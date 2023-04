Sothema : Résultats financiers 2022 et avis de convocation à l'AGO du 25 mai 2023 21/04/2023 | 13:00 Envoyer par e-mail :

Conformément aux dispositions de l'article 121 de la loi précitée, la demande d'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle par les actionnaires détenteurs du pourcentage d'actions prévu par l'article 117 de ladite loi, doit être déposée ou adressée au siège social contre accusé de réception, dans le délai de dix (10) jours à compter de la publication du présent avis. Cet avis de convocation ainsi que le texte des projets de résolutions seront publiés, conformément aux dispositions de l'article 121 bis de la loi n°17-95, sur le site Internet de la société www.sothema.com. o Pour le conseil d'administration Quitus aux Administrateurs et décharge aux Commissaires Lamia TAZI aux Comptes ; Président Directeur Général o Renouvellement des mandats d'Administrateurs ; Nomination du Cabinet Saaidi en remplacement du Cabinet PWC Audit ; Questions diverses -Pouvoirs pour accomplissement des formalités légales. Les actionnaires pourront assister à cette Assemblée Générale sur simple justification de leur identité, soit sous réserve d'être inscrits sur les registres de la société cinq (5) jours au moins avant la réunion de ladite Assemblée, soit de produire un certificat attestant le dépôt de leurs actions auprès d'un établissement agréé. Dans le cas où un actionnaire ne pourrait assister à cette Assemblée par suite d'un empêchement quelconque, il pourrait s'y faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint, par un ascendant ou descendant ou par toute personne morale ayant pour objet social la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières. Des formules de procuration sont à la disposition des actionnaires au siège social et seront disponibles sur le site Internet www.sothema.com, conformément aux dispositions de l'article 121 bis de la loi n°17-95. PROJET DES RÉSOLUTIONS AGO PROJET DES RÉSOLUTIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE PREMIÈRE RESOLUTION CINQUIÈME RESOLUTION L'Assemblée Générale, après avoir entendu les explications du Conseil d'Administration et la lecture du rapport général des Commissaires aux Comptes, approuve intégralement : les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2022 tels qu'ils résultent du Bilan et du Compte de Produits et Charges arrêtés à cette date et qui présentent un bénéfice net comptable de 282 106 916 Dirhams. les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022 tels qu'ils lui ont été présentés faisant apparaitre un résultat net consolidé de 267 134 KMAD. DEUXIÈME RESOLUTION L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice 2021 s'élevant à la somme de 281 973 567,98 Dirhams, comme suit : Bénéfice net de l'exercice (DH) : 282 106 915,70 - - Dotation à la Réserve Légale : 3 901 322,00 (Entièrement dotée) Solde (DH) : 278 205 593,70 + Report à nouveau antérieur : 568 338 070,00 Bénéfice distribuable (DH) : 846 543 663,70 - Dividendes (DH) : 180 000 000,00 Le solde (DH) : 666 543 663,70 A affecter au crédit du compte report à nouveau. TROISÈME RESOLUTION L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions relevant de l'article 56 de la Loi 17-95 sur la société anonyme, telle que modifiée et complétée par la Loi 20- 05, approuve chacune des opérations et conventions qui y sont mentionnées. QUATRIÈME RESOLUTION L'Assemblée Générale donne quitus entier et définitif de sa gestion au Conseil d'Administration pour l'exercice clos le 31 décembre 2022. Elle donne également décharge de leur mission aux Commissaires aux Comptes pour le même exercice. L'Assemblée Générale constatant l'arrivée à terme des mandats d'Administrateurs de Madame Lamia TAZI et Monsieur Mohamed TAZI, décide de les renouveler chacun pour une période de six (6) années, qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir dans l'année 2029 et appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028. L'Assemblée Générale décide de nommer, en tant que nouveau Commissaire aux Comptes, en remplacement de PWC Audit, le Cabinet Saaidi Consultants, représenté par Bahaa SAAIDI, sis « 4, Place des Nations Unies - Casablanca, Maroc », , pour une durée de 3 ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des actionnaires à tenir dans l'année 2026 et appelée à statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2025. Le Cabinet Saaidi Consultants exercera sa mission conjointement avec le Cabinet Deloitte Audit. SIXIÈME RESOLUTION L'Assemblée Générale, constate l'arrivée à terme du mandat du Commissaire aux comptes PWC Audit et décide de ne pas renouveler son mandat, conformément aux nouvelles dispositions de la loi 17-95, PWC Audit ayant atteint le plafond de 4 mandats consécutifs. SEPTIÈME RESOLUTION : L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un exemplaire, d'un extrait ou d'une copie du présent procès- verbal pour accomplir les formalités prévues par la Loi. COMPTES SOCIAUX AU 31 DÉCEMBRE 2022 BILAN SOCIAL COMPTE DE PRODUITS ET DE CHARGES [ ACTIF ] OPERATION déc-22 déc-21 NATURE Exercice Concernant les exercices précedents ACTIFIMMOB. En MAD IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A) Frais préliminaires

