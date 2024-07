COMMUNIQUE DE PRESSE

Du Jeudi 18 Juillet 2024

Société de Réalisation Mécaniques SA ("SRM"), société cotée à la Bourse des Valeurs de Casablanca, annonce, conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi no.44-12 relative à l'appel public à l'épargne et aux informations exigées des personnes morales et organismes faisant appel public à l'épargne, que le 12 juillet 2024, la société Unatrac Holding Limited a conclu un accord (share and purchase agreement) avec Amethis Fund II S.C.A, SICAR, M. Richard Robelin, M. Eric Lefort et M. Loïc Lefort pour l'acquisition de 51% des actions et des droits de vote de la société Groupe Premium SA, actionnaire majoritaire détenant 78,12% de SRM.

La réalisation de cette opération soumise aux conditions suspensives usuelles, et notamment l'autorisation du Conseil de la Concurrence, devrait intervenir d'ici septembre 2024.

Cette opération contribuera à l'expansion du portefeuille du groupe Unatrac en Afrique et plus particulièrement sa pénétration sur le marché marocain.

Le groupe Unatrac apportera ses ressources financières et de gestion, ainsi que son expertise en matière de distribution et de services d'équipement aux activités existantes de SRM, de Groupe Premium SA et plus généralement des filiales de cette dernière.

La réalisation de l'opération déclenchera l'obligation d'initier une offre publique d'achat sur les titres de SRM conformément aux dispositions de l'article 18 de la loi no.26-03 relative aux offres publiques sur le marché boursier.

A propos d'Unatrac Holding Limited:

Unatrac Holding Limited est une société holding basée à Dubaï (Emirats arabes unis) dont les filiales opèrent dans le commerce, l'importation et l'exportation d'équipements spécialisés notamment dans les secteurs des BTP, mines et carrières et Energie. Ces filiales sont responsables de la distribution et de l'assistance des machines de construction, pièces détachées, groupes électrogènes et d'équipements de manutention dans onze pays et sur trois continents.

A propos de Groupe Premium SA et SRM:

Groupe Premium SA est une société anonyme de droit marocain, holding du groupe auquel appartient SRM. Les filiales de Groupe Premium SA sont spécialisées dans la distribution de biens d'équipement pour les secteurs de la construction (BTP), l'industrie, les mines et carrières et, l'agriculture. Dans ces secteurs, la stratégie du Groupe est de proposer à ses clients des solutions complètes ou clés en main, intégrant conseil et solutions préventives, équipements et support (service après-vente et pièces détachées).

SRM est spécialisée dans la distribution de biens d'équipements dans les domaines du BTP et de l'industrie. Sur chacune des deux divisions, la stratégie de SRM est d'offrir à ses clients des solutions clés en main incorporant le conseil et les solutions avant-vente, les équipements ainsi que le support (service après-vente et pièces de rechange).

