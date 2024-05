Nature et objet de la convention :Cette convention a été autorisée par le Conseil de Surveillance de SODEP SA en date du 14 décembre 2023. Elle a pour objet de fixer les termes et conditions de l'assistance fournie par CIRES, pour le développement et l'intégration des solutions informatiques et produits digitaux de SODEP SA.

1.6Convention entre SODEP SA et CIRES - filiale du GROUPE TANGER MED - relative à l'assistance au développement et à l'intégration des solutions informatiques et produits digitaux SODEP SA (Convention non formalisée par un écrit) :

Nature et objet de la convention :Cette convention cadre, conclue pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction dans une limite de 5 ans, a été autorisée par le Conseil de Surveillance de SODEP SA en date du 14 décembre 2023. Elle a pour objet de définir le cadre et les modalités d'exécution des Prestations qui seront assurées par TME pour le compte de SODEP SA et ses filiales, ainsi que les modalités de rémunération de ces prestations, cette convention rentre en vigueur à partir de la date de sa signature.

