 2 ans 2,19% 325 000 30-sept-20 30-sept-22 2 ans 2,20% 115 000 29-janv-21 29-janv-23 2 ans 2,03% 210 000 31-mars-21 31-mars-23 2 ans 1,98% 200 000 31-mai-21 31-mai-23 2 ans 1,99% 580 000 29-juin-21 29-juin-23 2 ans 2,06% 135 000 29-juin-21 28-sept-23 2 ans et 3 mois 2,10% 137 000 29-juin-21 28-juin-24 3 ans 2,20% 138 000 30-juin-21 28-sept-24 3 ans et 3 mois 2,24% 210 000 02-août-21 01-août-24 3 ans 2,28% 190 000 30-sept-21 29-déc-24 3 ans et 3 mois 2,31% 170 000 29-nov-21 27-févr-25 3 ans et 3 mois 2,25% 265 000 29-nov-21 29-mai-25 3 ans et 6 mois 2,30% 265 000 EMPRUNT OBLIGATAIRE 750 000 27-nov-19 27-nov-23 4 ans 2.72% 750 000 INTERETS COURUS A PAYER 51 576 TOTAL 5 560 276 SOCIETE D'EQUIPEMENT DOMESTIQUE ET MENAGER (EQDOM) S.A AU CAPITAL DE 167.025.000 DHS S.S. CASABLANCA - 127, ANGLE BOULEVARD ZERKTOUNI ET RUE IBNOU BOURAID - R.C 32.775 (Société de crédit à la consommation régie par l'arrêté n°2459-96 du 28 Rajeb 1417 (10 décembre 1996)) Communication financière ETATS DE SYNTHÈSE AU 31 DÉCEMBRE 2021 ETAT B13 : DETAIL DES AUTRES PASSIFS En milliers de DH Passif 31/12/2021 31/12/2020 INSTRUMENTS OPTIONNELS VENDUS Instruments optionnels de taux d'intérêts vendus Instruments optionnels de cours de change vendus Instruments optionnels sur actions et indices boursiers vendus Autres instruments optionnels vendus CREDITEURS DIVERS 256 888 274 369 Sommes dues à l'Etat Sommes dues aux organismes de prévoyance Sommes diverses dues au personnel Sommes diverses dues aux actionnaires et associés Dividendes à payer Versements reçus sur augmentation de capital Comptes courants d'associés créditeurs Autres sommes dues aux actionnaires et associés Fournisseurs de biens et services Divers autres créditeurs Dépôts de garantie reçus sur opérations de marché Coupons sur titres de créance émis à payer Titres émis amortis et non encore remboursés Divers autres créditeurs 166 710 4 653 11 364 0 0 0 67 428 6 733 6 733 114 428 4 899 10 431 0 0 0 53 973 90 638 90 638 COMPTES DE REGULARISATION 141 432 137 223 Comptes d'ajustement des opérations de hors bilan Contrepartie du résultat de change de hors bilan Contrepartie du résultat sur produits dérivés de hors bilan Contrepartie du résultat sur titres de hors bilan Comptes d'écarts sur devises et titres Ecarts de conversion sur devises non cotées Ecarts de conversion sur devises avec garantie de change Ecarts sur ventes de titres avec faculté de rachat ou de reprise Ecarts de conversion sur autres devises Résultats sur produits dérivés de couverture Gains potentiels sur opérations de couverture non dénouées Gains à étaler sur opérations de couverture dénouées Comptes de liaison entre siège, succursales et agences au Maroc Charges à payer et produits constatés d'avance Charges à payer Produits constatés d'avance Autres comptes de régularisation 141 432 57 436 83 996 137 223 57 358 79 865 Total-Passif 398 320 411 593 ETAT B29 : CHARGES GENERALES D'EXPLOITATION En milliers de DH CHARGES GENERALES D'EXPLOITATION 31/12/2021 31/12/2020 CHARGES DE PERSONNEL 89 550 93 333 Salaires et appointements Charges d'assurances sociales Charges CNSS Charges de retraite Charges de formation Autres charges de personnel 72 633 3 210 8 126 5 160 422 0 74 231 3 647 8 469 5 346 1 640 0 IMPOTS ET TAXES 2 468 2 080 Taxe urbaine et taxe d'édilité Patente Taxes municipales Droits d'enregistrement Timbres fiscaux Autres impôts 383 1 314 498 219 24 31 372 1 312 343 20 22 11 CHARGES EXTERNES 142 971 129 317 Fournitures de bureau et imprimés Achats non stockés de fournitures Redevances de crédit-bail Locations et charges locatives Entretiens et réparations Assurances Frais postaux et de télécommunications Rémunérations du personnel intérimaire et détaché Rémunérations des intermédiaires et honoraires Publicité et publication Documentations générales Transports et déplacements Missions et réceptions Frais d'actes et de contentieux Dons et cotisations Frais de conseil et d'assemblée Frais de gestion groupe Autres charges externes 243 2 363 0 5 249 9 267 504 4 511 11 667 77 065 9 440 2 1 585 370 623 338 1 210 4 433 14 102 335 2 484 0 5 180 10 036 624 6 139 10 496 61 060 9 720 1 1 111 380 9 602 363 1 320 3 334 7 132 AUTRES CHARGES GENERALES D'EXPLOITATION 655 655 Dons Diverses autres charges générales d'exploitation 625 30 625 30 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS AT AUX PROVISIONS 10 927 8 278 Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles 4 432 6 494 1 486 6 792 TOTAL 246 571 233 663 ETAT B30 : AUTRES PRODUITS ET CHARGES En milliers de DH AUTRES PRODUITS ET CHARGES 31/12/2021 31/12/2020 AUTRES PRODUITS ET CHARGES BANCAIRES 1 941 7 070 Autres produits bancaires Autres charges bancaires 3 234 1 293 8 623 1 553 PRODUITS ET CHARGES D'EXPLOITATION NON BANCAIRES 344 335 Produits d'exploitation non bancaires Charges d'exploitation non bancaires 344 0 335 0 DOTATIONS AUX PROVISIONS ET PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES 427 187 343 860 Dotations aux provisions Pertes sur créances irrecouvrables Dotations aux provisions pour autres risques et charges Dotations aux provisions réglementées 335 895 23 914 67 378 0 278 986 35 876 28 997 0 REPRISES DE PROVISIONS ET RECUPERATIONS SUR CREANCES AMORTIES 203 528 169 063 Reprises de provisions Recuperations sur créances amorties Reprises de prov. pour dépréciation des immob. incorp. & corporelles Reprises de provisions pour autres risques et charges Reprises de provisions réglementées 158 710 16 241 0 28 577 0 157 668 11 395 0 0 0 PRODUITS ET CHARGES NON COURANTS -5 417 -15 418 Produits non courants Charges non courantes 0 5 417 28 15 447 ETAT B33 : DETERMINATION DU RESULTAT COURANT APRES IMPOTS En milliers de DH I - DETERMINATION DU RESULTAT 31/12/2021 31/12/2020 • Résultat courant d'après le compte de produits et charges

