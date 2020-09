Societe de Tayninh : Rapport financier semestriel - 30 juin 2020 0 24/09/2020 | 18:45 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires SOCIETE DE TAYNINH 2020 RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2020 A.Rapport d'activité pour la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020 B.Etats financiers au 30 juin 2020 C.Rapport des Commissaires aux comptes sur l'information financière intermédiaire D.Attestation du responsable du rapport financier semestriel 1 Rapport d'activité pour la période du 1 er janvier 2020 au 30 juin 2020 Au 30 juin 2020, le résultat du premier semestre 2020 présente une perte de 42 075 €. Ce résultat se décompose comme suit : d'une perte d'exploitation de 46 374 € contre une perte de 49 926 € au 30 juin 2019.

d'un résultat financier bénéficiaire de 4 298 € représentant la rémunération du compte courant avec

Unibail-Rodamco-Westfield SE contre 2 955 € au 30 juin 2019. La variation des revenus du compte courant avec Unibail-Rodamco-Westfield SE s'explique par la variation du taux Eonia. Perspectives : La Société poursuit ses recherches d'opportunité d'investissement dans le secteur immobilier. Information sur les prises de participation (article L. 233-6 du Code de commerce) Néant. Information sur le montant des charges non déductibles (dépenses somptuaires) (CGI articles 39-4 et 223 quater) Néant. 2 Etats financiers au 30 juin 2020

I - Bilan au 30 juin 2020 ACTIF Brut Amort. 31/12/2019 (en euros) 30/06/2020 Dépréciations Participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Autres Immobilisations Financières TOTAL ACTIF IMMOBILISE Autres créances 17 237 414 17 237 414 17 253 415 Capital appelé, non versé Disponibilités 437 437 528 Charges constatées d'avance 6 662 6 662 TOTAL ACTIF CIRCULANT 17 244 513 17 244 513 17 253 943 TOTAL GENERAL 17 244 513 17 244 513 17 253 943 PASSIF 30/06/2020 31/12/2019 (en euros) Capital social 15 078 462 15 078 462 Primes d'émission, de fusion, d'apport 461 679 461 679 Réserve légale 201 233 201 233 Autres réserves 2 577 313 2 577 313 Report à nouveau -1 087 106 -1 001 324 Résultat de la période -42 075 -85 782 CAPITAUX PROPRES 17 189 506 17 231 581 Emprunts et dettes financières divers 385 385 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 54 622 21 977 Dettes fiscales et sociales DETTES 55 007 22 362 TOTAL GENERAL 17 244 513 17 253 943 3 II - Compte de Résultat au 30 juin 2020 COMPTE DE RESULTAT (en euros) 30/06/2020 30/06/2019 31/12/2019 Production vendue de services CHIFFRES D'AFFAIRES Autres achats et charges externes 46 374 49 926 92 703 Impôts, taxes et versements assimilés TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 46 374 49 926 92 703 1 - RESULTAT D'EXPLOITATION -46 374 -49 926 -92 703 Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés 4 298 2 955 6 921 Reprises sur dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS 4 298 2 955 6 921 Dotations financières aux amortissements et dépréciations Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change TOTAL DES CHARGES FINANCIERES 2 - RESULTAT FINANCIER 4 298 2 955 6 921 3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS -42 075 -46 971 -85 782 Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES 4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL Impôts sur les bénéfices TOTAL DES PRODUITS 4 298 2 955 6 921 TOTAL DES CHARGES 46 374 49 926 92 703 5 - BENEFICE OU PERTE -42 075 -46 971 -85 782 4 III - Tableau des flux de trésorerie (en euros) 30/06/2020 30/06/2019 31/12/2019 Résultat brut d'exploitation -46 374 -49 926 -92 703 Résultat financier hors dotations, reprises de prov, sortie d'actifs Intérêts Unibail-Rodamco-Westfield SE 4 298 2 955 6 921 Résultat exceptionnel hors dotations, reprises prov, op. sur capital Impôt sur les bénéfices Variation du Besoin en fonds de roulement 25 983 -97 765 -59 004 Flux de trésorerie générés par l'exploitation -16 092 -144 736 -144 786 Cession d'immobilisations financières Acquisition d'immobilisations financières Variation nette des prêts, créances rattachées et a/immo financières Variation des dettes sur immobilisations Variation du compte courant Unibail-Rodamco-Westfield SE 16 002 144 645 144 779 Flux de trésorerie générés par l'investissement 16 002 144 645 144 779 Augmentation de capital Réduction de capital Augmentation des dettes financières Remboursement des dettes Flux de trésorerie affectés au financement VARIATION DE TRESORERIE -90 -90 -7 Trésorerie à l'ouverture de l'exercice 528 535 535 Trésorerie à la clôture de l'exercice 437 444 528 5 IV - Annexes aux comptes au 30 juin 2020 Comptes semestriels, durée de la période 6 mois. Total du bilan : 17 244 513 euros

