Societe d'Equipement Domestique et Menager EQDOM S A : ETATS DE SYNTHÈSE CONSOLIDÉS AU 30 JUIN 2021

Communication financière ETATS DE SYNTHÈSE CONSOLIDÉS AU 30 JUIN 2021 BILAN ACTIF En milliers de DH ACTIF 30/06/2021 31/12/2020 1.Valeurs en caisse, Banques centrales, Trésor public, Service 1 195 587 des chèques postaux 1 195 587 2.Créances sur les établissements de crédit et assimilés 158 877 143 087 . A vue 158 877 143 087 . A terme 3.Créances sur la clientèle 5 896 108 5 749 475 . Crédits de trésorerie et à la consommation 5 519 643 5 405 758 . Crédits à l'équipement . Crédits immobiliers . Autres crédits 376 465 343 717 4.Opérations de crédit-bail et de location 1 421 299 1 411 802 5.Créances acquises par affacturage 6.Titres de transaction et de placement 7 435 14 543 . Bons du Trésor et valeurs assimilées . Autres titres de créance 7 435 14 543 . Titres de propriété 7.Autres actifs 114 774 233 685 8.Titres d'investissement 0 0 . Bons du Trésor et valeurs assimilées . Autres titres de créance 0 0 9.Titres de participation et emplois assimilés 0 0 10.Titres mis en équivalence 0 0 . Entreprises à caractère financier . Autres entreprises 11.Créances subordonnées 0 0 12.Immobilisations incorporelles 44 234 35 937 13.Immobilisations corporelles 51 980 53 193 14.Ecarts d'acquisition Total de l'Actif 7 695 902 7 642 309 COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES CONSOLIDE En milliers de DH 30/06/2021 30/06/2020 I.PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE 1 056 570 1 078 479 1. Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit 0 26 2. Intérêts et produits assimilés sur opérations avec la clientèle 278 580 278 926 3. Intérêts et produits assimilés sur titres de créance 4. Produits sur titres de propriété 0 0 5. Produits sur opérations de crédit-bail et de location 739 647 756 241 6. Commissions sur prestations de service 37 144 39 234 7. Autres produits bancaires 1 199 4 052 II.CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE 780 309 828 324 8. Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements de crédit 7 009 5 225 9. Intérêts et charges assimilées sur opérations avec la clientèle 0 10. Intérêts et charges assimilées sur titres de créance émis 70 682 83 338 11.Charges sur opérations de crédit-bail et de location 701 967 739 034 12. Autres charges bancaires 651 727 III.PRODUIT NET BANCAIRE 276 261 250 155 13. Produits d'exploitation non bancaire 156 0 14. Charges d'exploitation non bancaire 0 0 IV. CHARGES GENERALES D'EXPLOITATION 124 462 107 942 15. Charges de personnel 45 868 47 057 16. Impôts et taxes 1 038 1 038 17. Charges externes 71 063 56 041 18. Autres charges générales d'exploitation 1 760 70 19. Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles 4 733 3 736 20. Dotations aux amortissements sur écarts d'acquisition 0 0 21. Reprises sur écarts d'acquisition V.DOTATIONS AUX PROVISIONS ET PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES 244 597 197 291 22. Dot aux prov pour créances et engagements par signature en souffrance 224 297 176 937 23. Pertes sur créances irrécouvrables 15 542 9 168 24. Autres dotations aux provisions 4 758 11 186 VI. REPRISES DE PROVISIONS ET RECUPERATIONS SUR CREANCES AMORTIES 131 176 107 348 25. Rep de prov pour créances et engagements par signature en souffrance 117 436 101 869 26. Récupérations sur créances amorties 7 236 5 479 27. Autres reprises de provisions 6 504 0 VII. RESULTAT COURANT 38 534 52 270 28. Produits non courants 2 000 10 29. Charges non courantes 4 167 7 723 VIII. RESULTAT AVANT IMPOTS 36 367 44 556 30. Impôts sur les résultats 15 854 22 333 IX. RESULTAT NET DES ENTREPRISES INTEGREES 0 0 X. QUOTE-PART DANS LES RESULTATS DES ENTREPRISES MISES EN EQUIVALENCE 31. Entreprises à caractère financier 32. Autres entreprises XI. RESULTAT NET DU GROUPE 20 513 22 223 33. Part du groupe 20 160 21 