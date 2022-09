Societe d'Exploitation des Ports : Marsa Maroc - Résultats financiers du 1er semestre 2022 28/09/2022 | 19:46 Envoyer par e-mail :

le trafic de vrac et divers a progressé de 4% pour s'établir à 14,2 MT. Le trafic de vrac liquide s'est établi à 5,2 MT, marquant une hausse de 16% qui s'explique par l'augmentation des importations de fuel et de kérosène. Le trafic de vrac solide s'est établi à 7,6 MT marquant ainsi une baisse de 5% s'expliquant par le retrait du trafic de céréales (retard des importations suite à la hausse des cours à l'international) et d'engrais (pluviométrie défavorable). RÉSULTATS FINANCIERS Grâce à cette progression du volume de trafic traité de 9%, Marsa Maroc a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 1 993 MDH au 30 juin 2022, en hausse de 14% par rapport à l'année précédente. L'Excédent Brut d'Exploitation s'établit à 969 MDH en hausse de 31 % par rapport à la même période de l'exercice précédent grâce la progression du chiffre d'affaires dans un contexte de maîtrise des charges. La marge brute d'exploitation est de 49%, soit une progression de +7 points par rapport au premier semestre 2021. Le résultat d'exploitation s'établit à 689 MDH en progression de 44%. Enfin, le Résultat Net Part du Groupe s'établit à 384 MDH, en forte augmentation de 49% par rapport au premier semestre 2021. Communication financière RÉSULTATS FINANCIERS AU 30 JUIN 2022 CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ EN MDH 1 993 1 742 +14% 30 juin 2021 30 juin 2022 RÉSULTAT D'EXPLOITATION CONSOLIDÉ EN MDH 689 477 +44% 30 juin 2021 30 juin 2022 RÉSULTAT NET PART GROUPE EN MDH 384 258 +49% 30 juin 2021 30 juin 2022 Marsa Maroc - Société anonyme à conseil de surveillance et directoire Contact communication financière : Siège social : 175, Bd Zerktouni. Casablanca. Email : investisseurs@marsamaroc.co.ma Tél. : 0522 23 23 24 - Fax : 0522 23 23 35 Tél. : 0522 77 67 84 / 94 Site web : www.marsamaroc.co.ma Lien pour accéder à la publication et au rapport financier semestriel 2022 : https://www.marsamaroc.co.ma/resultats-financiers BILAN (ACTIF) Exercice clos le 30/06/2022 EXERCICE EXERCICE ACTIF BRUT NET PRÉCÉDENT AMORTISSEMENTS 30/06/2022 NET ET PROVISIONS 31/12/2021 IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A) 140 319 332,95 88 633 113,71 51 686 219,24 49 301 873,52 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B) 144 642 559,72 123 032 613,21 21 609 946,51 23 286 048,01 Brevets, marques, droits et valeurs similiaires

Fonds commercial A * Autres immobilisations incorporelles 144 642 559,72 123 032 613,21 21 609 946,51 23 286 048,01 C IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C) 4 286 691.125,82 3.211.778.799,32 1 074 912 326,50 1 067 398 790,08 T * Terrains 95 532 936,92 16 937 701,81 78 595 235,11 78 603 413,11 I F * Constructions 913 972 508,54 611 170 601,47 302 801 907,07 306 205 260,06 I * Installations techniques, matériel et outillage 2 998 347.413,46 2.429.046.772,62 569 300 640,84 608 933 732,66 * Matériel de transport 18 373 409,63 18 369 805,63 3 604,00 15 032,85 M M * Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers 156 954 759,01 132 853 733,11 24 101 025,90 21 008 