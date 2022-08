Societe de Therapeutique Marocaine S A : Sothema - CP relatif aux indicateurs du 2ème trimestre 2022

Au 1er semestre 2022, l'EITDA Consolidé et l'EBE ont fortement augmenté respectivement de +28,2% et 25% par rapport à juin 2021, soit en hausse respectivement de 62 MMAD et 56 MMAD reflétant ainsi les performances commerciales et les gains d'efficacité pour créer davantage de croissance opérationnelle.

Au deuxième trimestre 2022, l'Endettement Net est en amélioration de 11,3 % pour atteindre 118 MMAD contre 133 MMAD à fin juin 2021. SOTHEMA a engagé une enveloppe de 14 MMAD courant (S1-2022) en augmentation de 7 MMAD par rapport à la période précédente (S1-2022).

Le Gearing a atteint 13,4%, ce qui demeure faible et reflète la capacité d'endettement importante permettant à SOTHEMA d'atteindre ses objectifs ambitieux.

PERSPECTIVES Activité en expansion et réelles opportunités de développer des activités novatrices

Couverture sanitaire universelle : projet d'envergure propulseur du secteur de l'industrie pharmaceutique

Ce projet d'ampleur stratégique pour le royaume va créer un écosystème très favorable au secteur pharmaceutique à travers la protection sociale généralisée des citoyens pour accéder aux soins et médicaments. Cette politique de l'Etat est créatrice d'opportunités à saisir pour l'industrie pharmaceutique et médicale marocaine.

Maroc, vers la création d'une agence nationale de médicaments : nouvelle fenêtre pour prémunir le Made in Morocco

Projet de mise à niveau de la politique nationale sanitaire pour assurer une continuité, coordination et liaison entre les différents intervenants du secteur pharmaceutique via la création d'une agence nationale de médicaments ayant pour objectif de promouvoir, protéger et armer l'industrie nationale.

SOTHEMA progresse dans la mise en œuvre de sa stratégie de croissance au Maroc et à l'international

Pour renforcer sa stratégie de diversification de ses activités et partenariats, le groupe SOTHEMA a acquis une participation stratégique dans une cible industrielle avec une plateforme technologique spécialisée dans la fabrication des dispositifs médicaux. Cette acquisition permettra à SOTHEMA d'être un précurseur et avoir le leadership sur cette industrie nouvelle au Maroc.

Le groupe est sur le point de franchir un pas important pour concrétiser ses objectifs de croissance à l'international, pour marquer cette ambition, SOTHEMA compte s'implanter sur la région de l'Afrique centrale où des pourparlers ont été entamés à cet effet. Ceci permettra au groupe de créer un pont pour s'introduire commodément sur les marchés de l'Afrique anglophone de la région australe et d'accéder aux opportunités des marchés de l'Afrique de l'est, et ainsi, renforcer sa présence dans une phase ultérieure.

Sénégal vise la souveraineté nationale de l'industrie pharmaceutique : vers la réforme et l'endurcissement des mesures anti-dumping

Dans le cadre de la protection de son industrie nationale, la Direction de la Pharmacie et du Médicament du Sénégal sera transformée en Autorité Nationale de Régulation de la Pharmacie avec un objectif de relancer, protéger et développer le secteur via des politiques et réformes contraignant les pratiques anti- dumping pour créer un climat sain pour l'investissement et la promotion de l'industrie pharmaceutique au Sénégal. Cette politique va entrainer une croissance des parts de marchés du groupe à travers la filiale sénégalaise West Afric Pharma.