825 34. Part des intérêts minoritaires 353 398 ETAT DES SOLDES DE GESTION CONSOLIDE I. TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS En milliers de DH 30/06/2021 30/06/2020 1. (+) Intérêts et produits assimilés 278 580 278 952 2. (-) Intérêts et charges assimilées 77 691 88 563 MARGE D'INTERET 200 889 190 389 3. (+) Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location 739 647 756 241 4. (-) Charges sur immobilisations en crédit-bail et en location 701 967 739 034 Résultat des opérations de crédit-bail et de location 37 680 17 207 5. (+) Commissions perçues 37 144 39 234 6. (-) Commissions servies Marge sur commissions 37 144 39 234 7. (+/-) Résultat des opérations sur titres de transaction 8. (+/-) Résultat des opérations sur titres de placement 9. (+/-) Résultat des opérations de change 10.(+/-) Résultat des opérations sur produits dérivés Résultat des opérations de marché 11. (+) Divers autres produits bancaires 1 199 4 052 12. (-) Diverses autres charges bancaires 651 727 PRODUIT NET BANCAIRE 276 261 250 155 13. (+/-) Résultat des opérations sur immobilisations financières 0 14. (+) Autres produits d'exploitation non bancaire 156 0 15. (-) Autres charges d'exploitation non bancaire 0 0 16. (-) Charges générales d'exploitation 124 462 107 942 RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION 151 955 142 213 17. (+/-) Dotations nettes des reprises aux provisions pour créances et et engagements par signature en souffrance -115 167 -78 757 18. (+/-) Autres dotations nettes de reprises aux provisions 1 746 -11 186 19. (+/-) Autres dotations nettes de reprises aux provisions RESULTAT COURANT 38 534 52 270 RESULTAT NON COURANT -2 167 -7 713 19. (-) Impôts sur les résultats 15 854 22 333 RESULTAT NET DE L'EXERCICE 20 512 22 224 II. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT 30/06/2021 30/06/2020 (+) RESULTAT NET DE L'EXERCICE 20 512 22 224 20. (+) Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incoporelles et corporelles 4 733 3 736 21. (+) Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières 22. (+) Dotations aux provisions pour risques généraux 4 758 11 186 23. (+) Dotations aux provisions réglementées 24. (+) Dotations non courantes 25. (-) Reprises de provisions 6 504 0 26. (-)Plus-values de cession des immobilisations incoporelles et corporelles 0 0 27. (+) Moins-values de cession des immobilisations incoporelles et corporelles 0 0 28. (-)Plus-values de cession des immobilisations financières 29. (+) Moins-values de cession des immobilisations financières 30. (-) Reprises de subventions d'investissement reçues (+/-) CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT 23 499 37 146 31. (-) Bénéfices distribués 108 566 130 281 (+/-) AUTOFINANCEMENT -85 067 -93 135 BILAN PASSIF En milliers de DH PASSIF 30/06/2021 31/12/2020 1.Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux 2.Dettes envers les établissements de crédit et assimilés 521 830 719 971 . A vue 268 367 133 563 . A terme 253 463 586 408 3.Dépôts de la clientèle 0 0 . Comptes à vue créditeurs . Comptes d'épargne . Dépôts à terme 0 0 . Autres comptes créditeurs 4.Titres de créance émis 5 321 688 4 965 632 . Titres de créance négociables émis 5 321 688 4 965 632 . Emprunts obligataires émis . Autres titres de créance émis 5.Autres passifs 334 418 346 159 6.Ecarts d'acquisition 7.Provisions pour risques et charges 63 908 67 654 8.Provisions réglementées 9.Fonds publics affectés et fonds spéciaux de garantie 10.Dettes subordonnées 11.Primes liées au capital 83 325 83 325 12.Capital 167 025 167 025 13.Actionnaires. Capital non versé (-) 0 0 14.Réserves consolidées, écarts de réévaluation, écarts de conversion 1 183 195 1 257 181 et différences sur mises en équivalence 1 183 177 1 257 163 . Part du groupe . Part des intérêts minoritaires 18 18 15.Résultat net de l'exercice (+/-) 20 513 35 362 . Part du groupe 20 160 34 598 . Part des intérêts minoritaires 353 764 Total du Passif 7 695 902 7 642 309 HORS BILAN CONSOLIDE En milliers de DH HORS BILAN 30/06/2021 31/12/2020 ENGAGEMENTS DONNES 41 830 50 408 1.Engagements de financement donnés en faveur d'établissements de crédit et assimilés 2.Engagements de financement donnés en faveur de la clientèle 41 830 50 408 3.Engagements de garantie d'ordre d'établissements de crédit et assimilés 4.Engagements de garantie d'ordre de la clientèle 5.Titres achetés à réméré 6.Autres titres à livrer ENGAGEMENTS RECUS 2 655 618 2 655 618 7.Engagements de financement reçus d'établissements de crédit et assimilés 2 655 618 2 655 618 8.Engagements de garantie reçus de LMV 9.Engagements de garantie reçus de l'Etat et d'organismes de garantie divers 10.Titres vendus à réméré 11.Autres titres à recevoir VALEURS ET SURETES RECUES EN GARANTIE 56 535 60 114 12.Hypothèques 56 535 60 114 TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE En milliers de DH 30/06/2021 31/12/2020 (+) Produits d'exploitation bancaire perçus 1 039 027 2 112 537 (+) Récupérations sur créances amorties 7 236 11 395 (+) Produits d'exploitation non bancaire perçus 156 335 (-) Charges d'exploitation bancaire versées 78 342 170 057 (-) Charges d'exploitation non bancaire versées 0 0 (-) Charges générales d'exploitation versées 119 690 225 525 (-) Impôts sur les résultats versés 13 917 22 333 I Flux de trésorerie nets provenant du compte de produits et charges 834 470 1 706 352 (+) Variation de: Créances sur les établissements de crédit et assimilés -15 790 -141 760 (+) Créances sur la clientèle -146 633 -129 330 (+) Titres de transaction et de placement 0 0 (+) Autres actifs 118 911 104 631 (+) Immobilisations données en crédit-bail et en location -9 497 122 865 (+) Dettes envers les établissements de crédit et assimilés -198 141 504 195 (+) Dépôts de la clientèle 0 0 (+) Titres de créance émis 356 056 -555 918 (+) Autres passifs -927 056 -1 593 332 II Solde des variations des actifs et passifs d'exploitation -822 150 -1 688 649 III FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES D'EXPLOITATION (I+II) 12 320 17 703 Produit des cessions d'immobilisations financières (+) Produit des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles 0 0 (-) Acquisition d'immobilisations financières 0 0 (-) Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles 11 817 17 658 (+) Intérêts perçus (+) Dividendes perçus 0 0 IV FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT -11 817 -17 658 Subventions, fonds publics et fonds spéciaux de garantie reçus Emission de dettes subordonnées Emission d'actions (-) Remboursement des capitaux propres et assimilés (-) Intérêts versés (-) Dividendes versés 0 0 V FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT 0 0 VI VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE (III+IV+V) 503 45 VII TRESORERIE A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE 587 542 VIII TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (VI+VII) 1 195 587 SOCIETE D'EQUIPEMENT DOMESTIQUE ET MENAGER (EQDOM) S.A AU CAPITAL DE 167.025.000 DHS S.S. CASABLANCA - 127, ANGLE BOULEVARD ZERKTOUNI ET RUE IBNOU BOURAID - R.C 32.775 (Société de crédit à la consommation régie par l'arrêté n°2459-96 du 28 Rajeb 1417 (10 décembre 1996)) Communication financière ETATS DE SYNTHÈSE CONSOLIDÉS AU 30 JUIN 2021 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES CONSOLIDE En milliers de DH Amortissements et/ou provisions NOTE SUR LES PRINCIPESET MODALITES DE CONSOLIDATION : PRINCIPES COMPTABLES ET METHODES D'EVALUATION APPLIQUEES Montant brut Montant des Montant des Montant net Immobilisations au début de acquisitions au cessions ou Montant brut à la amort. et prov. au Dotations au Montant des à la fin de retraits au cours fin de l'exercice Cumul l'exercice cours de l'exercice