544,06 O * Autres immobilisations corporelles 4 539 035,39 3 400 184,68 1 138 850,71 1 245 293,82 B * Immobilisations corporelles en cours 98 971 062,87 98 971 062,87 51 387 513,52 I L IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (D) 1 365 135 419,37 9 628 062,50 1 355 507 356,87 1 341 848 333,25 I * Prêts immobilisés 71 976 912,36 2 513 162,50 69 463 749,86 60 516 722,24 S * Autres créances financières 1 661 907,01 1 000 000,00 661 907,01 616 411,01 É * Titres de participation 1 291 496 600,00 6 114 900,00 1 285 381 700,00 1 280 715 200,00 ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (E) - - - - * Augmentation des dettes de financement - - - TOTAL I (A+B+C+D+E) 5 936 788 437,86 3 433 072.588,74 2 503 715.849,12 2 481 835.044,86 STOCKS (F) 153 659 881,19 51 503 665,77 102 156 215,42 95 630 985,50 A * Matières et fournit consommables 133 855 620,69 51 503 665,77 82 351 954,92 75 826 725,00 C * Produits en cours 19 804 260,50 19 804 260,50 19 804 260,50 T * Produits finis - - I CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G) 941 335 636,74 129 455 474,14 811 880 162,60 673 413 314,56 F C * Fournis débiteurs, avances et acomptes 465 249,64 465 249,64 397 544,64 * Clients et comptes rattachés 557 840 752,24 100 839 608,53 457 001 143,71 413 445 812,43 I * Personnel 873 131,98 873 131,98 868 201,23 R * État 138 863 159,89 138 863 159,89 48 705 009,93 C U * Comptes d'associés 0,00 0,00 L * Autres débiteurs 83 794 093,58 28 615 865,61 55 178 227,97 19 243 714,34 A * Comptes de règularis actif 159 499 249,41 159 499 249,41 190 753 031,99 N T TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H) 600 597 946,60 600 597 946,60 846 708 540,12 ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (I) 136 951,89 136 951,89 34 327,24 TOTAL II (F+G+H+I) 1 695 730 416,42 180 959 139,91 1 514 771 276,51 1 615 787 167,42 T TRÉSORERIE - ACTIF 109 498 829,92 122 120,40 109 376 709,52 84 475 288,01 R * Chèques et valeurs à encaisser 305 127,47 122 120,40 183 007,07 2 235 215,91 É S * Banques, TG et CP 108 971 276,87 108 971 276,87 81 939 263,57 O R * Caisse, régies d'avances et accréditifs 222 425,58 222 425,58 300 808,53 E R TOTAL III 109 498 829,92 122 120,40 109 376 709,52 84 475 288,01 I TOTAL GÉNÉRAL I + II + III 7 742 017.684,20 3.614.153.849,05 4 127 863.835,15 4 182 097.500,29 E * (HT) : Hors trésorerieDéficitaire (-) COMPTE DE PRODUITS ET DE CHARGES (HORS TAXES) OPÉRATIONS TOTAUX DE TOTAUX DE L'EXERCICE L'EXERCICE COMPTE DE PRODUITS & CHARGES CONCERNANT PROPRES À LES 30/06/2022 PRÉCÉDENT L'EXERCICE EXERCICES 30/06/2021 C = A + B A PRÉCÉDENTS D B E I PRODUITS D'EXPLOITATION 1 218 471 296,70 0,00 1 218 471 296,70 1 084 814 158,97 * Ventes de biens et services produits chiffres d'affaires 1 199 587 389,33 1 199 587 389,33 1 066 013 084,15 X P * Reprises d'exploitation : transferts de charges 18 883 907,37 18 883 907,37 18 801 074,82 L TOTAL I 1 218 471 296,70 0,00 1 218 471 296,70 1 084 814 158,97 O II CHARGES D'EXPLOITATION 774 301 389,30 0,00 774 301 389,30 800 319 793,20 I * Achats consommés (2) de matières et fournitures 113 495 931,69 113 495 931,69 91 975 762,10 T * Autres charges externes 139 709 626,74 139 709 626,74 174 398 499,91 A * Impôts et taxes 19 321 117,73 19 321 117,73 19 729 846,88 T I * Charges