Charges à repartir sur plusieurs exercices

Primes de remboursement des obligations

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B) Immobilisation en recherche et développement

Brevet, marques, droits et valeurs similaires

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C) Terrains

Constructions

Installation techniques, matériel et outillage

Matériel transport

mobilier, matériel de bureau et aménagements divers

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations corporelles en cours

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D) Prêts immobilisés

Autres créances financières

Titres de participation

Autres titres immobilisés déc-22 déc-21 Brut Amort.&Prov. Net Net 10 064 663 6 000 000 4 064 663 6 013 603 27 206 10 064 663 6 000 000 4 064 663 5 986 397 53 700 008 34 277 737 19 422 271 24 150 229 261 553 261 553 45 171 640 34 016 184 11 155 456 15 245 444 3 500 000 3 500 000 3 500 000 4 766 815 4 766 815 5 404 785 1 025 612 457 686 967 234 338 645 223 327 188 832 47 719 400 47 719 400 47 719 400 439 654 458 291 152 595 148 501 864 161 032 292 446 177 159 356 341 863 89 835 296 88 364 150 4 472 816 3 463 810 1 009 006 1 089 259 43 236 415 33 410 746 9 825 669 9 713 680 2 651 991 2 598 221 53 771 44 730 41 700 217 41 700 217 19 225 320 108 124 854 108 124 854 59 341 209 612 559 612 559 600 559 107 512 295 107 512 295 58 740 650 EXPLOIT. 1 2 3=1+2 4 PRODUIT D'EXPLOITATION 2 321 319 221 2 321 319 221 2 083 406 111 * Ventes de marchandises (en l'etat) 850 655 068 850 655 068 692 312 567 * Vente de biens et services produits 1 399 194 025 1 399 194 025 1 366 483 933 Chiffre d'affaires 2 249 849 092 2 249 849 092 2 058 796 501 *Variations de stocks de produits(1) 34 633 873 34 633 873 - 8 531 953 *Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même *Subventions d'exploitation 11 200 11 200 *Autres produits d'exploitation 13 855 *Reprises d'exploitation: transferts de charges 36 825 056 36 825 056 33 127 709 Total 1 2 321 319 221 2 321 319 221 2 083 406 111 CHARGES D'EXPLOITATION 1 873 029 245 1 873 029 245 1 653 032 500 *Achats revendus(2) de marchandises 588 663 888 588 663 888 479 788 064 *Achats consommés(2) de matières et fournitures 594 294 900 594 294 900 523 528 687 *Autres charges externes 322 904 899 322 904 899 293 091 335 *Impôts et taxes 1 511 759 1 511 759 1 529 596 *Charges de personnel 288 709 258 288 709 258 274 629 499 *Autres charges d'exploitation 1 612 500 1 612 500 1 300 000 *Dotations d'exploitation 75 332 041 75 332 041 79 165 319 Total 2 1 873 029 245 1 873 029 245 1 653 032 500 RESULTAT D'EXPLOITATION(1-2) 448 289 976 430 373 611 ACTIFCIRC. TRESOR. ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (E) Diminution des créances immobilisées