Résultat : - 42 075 euros 1 - Faits caractéristiques Principaux évènements 2019: Aucun fait majeur n'est intervenu au cours de l'exercice 2019. Principaux évènements 2020: Le Gouvernement et les entreprises ont appliqué des mesures strictes pour lutter et ralentir la propagation du virus COVID-19. Il est trop tôt, à ce stade, pour déterminer la durée et l'impact de cette crise sur la Société et apprécier les conséquences financières qu'elle pourrait avoir sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020. 2 - Règles et méthodes comptables Les comptes annuels sont établis et présentés conformément au Règlement n°2018-01 du 20 avril 2018 de l'Autorité des Normes Comptables. Les conventions comptables sont appliquées dans le respect du principe de prudence conformément aux hypothèses de base : Continuité de l'exploitation,

Permanence des méthodes,

Indépendance des exercices, et aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes. La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est le coût historique. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes : 2.1 Créances Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. 2.2 Disponibilités Le solde disponible à la banque est repris dans ce poste. 6 Informations relatives aux tableaux du bilan et du compte de résultat Notes sur l'actif (en €uros) : 3.1.1 Etat des créances : Etat des créances Montant Échéance à moins d'un an Compte courant Unibail-Rodamco-Westfield SE 17 237 414 17 237 414 (*) Fournisseurs TOTAL 17 237 414 17 237 414 La société a signé avec la société Unibail-Rodamco-Westfield SE une convention de trésorerie le 2 septembre 2019 avec une rémunération au taux de EONIA + 40 bps par an décompté trimestriellement à terme échu, sans que ledit taux de rémunération ne puisse devenir inférieur à 0,05 %. 3.1.2 Etat des produits à recevoir : Montant des produits à recevoir inclus dans les postes du bilan Montant Intérêts courus non échus 2 149 3.2. Notes sur le passif (en €uros) : 3.2.1 Capital social : Nombre Nombres Valeur Montant du d'actions émises d'actions nominale capital Position du début d'exercice 9 138 462 1,65 € 15 078 462,30 Position de fin d'exercice 9 138 462 1,65 € 15 078 462,30 Variation des capitaux propres : Affectation Résultat de la Rubriques 31/12/2019 du résultat période 30/06/2020 2019 Capital social 15 078 462 15 078 462 Capital social appelé non versé Prime d'émission d'actions 41 923 41 923 Primes de fusion 419 756 419 756 Réserve légale 201 233 201 233 Autres réserves réglementées Autres réserves 2 577 313 2 577 313 Report à nouveau débiteur -1 001 324 -85 782 -1 087 106 Résultat de l'exercice 2018 -85 782 85 782 Résultat de l'exercice 2019 -42 075 -42 075 TOTAL 17 231 581 -42 075 17 189 506 7 3.2.2 Etat des dettes : Montant Échéance à Échéance à plus moins d'un an d'un an et à Etat des dettes moins de 5 ans Emprunts et dettes financières divers 385 385 - Dettes fournisseurs et comptes rattachées 54 622 54 622 - Dettes fiscales et sociales - - - TOTAL 55 007 55 007 - 3.2.3 Etat des charges à payer : Montant des charges à payer inclus dans les postes du bilan Montant Dettes fournisseurs et comptes rattachés, charges à payer 54 622 (*) Ce poste se compose essentiellement de frais de convention de prestations d'Unibail Management et d'honoraires des commissaires aux comptes. 3.3. Notes sur le compte de résultat (en €uros) : 3.3.1 Achats et charges externes : Libellés 30/06/2020 30/06/2019 Honoraires Commissaires aux comptes 11 858 14 702 Honoraires de gestion 24 000 24 000 Frais bancaires 6 662 6 490 Frais de publications 3 854 4 733 Frais administratifs TOTAL 46 374 49 926 3.3.2 Résultat financier : Produits financiers : Libellés 30/06/2020 30/06/2019 Revenus des placements 4 298 2 955 (*) Total des produits financiers 4 298 2 955 Résultat financier 4 298 2 955 La variation des revenus du compte courant avec Unibail-Rodamco-Westfield SE s'explique par la variation du taux Eonia. 3.3.3 Impôts : Le montant du report déficitaire au 31 décembre 2019 s'élève à 1 836 626,13 euros. 8 4. Informations diverses Société mère consolidante : Société de Tayninh est intégrée par intégration globale dans le périmètre de consolidation de la société Unibail-Rodamco-Westfield SE - 7 place du Chancelier Adenauer - Paris 16 ème . Engagements hors bilan et financiers : Néant Rémunérations des dirigeants : Néant Les dirigeants et les membres du Conseil d'administration de la Société de Tayninh n'ont perçu aucune rémunération ni avantages en nature au cours de la période. Il en a été de même au cours de l'exercice précédent. 5. Tableau des filiales et des participations Néant 6. Transactions avec les parties liées Toutes les transactions avec les parties liées sont à des conditions normales de marché. 7. Principaux risques et incertitudes Les principaux risques et incertitudes auxquels Société de Tayninh estime être exposée à la date du présent rapport financier semestriel sont ceux détaillés au chapitre 3 « Facteurs de risques » du Document d'Enregistrement Universel 2019. De plus, compte tenu du contexte économique à la date de publication du présent rapport financier semestriel, l'atteinte des perspectives de la Société (poursuivre les recherches d'opportunité d'investissement dans le secteur immobilier) peut être incertaine et significativement impactée pour les prochains exercices. En effet, les opportunités pertinentes d'investissements dans le secteur immobilier peuvent être limitées dans les prochaines années, en conséquence de la pandémie de COVID-19. 9 Rapport des Commissaires aux comptes sur l'information financière intermédiaire DELOITTE & ASSOCIES ERNST & YOUNG et Autres 6, place de la Pyramide Tour First - TSA 14444 92908 Paris-La Défense cedex 92037 Paris-La Défense Cedex S.A.S. au capital de € 2 188 160 S.A.S. à capital variable 572 028 041 R.C.S. Nanterre 438 476 913 R.C.S. Nanterre Commissaire aux Comptes Commissaire aux Comptes Membre de la compagnie Membre de la compagnie régionale de Versailles régionale de Versailles SOCIETE DE TAYNINH Société Anonyme 7 Place du Chancelier Adenauer 75016 PARIS Rapport des Commissaires aux Comptes sur l'information financière semestrielle Période du 1er janvier au 30 juin 2020 Aux Actionnaires, En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale et en application de l'article L. 451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à : l'examen limité des comptes semestriels de la Société de Tayninh, relatifs à la période du 1 er janvier au 30 juin 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;

