La perspective la plus prometteuse aussi bien pour les patients que pour les industriels pharmaceutiques étant la généralisation de la Couverture sociale universelle (CSU), Sothema entend contribuer à ce chantier stratégique pour le Maroc en lançant, de préférence en fabrication locale, les thérapeutiques les plus innovantes à des tarifs les plus bas, contribuant à l'enrichissement de son portefeuille par des produits générateurs de valeur ainsi qu'à la pérennité du système de l'assurance maladie. Il s'agit d'un engagement sociétal qui vise à renforcer l'arsenal thérapeutique du Maroc et des pays dans lesquels Sothema est implantée avec des traitements toujours innovants, chimiques et biologiques, ainsi que des génériques, des biosimilaires, des compléments alimentaires et des dispositifs médicaux. Avec une cinquantaine de lancements prévus dans les 3 prochains exercices, Sothema s'attend à un impact significatif sur la croissance de ses revenus et de sa rentabilité sur le moyen et long terme.