Augmentations des dettes de financement TOTAL I(A+B+C+D+E) STOCKS(F) Marchandises

Matières et fournitures, consommables

Produit en cours

Produits intermédiaires et produits résiduels

Produits finis CREANCES DE L ACTIF CIRCULANT (G) Fournis. débiteurs, avances et acomptes

Clients et comptes rattachés

Personnel

Etat

Comptes d associés

Autres débiteurs

Comptes de régularisation-actif TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H) ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (I) Eléments circulants TOTAL II (F+G+H+I) TRESORERIE-ACTIF Chéques et valeurs à encaisser

Banques, TG et CCP

Caisse, Régie d avances et accréditifs

TOTAL III

TOTAL GENERAL I+II+III 1 197 501 982 727 244 971 470 257 011 416 693 873 670 809 814 23 227 726 647 582 089 558 297 195 210 019 705 8 535 620 201 484 084 173 692 182 235 107 309 8 859 764 226 247 545 199 660 280 52 885 688 481 845 52 403 844 32 664 839 172 797 112 5 350 497 167 446 615 152 279 893 899 364 515 21 775 349 877 589 166 710 445 064 3 262 415 3 262 415 13 458 401 715 765 039 21 775 349 693 989 690 564 130 642 1 201 829 1 201 829 1 446 787 63 174 698 63 174 698 50 636 107 115 579 878 115 579 878 80 455 038 380 657 380 657 318 089 6 000 000 1 385 964 4 614 037 3 792 385 3 792 385 1 950 344 3 792 385 3 792 385 1 950 344 1 579 966 714 46 389 038 1 533 577 676 1 270 692 603 18 675 297 18 675 297 81 595 231 2 962 724 18 636 830 18 636 830 78 613 153 38 467 38 467 19 355 18 675 297 18 675 297 81 595 231 2 796 143 994 773 634 010 2 022 509 984 1 768 981 707 FINAN. NONCOURANT PRODUITS FINANCIERS 23 808 047 23 808 047 10 457 162 *Produits des titres de partic,et autres titre immobilisés *Gains de change 16 426 659 16 426 659 7 568 307 *Interêts et autres produits financiers 5 393 768 5 393 768 1 024 008 *Reprises financier : transfert charges 1 987 620 1 987 620 1 864 846 Total 4 23 808 047 23 808 047 10 457 162 CHARGES FINANCIERES 27 320 619 27 320 619 14 044 349 *Charges d'interêts 6 463 138 6 463 138 5 523 734 *Pertes de change 15 302 329 15 302 329 6 039 537 *Autres charges financières 376 804 376 804 530 733 *Dotations financières 5 178 348 5 178 348 1 950 344 Total 5 27 320 619 27 320 619 14 044 349 RESULTAT FINANCIER(4-5) - 3 512 573 - 3 587 186 RESULTAT COURANT(3+6) 444 777 403 426 786 425 PRODUITS NON COURANTS 4 660 336 4 660 336 577 143 *Produits de cessions d'immobilisations 33 333 *Subventions d'equilibre *Reprises sur subventions d'investissement 4 648 057 4 648 057 516 000 *Autres produits non courants 12 279 12 279 27 809 *Reprises non courantes : transferts de charges Total 8 4 660 336 4 660 336 577 143 CHARGES NON COURANTES 28 387 147 28 387 147 13 243 756 *Valeurs nettes d'amorttissements des immobilisations cédées 588 *Subventions accordées *Autres charges non courantes 28 108 295 28 108 295 13 243 168 *Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions 278 852 278 852 [ PASSIF ] En MAD déc-22 déc-21 CAPITAUX PROPRES 1 242 543 664 1 140 436 748 *Capital social ou personnel(1) 