de l'exercice début de l'exercice titre de l'exercice amort. sur l'exercice immob. sorties IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 145 290 9 785 0 155 076 109 353 1 488 0 110 841 44 234 - Fonds de commerce 0 0 0 0 0 0 0 - Immobilisations en recherche et développement 116 842 5 549 122 391 109 202 1 463 110 665 11 726 - Autres immobilisations incorporelles d'exploitation 28 448 4 236 32 685 151 25 176 32 508 - Immobilisations incorporelles hors exploitation 0 0 0 0 0 0 0 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 206 118 2 032 0 208 150 153 285 3 245 0 156 529 51 620 - IMMEUBLES D'EXPLOITATION 163 132 813 0 163 946 114 707 2 445 0 117 152 46 794 . Terrain d'exploitation 21 162 0 21 162 0 0 21 162 . Immeubles d'exploitation. Bureaux 75 838 75 838 55 324 1 517 0 56 841 18 997 . Immeubles d'exploitation. Agencements 66 133 813 0 66 947 59 383 928 0 60 311 6 636 - MOBILIER ET MATERIEL D'EXPLOITATION 40 266 1 218 0 41 485 36 282 775 0 37 057 4 427 . Mobilier de bureau d'exploitation 17 936 427 0 18 364 16 260 264 16 525 1 839 . Matériel de bureau d'exploitation 0 0 0 0 0 0 . Matériel Informatique 22 282 791 0 23 073 19 973 511 0 20 484 2 589 . Matériel roulant rattaché à l'exploitation 48 0 0 48 48 0 48 0 . Autres matériels d'exploitation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - AUTRES IMMOB. CORPORELLES D'EXPL. EN COURS 0 0 0 0 0 0 0 0 - IMMOBIL. CORPORELLES HORS EXPLOITATION 2 720 0 0 2 720 2 296 25 0 2 321 399 . Terrains hors exploitation 300 0 0 300 0 0 300 . Immeubles hors exploitation 1 200 0 0 1 200 1 200 1 200 0 . Mobilier et matériel hors exploitation 0 0 0 0 0 0 0 . Autres immobilisations corporelles hors exploitation 1 220 0 0 1 220 1 096 25 0 1 121 99 TOTAL 351 408 11 817 0 363 226 262 638 4 733 0 267 371 95 855 CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES CONSOLIDE En milliers de DH CREANCES ETS DE CREDIT ET ASSIMILES AU MAROC Etablissements Bank Al-Maghrib, Banques Autres de TOTAL TOTAL Trésor Public et au Etablissements Crédit AU AU Services des Maroc de crédit à 30/06/2021 31/12/2020 Chèques Postaux au Maroc L'étranger COMPTES ORDINAIRES DEBITEURS 0 158 877 158 877 143 087 VALEURS RECUES EN PENSION - au jour le jour - à terme PRETS DE TRESORERIE 0 0 0 0 - au jour le jour - à vue 0 0 0 0 I/ Périmètre de consolidation Le périmètre de consolidation est constitué de : EQDOM, société anonyme de droit commun constituée au Maroc en septembre 1974. LOSTE, société anonyme de droit commun, de courtage en assurances, détenue à 97% par EQDOM. II/ Principes et modalités de consolidation Les comptes consolidés arrêtés au 30 JUIN 2021 du groupe EQDOM ont été établis suivant les règles et principes comptables applicables au Maroc telles que prescrites par la méthodologie adoptée par le Conseil National de Comptabilité. Les opérations réciproques intra-groupes ont été éliminées. III/ Principes comptables et méthodes d'évaluation 1) Valeurs en caisses et banques centrales Ce poste enregistre les avoirs en caisses appartenant au groupe EQDOM. 2) Créances sur les établissements de crédit Ce poste enregistre les mouvements des comptes bancaires présentant un solde débiteur à la fin de l'exercice. 3) Créances sur la clientèle : Ce poste enregistre les créances sur la clientèle EQDOM comptabilisées et évaluées conformément à la réglementation en vigueur. Les créances en souffrance sont, selon le degré de risque, classées en créances pré douteuses, douteuses ou compromises et sont provisionnées conformément aux dispositions de la circulaire n°19/G/2002 de Bank Al Maghrib, relative à la classification des créances et à leur couverture par les provisions, à hauteur de :

20% pour les créances pré douteuses 50% pour les créances douteuses 100% pour les créances compromises

Les provisions relatives aux risques crédits sont déduites des postes d'actif concernés.