janvier au 30 juin 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport ; la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité. Ces comptes semestriels ont été établis sous la responsabilité de votre Conseil d'administration le 24 septembre 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise liée au Covid-19 et de difficultés à appréhender ses incidences et les perspectives d'avenir. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes. 10 1. Conclusion sur les comptes Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit. Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause, au regard des règles et principes comptables français, la régularité et la sincérité des comptes semestriels et l'image fidèle qu'ils donnent du patrimoine et de la situation financière à la fin du semestre ainsi que du résultat du semestre écoulé de la société. 2. Vérification spécifique Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité établi le 24 septembre 2020 commentant les comptes semestriels sur lesquels a porté notre examen limité. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels. Paris-La Défense, le 24 septembre 2020, Les Commissaires aux Comptes, DELOITTE & ASSOCIES ERNST & YOUNG et Autres Emmanuel Proudhon Jean-Yves Jégourel 11 D. Attestation du responsable du rapport financier semestriel J'atteste, à ma connaissance, que les comptes pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la Société de Tayninh, et que le rapport semestriel d'activité (figurant en page 2) présente un tableau fidèle des évènements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées et qu'il décrit les principaux risques et les principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice. Fait à Paris, le 24 septembre 2020 _________________________ Astrid Panosyan Présidente Directrice Générale 12 La Sté Société de Tayninh SA a publié ce contenu, le 21 septembre 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le24 septembre 2020 16:48:08 UTC. Document originalhttp://www.tayninh.fr/W/cms_sites/SITE_30607/ressources30607/TAYNINH%20-%20Rapport%20financier%20semestriel%20-%2030%2006%202020.pdf Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/1BFA72EE09EE5FFCB1D6F3683E1B7F9B48C7952B 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur SOCIÉTÉ DE TAYNINH 25/05 SOCIÉTÉ DE TAYNINH : Compte-rendu de l'Assemblée générale CO 25/05 SOCIÉTÉ DE TAYNINH : Résultats des votes de l'AG CO 08/05 SOCIÉTÉ DE TAYNINH : Convocation Assemblée générale mixte CO 27/04 EN DIRECT DES MARCHES : Airbus, Air-France KLM, Renault, Orange, EOS Imaging, Ad.. 27/04 En mai, fais ce qu'il te plaît ? 24/04 TAYNINH : Modalites de mise a disposition des documents preparatoires a l'assemb.. GL 20/04 SOCIÉTÉ DE TAYNINH : Déclaration mensuelle des droits de vote CO 20/04 SOCIÉTÉ DE TAYNINH : Convocation Assemblée générale mixte CO 09/04 SOCIETE DE TAYNINH : Resultats annuels 2019 GL 09/04 SOCIETE DE TAYNINH : Mise a disposition du document d'enregistrement universel 2.. GL