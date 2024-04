Société de Réalisations Mécaniques (SRM) est spécialisée dans l'importation et la commercialisation de matériels de BTP et de manutention. Le groupe développe parallèlement une activité de vente de pièces de rechange. L'activité du groupe s'organise autour de 3 familles de produits et services : - matériels de BTP : engins de Terrassement, de route, de bâtiment et de béton (marques Liebherr, Bomag, Wirtgen et Vogele, Putzmeister, Manitou, Bobcat, Berco et Metalogenia) ; - matériels de manutention : matériels de manutention industrielle (chariots élévateurs, transpalettes électriques et gerbeurs) et tout terrain (chariots à mat et télescopiques). SRM commercialise également des équipements de quai et des groupes électrogènes (niveleurs de quai et portes sectionnelles) ; - autres : notamment pièces de rechange et services après-vente.

Secteur Machines et équipements industriels