Dès le déclassement en créances pré douteuses, les intérêts sont comptabilisés en agios réservés et ne sont constatés en produits qu'à leur encaissement.

Les pertes sur créances irrécouvrables sont constatées lorsque les chances de récupération des créances en souffrance sont jugées nulles.

Les reprises de provisions pour créances en souffrance sont constatées lorsque celles-ci deviennent sans objet. 4) Autres actifs : Le poste autre actif enregistre : Pour EQDOM : les sommes dues pat l'Etat, et les autres débiteurs, ainsi que les comptes régularisation - actif.

Pour LOSTE : les sommes dues par les clients et comptes rattachés. 5) Les immobilisations données en location avec option d'achat (LOA) Les immobilisations données en LOA sont comptabilisées à leur valeur d'acquisition hors taxes et leur amortissement est pris en charge par la société selon le mode linéaire en fonction de la durée de contrat LOA. En parallèle, la société tient une comptabilité financière qui traite les opérations de la LOA comme des encours financiers, ce qui permet de dégager un résultat financier. Pour assurer l'homogénéité des comptabilités sociale et financière, une corrélation entre l'amortissement comptable et l'amortissement financier est effectuée. Cette corrélation permet de traduire au niveau des comptes le résultat financier des opérations de crédit-bail. 6) Les immobilisations incorporelles et corporelles Les immobilisations incorporelles et corporelles, appartenant à EQDOM, figurent au bilan à leur coût d'acquisition diminué des amortissements cumulés, calculés selon la méthode linéaire ou dégressive sur les durées de vie estimées avec application du taux d'amortissement réglementaire. 7) Dettes envers les établissements de crédit Les dettes envers les établissements de crédit sont présentées dans les états de synthèse selon leur durée initiale ou la nature de ces dettes : dettes à vue

dettes à terme Les intérêts courus sur ces dettes sont enregistrés en comptes de dettes rattachées en contrepartie du compte résultat. 8) Titres de créances négociables Ce poste retrace la dette matérialisée par des bons de société de financement BSF. Les intérêts courus sur ces dettes sont enregistrés en compte de dettes rattachées en contre partie du compte résultat. IV/ Comparabilité des comptes : La présentation des comptes a été effectuée selon les mêmes règles et principes, ce qui assure leur comparabilité d'un exercice à un autre. PRETS FINANCIERS AUTRES CREANCES INTERETS COURUS A RECEVOIR CREANCES EN SOUFFRANCE TOTAL 0 158 877 158 877 143 087 DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES CONSOLIDE En milliers de DH DETTES ETS DE CREDIT ET ASSIMILES AU MAROC Etablissements Bank Al-Maghrib, Banques Autres de TOTAL TOTAL Trésor Public et au Etablissements Crédit AU AU Services des Maroc de crédit à 30-Juin-2021 31-déc-2020 Chèques Postaux au Maroc L'étranger COMPTES ORDINAIRES DEBITEURS 268 071 268 071 133 499 VALEURS RECUES EN PENSION - au jour le jour - à terme EMPRUNTS DE TRESORERIE 250 000 250 000 582 000 - au jour le jour - à terme 250 000 250 000 582 000 EMPRUNTS FINANCIERS 0 0 0 AUTRES DETTES INTERETS COURUS A PAYER 3 759 3 759 4 473 TOTAL 521 830 521 830 719 972 LISTE DES ENTREPRISES CONSOLIDEES En milliers de DH Dénomination Adresse Capital social % du contrôle % d'intérêts contribution au Méthode de résultat consolidé consolidation SOCIETE LOSTE & Cie 127 Bd ZERKTOUNI 7éme étage - CASABLANCA 300 000 97,00% 97,00% 24 697 IG