de personnel 333 649 713,04 333 649 713,04 348 888 122,99 O * Autres charges d'exploitation 0,00 N * Dotations d'exploitation 168 125 000,10 168 125 000,10 165 327 561,32 TOTAL II 774 301 389,30 0,00 774 301 389,30 800 319 793,20 III RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) 444 169 907,40 0,00 444 169 907,40 284 494 365,77 F IV PRODUITS FINANCIERS 41 668 549,11 0,00 41 668 549,11 10 450 808,04 * Produits des titres de participation et autres titres immobilisés 36 362 741,56 36 362 741,56 - I N * Gains de change 446 754,13 446 754,13 3 275 622,28 A * Intérêts et autres produits financiers 4 824 726,18 4 824 726,18 6 963 931,85 N * Reprises financières : transferts de charges 34 327,24 34 327,24 211 253,91 C TOTAL IV 41 668 549,11 0,00 41 668 549,11 10 450 808,04 E V CHARGES FINANCIÈRES 523 653,62 0,00 523 653,62 2 799 660,77 M E * Charges d'intérêts 195 995,97 195 995,97 1 901 540,99 N * Pertes de change 180 886,43 180 886,43 514 008,49 T * Autres charges financières 9 819,33 9 819,33 11 534,63 * Dotations financières 136 951,89 136 951,89 372 576,66 TOTAL V 523 653,62 0,00 523 653,62 2 799 660,77 VI RÉSULTAT FINANCIER (IV - V) 41 144 895,49 0,00 41 144 895,49 7 651 147,27 VII RÉSULTAT COURANT (III - VI) 485 314 802,89 0,00 485 314 802,89 292 145 513,04 N VIII PRODUITS NON COURANTS 53 273 057,88 0,00 53 273 057,88 59 958 773,21 * Produits des cessions d'immobilisations 169 103,75 169 103,75 1 700 717,12 O N * Reprises sur subvention d'investissement 626 000,00 626 000,00 626 000,00 C * Autres produits non courants 35 905 975,27 35 905 975,27 37 528 213,77 * Reprises non courantes : transferts de charges 16 571 978,86 16 571 978,86 20 103 842,32 O TOTAL VIII 53 273 057,88 0,00 53 273 057,88 59 958 773,21 U IX CHARGES NON COURANTES 83 431 212,51 0,00 83 431 212,51 84 985 126,76 R A * Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées 243 248,34 243 248,34 8 439,63 N * Autres charges non courantes 73 717 967,21 73 717 967,21 71 133 621,59 T * Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions 9 469 996,96 9 469 996,96 13 843 065,54 TOTAL IX 83 431 212,51 0,00 83 431 212,51 84 985 126,76 X RÉSULTAT NON COURANT (VIIIX) -30 158 154,63 0,00 -30 158 154,63 -25 026 353,55 XI RÉSULTAT AVANT IMPÔTS (VII+X) 455 156 648,26 0,00 455 156 648,26 267 119 159,49 XII IMPÔTS SUR LES RÉSULTATS (*) 146 978 795,24 146 978 795,24 93 562 218,00 XIII RÉSULTAT NET (XI - XII) 308 177 853,02 0,00 308 177 853,02 173 556 941,49 XIV TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII) 1 313 412 903,69 - 1 313 412 903,69 1 155 223 740,22 XV TOTAL DES CHARGES (II + V + IX + XII) 1 005 235 050,67 - 1 005 235 050,67 981 666 798,73 XVI RÉSULTAT NET 308 177 853,02 - 308 177 853,02 173 556 941,49 (Total des produits -Total des charges) Communication financière RÉSULTATS FINANCIERS SOCIAUX AU 30 JUIN 2022 BILAN (PASSIF) Exercice clos au 30/06/2022 PASSIF EXERCICE EXERCICE PRÉCÉDENT 30/06/2022 31/12/2021 CAPITAUX PROPRES 1 323 641 578,18 1 543 912 045,16 * Capital social ou personnel (1) 733 956 000,00 733 956 000,00 Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé

Prime d'émission, de fusion, d'apport

