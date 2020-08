Societe de Services de Participations de Direction et d'Elaboration : Résultats semestriels 2020 (PDF 617 kb) 0 26/08/2020 | 17:47 Envoyer par e-mail :

Ces évolutions traduisent un premier trimestre en forte croissance et un second trimestre fortement impacté par la pandémie de Covid-19.

Covid-19. La baisse du résultat opérationnel résulte essentiellement de la baisse des volumes dans le canal de la consommation hors domicile suite aux mesures de confinement. L'impact de cette baisse des volumes a été accentué par un changement de comportement des consommateurs qui ont favorisé les grands formats au détriment des petits formats à plus forte valeur ajoutée.

Grâce à l'engagement de nos équipes, au dynamisme de nos marques, au plan d'économies initié en début d'année, ainsi que la reprise partielle de l'activité constatée fin du second trimestre suite à l'allègement des restrictions gouvernementales, le groupe ambitionne de rattraper une partie du retard enregistré et table sur un léger repli de son résultat opérationnel sur l'ensemble de l'année 2020. Marc du Bois, CEO du groupe, a dit: « Les derniers mois ont été marqués par la pandémie du Covid-19. Je tiens à remercier toutes les équipes pour leur engagement dans ces temps difficiles. Malgré les complexités opérationnelles, et en étroite collaboration avec nos clients, nous avons pu continuer à travailler durant la période la plus dure de la crise et nous avons pu renforcer notre position dans tous les marchés. Pour la suite, nos priorités resteront les mêmes : assurer un lieu de travail sain et sûr pour l'ensemble de nos collaborateurs et l'approvisionnement de produits essentiels de haute qualité aux consommateurs. Les initiatives commerciales et les économies devraient nous conduire à un résultat en légère baisse par rapport à l'an dernier. » Page 1 de 6 1. CHIFFRES-CLES SEMESTRIELS (non audités) Résultats consolidés (en millier €) Juin 2020 Juin 2019 Variation Chiffre d'affaires 132.396 151.987 -12,9% Approvisionnements et marchandises -27.662 -32.863 -15,8% Services et biens divers -52.059 -63.126 -17,5% Frais de personnel -32.327 -31.950 1,2% Amortissements et pertes de valeur -11.088 -10.065 10,2% Autres produits / (charges) opérationnels 5.212 5.263 -1,0% Bénéfice / (perte) opérationnel 14.472 19.246 -24,8% Produits financiers 92 278 -66,9% Charges financières -621 -576 7,8% Bénéfice / (perte) avant impôts 13.943 18.948 -26,4% Impôts -3.223 -4.179 -22,9% Bénéfice / (perte) de la période 10.720 14.769 -27,4% EBITDA (Cash-flow opérationnel) (*) 25.560 29.311 -12,8% Bénéfice opérationnel majoré des amortissements et pertes de valeur Bilan consolidé (en millier €) Juin 2020 Déc 2019 Variation Actif Actifs non courants 236.629 237.669 -0,4% Actifs courants 148.246 150.806 -1,7% Total de l'actif 384.875 388.475 -0,9% Passif Capitaux propres 213.922 211.467 1,2% Dettes non courantes 46.222 63.273 -26,9% Dettes courantes 124.731 113.735 9,7% ------------ ------------ Total des dettes 170.953 177.008 -3,4% Total du passif 384.875 388.475 -0,9% Chiffres-clés par action Juin 2020 Juin 2019 Variation Nombre d'actions 4.150.350 4.150.350 = Bénéfice opérationnel par action (EUR) 3,49 4,64 -24,8% Bénéfice net par action (EUR) 2,58 3,56 -27,4% Page 2 de 6 2. COMMENTAIRES SUR LES RESULTATS CONSOLIDES 2.1 Chiffre d'affaires Le chiffre d'affaires net consolidé, hors accises et écotaxes, s'élève à 132,4 millions d'euros sur l'ensemble du premier semestre, en retrait de 12,9% par rapport à l'année passée. Ce repli résulte, pour partie, de la cession de la filiale galloise Brecon Carreg en novembre de l'année dernière et dont les ventes étaient incluses à fin juin 2019. Le chiffre d'affaires a également été impacté par un reclassement comptable des dépenses commerciales en déduction du chiffre d'affaires conformément à la norme IFRS 15. Il est à noter que ce retraitement n'a pas d'impact sur le résultat opérationnel. En excluant ces éléments, le chiffre d'affaires organique recule de 4,9% sur le premier semestre. Les ventes du groupe au cours du second trimestre ont été indéniablement impactées par la pandémie de Covid-19 et par les mesures de confinement prises pour y faire face. Malgré l'impact de cette pandémie sur l'organisation du travail, la production et la logistique, Spadel a pris toutes les mesures nécessaires afin de garantir la sécurité et le bien-être de ses collaborateurs et assurer l'approvisionnement constant de ses produits auprès de ses clients. La forte diminution des ventes dans le canal de la consommation hors domicile suite au confinement et à la fermeture des bars, restaurants et autres lieux publics, a néanmoins été partiellement compensée par des ventes soutenues dans la grande distribution. Le dynamisme de nos marques et notre politique commerciale ont par ailleurs permis de renforcer globalement nos positions sur tous les marchés et de limiter les impacts négatifs de cette crise exceptionnelle. 2.2 Résultat opérationnel Le résultat opérationnel (EBIT) s'établit à 14,5 millions d'euros, en recul de 24,8% par rapport à 2019 (19,2 millions d'euros). Cette baisse du résultat opérationnel résulte essentiellement de la baisse des volumes au cours du second trimestre. L'impact de cette baisse des volumes a été accentué par un « mix produit » défavorable. Les changements de comportement durant cette période de confinement ont en effet favorisé la consommation de grands formats au détriment de certains produits ou formats individuels à plus forte valeur ajoutée. Le groupe s'est mobilisé face à la crise en initiant un plan d'économies conduisant à des baisses de frais généraux, de dépenses commerciales, de coûts de production, … qui produiront pleinement leurs effets au cours du second semestre. Page 3 de 6 Le cash-flow opérationnel (EBITDA) à fin juin 2020 s'établit à 25,6 millions d'euros, contre 29,3 millions d'euros en 2018 (-12,8%). 2.3 Résultat financier Les produits financiers s'élèvent à 0,1 million d'euros en légère diminution par rapport à l'année précédente (0,3 million d'euros). Les charges financières s'établissent à 0,6 million d'euros à un niveau comparable à celui d l'année précédente. 2.4 Impôts La charge d'impôt du premier semestre s'élève à 3,2 millions d'euros, contre 4,2 millions d'euros fin juin 2019 suite à la contraction du résultat avant impôt et à la baisse du taux d'imposition des sociétés en Belgique et en France. 2.5 Résultat net Le bénéfice net au terme du premier semestre est de 10,7 millions d'euros, en baisse de 27,4% par rapport à 2019. 3. DONNEES BILANTAIRES Au 30 juin 2020, les capitaux propres, valorisés selon les normes IFRS, s'établissent à 213,9 millions d'euros, contre 211,5 millions d'euros à fin 2019. Les capitaux propres couvrent 90,4 % des actifs non courants. Le ratio de solvabilité, correspondant au montant des capitaux propres rapportés au total du passif, s'élève quant à lui à 55,6 %. Les stocks et les créances commerciales sont en hausse par rapport à fin 2019. Ces évolutions reflètent les fluctuations saisonnières de l'activité et les ventes plus importantes durant les mois d'été. Les activités opérationnelles ont généré une trésorerie brute avant impôt de 24,4 millions d'euros, contre 29,3 millions d'euros au cours du premier semestre 2019. La situation de trésorerie du groupe au 30 juin 2020 s'élève à 59,4 millions d'euros. Page 4 de 6 4. INVESTISSEMENTS Les investissements du premier semestre s'élèvent à 9,8 millions d'euros. Ils concernent principalement : l'installation de nouvelles lignes de production en Bulgarie ;