360 000 000 360 000 000 *Moins :actionnaires, capital souscrit non appelé *capital appelé *Dont versé *Prime d'émissin ,de fusion,d'apport * Ecarts de réevaluation *Réserve légale 32 098 678 18 000 000 *Autres reserves *Report à nouveau (2) 568 338 070 480 463 181 *Résultat nets en instance d'affectation(2) *Résultat net de l'exercice(2) 282 106 916 281 973 567 FINAN.PERM. Total des Capitaux Propres (A) 1 242 543 664 1 140 436 748 Provisions pour amortissements dérogatoires CAPITAUX PROPRES ASSIMILES(B) 5 360 563 3 128 620 *Subvention d'investissement 5 360 563 3 128 620 *Provision réglementées Provisions pour investissement Provisions pour acquisition et construction logement Autres Provisions réglementées DETTES DE FINANCEMENT (C) 89 401 754 38 220 061 *Emprunts obligataires *Autres dettes de financement 89 401 754 38 220 061 PROVISION DURABLE POUR RISQUE ET CHARGES (D) *Provision pour risques * Provision pour charges ECARTS DE CONVERSION -PASSIF (E) *Augmentation des créances immobilisées *Diminution des dettes de financement TOTAL 1(A+B+C+D+E) 1 337 305 981 1 181 785 429 DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F) 462 538 864 417 316 887 *Fournisseurs et comptes rattachés 345 862 183 297 356 112 *Clients créditeurs ,avances et acomptes 2 027 263 1 400 259 PASSIFCIRC. *Personnel 31 582 303 28 429 896 *Organisme sociaux 25 155 854 23 097 897 *Etat 13 872 541 29 797 910 *Comptes d'associés 1 169 999 1 074 999 *Autres créanciers 42 492 264 36 078 653 *Comptes de regularisation passif 376 457 81 159 AUTRES PROVESION POUR RISQUES ET CHARGES (G) 4 311 237 2 740 889 ECARTS DE CONVERSION-PASSIF(Elements circulants) (H) 7 920 846 2 941 013 TOTAL 2(F+G+H) 474 770 947 422 998 788 TRESOR. TRESORERIE-PASSIF 210 433 057 164 197 490 *Crédits d'escompte 75 490 669 61 940 452 *Crédits de tresorerie 124 801 488 102 257 038 * Banques (soldes créditeurs) 10 140 899 TOTAL 3 210 433 057 164 197 490 TOTAL GENERAL 1+2+3 2 022 509 984 1 768 981 707 total 9 28 387 147 28 387 147 13 243 756 RESULTAT NON COURANT (8-9) - 23 726 812 - 12 666 614 RESULTAT AVANT IMPÔTS (7+10) 421 050 592 414 119 811 IMPOTS SUR LES RESULTATS 138 943 676 138 943 676 132 146 244 RESULTAT NET (11-12) 282 106 916 281 973 567 TOTAL DES PRODUITS (1+4+8) 2 349 787 604 2 094 440 416 TOTAL DES CHARGES (2+5+9+13) 2 067 680 688 1 812 466 849 RESULTAT NET.(total des produits-total des charges) 282 106 916 281 973 567 ETAT DES SOLDES INTERMEDIAIRES (E.S.G) déc-22 déc-21 1 Ventes de marchandises (en l'etat) 850 655 068 692 312 567 2 - Achats revendus de marchandises 588 663 888 479 788 064 = MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT 261 991 180 212 524 504 + PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5) 1 433 827 898 1 357 951 980 3 *Ventes de biens et de servises produits 1 399 194 025 1 366 483 933 4 *Variations stocks produits 34 633 873 - 8 531 953 5 *immobilisations produites par l'entreprise pour elle meme - CONSOMMATION DE L'EXERCICE(6+7) 917 199 799 816 620 022 6 *Achats