ASSURANCES TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU 30/06/2021 En milliers de DH Capital Réserves Actions propres Réserves Gains ou pertes Capitaux propres Intérêts Total liées au résultats latents ou parts Groupe minoritaires (1) (3) (8) capital (2) consolidés (4) différés (5) (6) (7) Capitaux propres clôture au 31 décembre 2019 167 025 83 325 - 1 257 162 - 1 507 512 776 1 508 288 Impact des changements de méthodes comptables - - - - - - - - Capitaux propres clôture au 31 décembre 2019 corrigés 167 025 83 325 - 1 257 162 - 1 507 512 776 1 508 288 Autres variations - - - - - - - - Paiements fondés sur des actions - - - - - - - - Opérations sur actions propres - - - - - - - - Dividendes - - - - - - -758 -758 Résultat de l'exercice - - - 34 598 - 34 598 764 35 362 Immobilisations corporelles et incorporelles : Réévaluations et cessions - - - - - - - - Instruments financiers : variations de juste valeur et transferts en résultat - - - - - - - - Ecarts de conversion : variations et transferts en résultat - - - - - - - - Gains ou pertes latents ou différés - - - - - - - - Variations de périmètre - - - - - - - - Capitaux propores clôture au 31 décembre 2020 167 025 83 325 - 1 291 760 - 1 542 110 782 1 542 892 Changements de méthodes comptables - - - - - - - - Capitaux propores clôture au 31 décembre 2020 corrigés 167 025 83 325 - 1 291 760 - 1 542 110 782 1 542 892 Autres variations - - - - - - - - Paiements fondés sur des actions - - - - - - - - Opérations sur actions propres - - - - - - - - Dividendes - - - -108 566 - -108 566 -758 -109 324 Résultat de l'exercice - - - 20 160 - 20 160 353 20 513 Immobilisations corporelles et incorporelles : Réévaluations et cessions - - - - - - - - Instruments financiers : variations de juste valeur et transferts en résultat - - - - - - - - Ecarts de conversion : variations et transferts en résultat - - - - - - - - Gains ou pertes latents ou différés - - - - - - - - Variations de périmètre - - - - - - - - Capitaux propores clôture au 30 juin 2021 167 025 83 325 - 1 203 354 - 1 453 704 377 1 454 081 DATATION ET EVENEMENTS POSTERIEURS CONSOLIDE I. DOTATION • Date de clôture (1) 30/06/2021 • Date d'établissement des états de synthèse (2) 25/08/2021 Justification en cas de changement de la date de clôture de l'exercice Justification en cas de dépassement du délai règlementaire de trois mois prévu pour l'établissement des états de synthèse EVENEMENT POSTERIEUREMENT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE NON RATTACHABLES A CET EXERCICE ET CONNUS AVANT LA 1ère COMMUNICATION EXTERNE DES ETATS DE SYNTHESE DATES INDICATIONS DES EVENEMENTS LISTE DES ENTREPRISES LAISSEES EN DEHORS DE LA CONSOLIDATION Dénomination Adresse Montant des Valeur comptable Montant du Motifs justifiant l'exclusion du nette des titres % du contrôle % d'intérêts résultat du dernier capitaux propres détenus exercice périmètre de consolidation NEANT LISTE DES ENTREPRISES ENTREES ET DES ENTREPRISES SORTIES DU PERIMETRE DE CONSOLIDATION Dénomination Adresse Entreprises entrées - - NEANT - Entreprises sorties - - - ATTESTATION D'EXAMEN LIMITE SUR LA SITUATION INTERMEDIAIRE DES COMPTES CONSOLIDES AU 30/06/2021 SOCIETE D'EQUIPEMENT DOMESTIQUE ET MENAGER (EQDOM) S.A AU CAPITAL DE 167.025.000 DHS S.S. CASABLANCA - 127, ANGLE BOULEVARD ZERKTOUNI ET RUE IBNOU BOURAID - R.C 32.775 (Société de crédit à la consommation régie par l'arrêté n°2459-96 du 28 Rajeb 1417 (10 décembre 1996)) Attachments Original document