la rénovation du hall de chargement, une nouvelle inspectrice de bouteilles et l'achat de casiers et bouteilles verre à Spa ;

l'achat d'une nouvelle étiqueteuse, ainsi que de casiers et bouteilles verre en France 5. PERSPECTIVES 2020 Le retrait du résultat opérationnel à fin juin, marqué par la crise sanitaire et les mesures de confinement exceptionnelles prises au cours du second trimestre, masque le très bon début d'année observé au cours du premier trimestre sur l'ensemble de nos marchés et de nos marques. La levée partielle des restrictions gouvernementales sur les lieux publics, et le secteur horeca en particulier, à la fin du deuxième trimestre sur la plupart des marchés, a permis une reprise de l'activité dans le canal de la consommation hors domicile, mais à un niveau inférieur à la normale. La possible résurgence de la pandémie et la prise de mesures de sécurité pour y faire face incitent néanmoins à la prudence pour les trimestres suivants, sans remettre pour autant en question les fondamentaux du Groupe. Le plan d'économies initié en début d'année, l'amélioration des performances de nos usines, le dynamisme de nos marques et de notre politique commerciale et la rigueur financière permettront de combler pour partie le repli du résultat enregistré au cours du second trimestre et l'activité réduite dans le segment de la consommation hors domicile. L'intensité et la durée de cette crise, ainsi que ses conséquences macro-économiques, incertaines à ce stade, seront déterminantes pour les conséquences financières sur l'ensemble de l'exercice. Dans ce contexte, le groupe table sur un léger repli de son bénéfice opérationnel sur l'ensemble de l'année 2020. Indépendamment de ces évènements le Groupe poursuit ses efforts en sa qualité de leader sur le marché des eaux minérales en s'efforçant d'offrir aux consommateurs des produits toujours plus innovants, centrés sur la santé, l'hydratation, le naturel et la durabilité. Page 5 de 6 SPADEL EN BREF Marques commercialisées : SPA, BRU, WATTWILLER, CAROLA, DEVIN.

Cinq sites de production : SPA MONOPOLE, BRU-CHEVRON, LES GRANDES SOURCES DE WATTWILLER (France), LA S.A. DES EAUX MINERALES DE RIBEAUVILLE (France) et DEVIN (Bulgarie).

BRU-CHEVRON, LES GRANDES SOURCES DE WATTWILLER (France), LA S.A. DES EAUX MINERALES DE RIBEAUVILLE (France) et DEVIN (Bulgarie). Chiffre d'affaires consolidé 2019 : 298,4 millions d'euros.

Personnel occupé au 31 décembre 2019 : 1.336 personnes.

Bénéfice opérationnel récurrent (REBIT) 2019 : 38,5 millions d'euros.

Bénéfice opérationnel (EBIT) 2019 : 35,7 millions d'euros.

Bénéfice net 2019 : 27,0 millions d'euros. Media and Investors Relations Tél : +32 475 50 75 52 Email : press@spadel.com www.spadel.com Page 6 de 6 Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici. La Sté Spadel NV a publié ce contenu, le 26 août 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