consommés de matières et fournitures 594 294 900 523 528 687 7 *Autres charges externes 322 904 899 293 091 335 = VALEUR AJOUTEE(I+II+III) 778 619 279 753 856 462 8 + Subventions d'exploitations 11 200 9 - Impots et taxes 1 511 759 1 529 596 10 - Charge de personnel 288 709 258 274 629 499 = EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION(EBE) 488 409 461 477 697 366 = OU INSUFFISANCE BRUTE D'exploitation(IBE) 11 + Autres produits d'exploitation 13 855 12 - Autres charges d'exploitation 1 612 500 1 300 000 13 + Reprises d'exploitation,transferts de charges 36 825 056 33 127 709 14 - Dotations d'exploitation 75 332 041 79 165 319 = RESULTAT D'EXPLOITATION(+ou-) 448 289 976 430 373 611 + - RESULTAT FINANCIER - 3 512 573 - 3 587 186 = RESULTAT COURANT 444 777 403 426 786 425 + - RESULTAT NON COURANT (+ou-) - 23 726 812 - 12 666 614 15 - Impot sur les resultats 138 943 676 132 146 244 = RESULTAT NET DE L'EXCERCICE 282 106 916 281 973 567 CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT déc-22 déc-21 1 Resultat net de l'exercice 282 106 916 281 973 567 *Bénéfice 282 106 916 281 973 567 *Perte 2 + Dotations d'exploitation (1) 48 047 154 47 045 436 3 + Dotations financières (1) 4 + Dotations non courantes(1) 5 - Reprises d'exploitation (2) 6 - Reprises financières 7 - non courantes (2)(3) 4 648 057 516 000 8 - Produits des Reprises cessions d'immobilisation (1) 33 333 9 + Valeurs nettes d'ammortiss.des immob.cédées 588 CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F) 325 506 013 328 470 258 10 - Distrubitions de bénéfices 180 000 000 151 200 000 AUTOFINANCEMENT 145 506 013 177 270 258 ETAT DES CHANGEMENTS DES METHODES NATURE JUSTIFICATION INFLUENCE SUR LE PATRIMOINE.LA SITUATION DES CHANGEMENTS DES CHANGEMENTS FINANCIERE ET LES RESULTATS Changements affectant les méthodes d'évaluation NEANT NEANT Changements affectant les règles de présentation NEANT NEANT TABLEAU DES SURETES REELES TIERS CREDITEURS OU TABLEAU DES SURETES NATURE DATE ET LIEU VALEUR COMPTABLE NETTE DE LA OBJET 2 3 SURETE DONNEES A LA DATE DE TIERS DEBITEURS REELES DONNEES OU RECUES 1 D'INSCRIPTION CLOTURE SURETES DONNEES NEANT SURETES RECUES NEANT COMPTES SOCIAUX AU 31 DÉCEMBRE 2022 TABLEAU DE FINANCEMENT Variation MASSES déc-22 déc-21 Emplois Ressources Financement permanent (1) 1 337 305 981 1 181 785 429 155 520 552 Moins actif immobilisé (2) 470 257 011 416 693 873 53 563 138 = FOND DE ROULEMENT(1-2) (A) 867 048 970 765 091 556 101 957 414 Actif circulant (4) 1 533 577 676 1 270 692 603 262 885 073 Moins passif circulant (5)3 474 770 947 422 998 788 51 772 158 = BESOINS DE FINANCEMENT GLOBAL (4-5) (B) 1 058 806 730 847 693 815 211 112 915 TRESORERIE NETTE (ACTIF - PASSIF) = A-B - 191 757 760 - 82 602 259 109 155 500 EXERCICE Décembre 2022 EXERCICE PRECEDENT EMPLOIS RESSOURCES EMPLOIS RESSOURCES I. RESSOURCES SRABLES DE L'EXERCICE (FLUX) AUTOFINANCEMENT (A) 145 506 013 177 270 258 Capacité d'autofinancement 325 506 013 328 470 258 Distrubution de bénéfices 180 000 