Écart de réévaluation P * Réserve légale 73 395 600,00 73 395 600,00 A * Autres réserves (2) 206 331 958, Casablanca. Email : investisseurs@marsamaroc.co.ma Tél. : 0522 23 23 24 - Fax : 0522 23 23 35 Tél. : 0522 77 67 84 / 94 Site web : www.marsamaroc.co.ma Lien pour accéder à la publication et au rapport financier semestriel 2022 : https://www.marsamaroc.co.ma/resultats-financiers Communication financière RÉSULTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS AU 30 JUIN 2022 BILAN CONSOLIDÉ En milliers de DH En milliers de DH Actif 30/06/2022 31/12/2021 Passif 30/06/2022 31/12/2021 Immobilisations incorporelles 1 110 467 1 137 375 Capital 733 956 733 956 Immobilisations corporelles 3 302 546 3 386 320 Réserves consolidées 697 310 559 395 Immobilisations financières 76 035 67 277 Résultat net de l'exercice part du Groupe 383 891 666 363 Impôt différé actif 542 604 535 849 Intérêts minoritaires 382 470 341 791 Capitaux propres de l'ensemble consolidé 2 197 626 2 301 505 A Actif immobilisé 5 031 652 5 126 821 P A Provisions durables pour risques et charges 1 782 740 1 746 847 Stocks 116 085 107 344 C S Dettes de financement 2 637 710 2 641 687 T Clients et comptes rattachés 617 579 560 209 S I Autres créances et comptes de régularisation 498 091 400 745 I Impôt différé passif F F Passif à long terme 4 420 451 4 388 533 Titres et valeurs de placement 923 523 1 020 206 Fournisseurs et comptes rattachés 566 074 639 770 Actif circulant 2 155 277 2 088 503 Autres dettes et comptes de régularisation 762 590 479 369 Disponibilités 759 813 593 853 Passif circulant 1 328 665 1 119 138 Total actif 7 946 742 7 809 177 Trésorerie-passif 0 0 Total Passif 7 946 742 7 809 177 COMPTE DE PRODUITS ET DE CHARGES CONSOLIDÉ En milliers de DH 30/06/2022 30/06/2021 Produits d'exploitation 2 012 585 1 762 369 Chiffre d'affaires 1 992 882 1 742 044 Reprises d'exploitation 19 703 20 325 Charges d'exploitation 1 323 635 1 285 019 Achats consommés 202 776 170 975 Autres charges externes 414 381 415 961 Impôts et taxes 19 857 20 193 Charges de personnel 386 731 395 768 Dotations d'exploitation 299 890 282 121 Résultat d'exploitation 688 951 477 350 Résultat financier -37 606 -35 395 Résultat non courant -32 211 -37 774 Résultat avant impôt 619 134 404 181 Impôts sur les sociétés 169 440 95 674 Impôts différés -6 755 26 434 Résultat net des entreprises intégrées 456 449 282 073 Résultat consolidé 456 449 282 073 Part des minoritaires 72 558 24 420 Résultat net part du groupe 383 891 257 653 PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION Filiales juin-22 déc-21 d'intérêt de contrôle Méthode d'intérêt de contrôle Méthode TA 50(*) 50(*) Globale 50(*) 50(*) Globale TC3PC 100 100 Globale 100 100 Globale SMA 51 51 Globale 51 51 Globale (*) 50 % + 1 action Marsa Maroc - Société anonyme à conseil de surveillance et directoire Contact communication financière : Siège social : 175, Bd Zerktouni. Casablanca. Email : investisseurs@marsamaroc.co.ma Tél. : 0522 23 23 24 - Fax : 0522 23 23 35 Tél. : 0522 77 67 84 / 94 Site web : www.marsamaroc.co.ma Lien pour accéder à la publication et au rapport financier semestriel 2022 : https://www.marsamaroc.co.ma/resultats-financiers Attachments Original Link

Original Document

Permalink Disclaimer Marsa Maroc SA published this content on 28 September 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 28 September 2022 17:45:04 UTC.