• Réintégrations fiscales sur opérations courantes

• Déductions fiscales sur opérations courantes (+) (-) •Résultat courant théoriquement imposable (=) • Impôts théorique sur résultat courant (-) • Résultat courant après impôts (=) 101 084 205 478 137 352 169 210 62 608 85 929 125 121 98 000 113 050 41 828 38 477 44 100 II - INDICATIONS DU REGIME FISCAL ET DES AVANTAGES NEANT OCTROYES PAR LES CODES DES INVESTISSEMENTS OU PAR DES DISPOSITIONS LEGALES SPECIFIQUES. - - ETAT C3 : RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS DES TROIS DERNIERS EXERCICES AU 31/12/2021 En milliers de DH NATURE DES INDICATIONS Exercice 2019 Exercice 2020 Exercice 2021 • CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES • OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE 1) Produit net bancaire 2) Résultat avant impôts 3) Impôts sur les résultats 4) Bénéfices distribués (1) 5) Résultats non distribués (mis en réserves ou en instance d'affectation) (2)

• RESULTAT PAR TITRE (en dirhams) - Résultat net par action ou part sociale (3) - Bénéfices distribués par action ou part sociale • PERSONNEL - Montant des rémunérations brutes de l'exercice - Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice 1 484 622 542 551 215 650 80 610 130 280 1 519 008 494 053 70 510 36 124 0 1 445 506 570 969 95 667 60 604 108 566 736 135 040 0 81 78 71 304 21 0 74 231 21 65 72 633 303 307 290 (1) Bénéfices distribués courant l'exercice

(2) Résultats non distribués au titre de l'exercice précédent 3) Résultat net de l'exercice rapporté au nombre d'actions donnant jouissance à la fin de l'exercice ETAT C4 : DATATION ET EVENEMENTS POSTERIEURS I. DATATION En milliers de DH • Date de clôture (1)

• Date d'établissement des états de synthèse (2) 31-déc-21 23-mars-22 (1) Justification en cas de changement de la date de clôture de l'exercice

(2) Justification en cas de dépassement du délai règlementaire de trois mois prévu pour l'établissement des états de synthèse II. EVENEMENT NES POSTERIEUREMENT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE NON RATTACHABLES A CET EXERCICE ET CONNUS AVANT LA 1ère COMMUNICATION EXTERNE DES ETATS DE SYNTHESE DATES INDICATIONS DES EVENEMENTS • Favorables NEANT

• Défavorables NEANT ETAT C6 : EFFECTIFS (En nombre) EFFECTIFS 31/12/2021 31/12/2020 Effectifs rémunérés Effectifs utilisés Effectifs équivalent plein temps Effectifs administratifs et techniques (équivalent plein temps) Effectifs affectés à des tâches bancaires ( équivalent plein temps) Cadres ( équivalent plein temps) Employés ( équivalent plein temps) dont effectifs employés à l'étranger 290 132 158 307 134 173 ETAT C8 : RESEAU (En nombre) RESEAU 31/12/2021 31/12/2020 Guichets permanents Guichets périodiques Distributeurs automatiques de banque et guichets automatiques de banque Succursales et agences à l'étranger Bureaux de représentation à l'étranger 24 24 SOCIETE D'EQUIPEMENT DOMESTIQUE ET MENAGER (EQDOM) S.A AU CAPITAL DE 167.025.000 DHS S.S. CASABLANCA - 127, ANGLE BOULEVARD ZERKTOUNI ET RUE IBNOU BOURAID - R.C 32.775 (Société de crédit à la consommation régie par l'arrêté n°2459-96 du 28 Rajeb 1417 (10 décembre 1996)) Attachments Original Link