000 151 200 000 CESSION ET REDUCTIONS D IMMOBILISATIONS (B) 5 851 383 33 333 Cession d'immob. incorporelles 2 024 899 Cession d'immob. corporelles 33 333 Cession d'immob. financières 3 826 483 Récupération sur créances immobilisées AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES (C) 6 880 000 Augmentation de capital, apports Subvention d'investissements 6 880 000 AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT (D) 80 000 000 TOTAL I-RESSOURCES STABLES (A+B+C+D) 238 237 396 177 303 591 II. EMPLOIS STABLE DE L'EXERCICE (FLUX) ACQUISITION ET AUGMENTATION D'IMMO. 107 397 011 41 018 986 Acquisitions d'immo incorporelles 678 985 6 942 493 Acquisitions d'immo corporelles 54 107 898 34 068 993 Acquisitions d'immo financières 52 598 129 Acquisitions des créances immob 12 000 7 500 REMBOURSSEMENT DES CAPITAUX PROPRES (F) REMBOURSSEMENT DES DETTES DE FINANCEMENT (G) 28 818 307 30 992 220 EMPLOIS EN NON VALEURS (H) 64 663 27 206 TOTAL II-EMPLOIS STABLES (E+F+G+H) 136 279 981 72 038 412 III.VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT (B.F.G) 211 112 915 24 700 866 IV.VARIATION DE LA TRESORERIE 109 155 500 80 564 313 TOTAL GENERAL 347 392 896 347 392 896 177 303 591 177 303 591 ENGAGEMENTS FINANCIERS REÇUS OU DONNÉS HORS OPÉRATIONS ENGAGEMENTS DONNES . Avals et cautions . Engagements en matière de pensions de retraites et obligations similaires . Cautions : Caution envers SERVICE ALCOOL Acte de caution solidaire envers ARAB BANK en garantie de la filialle AXESS PHARMA detenue à cent pour cent par Sothema Acte de caution solidaire envers la Banque Populaire en garantie de la filiale AZERYS TOTAL (1) (1) Dont engagements à l'egard d'entreprises liées ... MONTANT EXERCICE MONTANT EXERCICE PRECEDENT 756 000 756 000 16 000 000 16 000 000 1 000 000 17 756 000 16 756 000 ENGAGEMENTS REÇUS MONTANT EXERCICE MONTANT EXERCICE PRECEDENT . Avals et cautions . Autres engagements reçus CAUTION DE SOPHACENTRE EN GARANTIE DE SOPHADIM (MONTANT DÛ) CAUTION DE UGP SOPHANORD EN GARANTIE DE DISTRIPHAK (MONTANT DÛ) CAUTION DE SOPHANORD EN GARANTIE DE DISPHAT 150 000 150 000 CAUTION DE SOPHAFES EN GARANTIE DE REPHAR (MONTANT DÛ) CAUTION DE SOPHADIM EN GARANTIE DE GLOBADIS (MONANT DÛ) CAUTION DE PHARMA 5 EN GARANTIE DE MD5 5 000 000 5 000 000 CAUTION DE ABDELAZIZ ELMGHARI EN GARANTIE DE UPHAG (MONTANT DÛ) CAUTION DE SOREMED EN GARANTIE DE CPRE (MONTANT DÛ) CAUTION DE SOREMED EN GARANTIE DE LODIMED (MONTANT DÛ) CAUTION DE PHARMA 5 EN GARANTIE DE MD5 MARRAKECH 450 000 450 000 TOTAL(1) 5 600 000 5 600 000 (1) Dont engagements à l'egard d'entreprises liées … ETAT DES DÉROGATIONS INDICATION DES DEROGATIONS JUSTIFICATION DES DEROGATIONS INFLUENCE DES DEROGATIONS SUR LE PATRIMOINE ET LA SITUATION FINANCIERES NEANT NEANT I-DEROGATIONS AUX PRINCIPES COMPTABLE FONDAMENTAUX II-DEROGATION AUX METHODES D'EVALUATION NEANT NEANT III-DEROGATIONS AUX REGLES D'ETABLISSEMENT ET DE PRESENTATION DES ETATS DE SYNTHESES NEANT NEANT Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici. 