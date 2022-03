Societe des Boissons du Maroc : Comptes Annuels au 31/12/2021 31/03/2022 | 15:36 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires COMMUNICATION FINANCIÈRE 2021 COMPTES SOCIAUX ÉTATS FINANCIERS RAPPORT GÉNÉRAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES COMPTES CONSOLIDÉS ÉTATS FINANCIERS NOTES AUX COMPTES CONSOLIDÉS RAPPORT GÉNÉRAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES Société Anonyme au capital de 282 965 300,00 Dirhams Siège social : 38, Bd Ain Ifrane - Lot Alamia - Sidi Moumen - Casablanca RC : 347 B I L A N A C T I F Exercice du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ACTIF EXERCICE EXERCICE PRÉCÉDENT AMORTISSEMENTSBRUT NET NET ET PROVISIONS Immobilisations en non valeurs (A) 34 583 041,50 33 527 429,28 1 055 612,22 2 050 222,60 Frais préliminaires 13 189 528,00 13 189 528,00 - 0,04 Charges à répartir sur plusieurs exercices 21 393 513,50 20 337 901,28 1 055 612,22 2 050 222,56 Primes de remboursement des obligations - - - - Immobilisations incorporelles (B) 728 211 119,46 52 460 633,91 675 750 485,55 654 775 625,24 Immobilisations en recherche et développement - - - - Brevets, marques, droits et valeurs similaires 85 736 095,63 31 239 622,33 54 496 473,30 3 830 624,41 Fonds commercial 642 238 576,46 21 221 011,58 621 017 564,88 621 017 564,88 Autres immobilisations incorporelles 236 447,37 -236 447,37 29 927 435,95 Immobilisations corporelles (C) 1 414 529 621,97 927 687 831,57 486 841 790,40 490 065 841,00 Térrains 167 108 120,30 -167 108 120,30 167 108 120,30 Constructions 326 310 337,92 223 115 668,34 103 194 669,58 114 887 982,44 Installations techniques, matériel et outillage 723 917 508,00 562 280 610,03 161 636 897,97 176 797 139,30 Matériel de transport 43 511 670,86 41 896 273,10 1 615 397,76 3 765 344,67 Mobilier de bureau, aménagements divers 57 808 587,22 45 844 720,87 11 963 866,35 13 469 530,45 Autres immobilisations corporelles 55 679 234,39 46 550 854,17 9 128 380,22 12 822 413,17 Immobilisations corporelles en cours 40 194 163,28 7 999 705,06 32 194 458,22 1 215 310,67 Immobilisations financières (D) 580 482 781,48 1 320 936,49 579 161 844,99 386 404 082,96 Prêts immobilisés 2 186 988,74 367 892,64 1 819 096,10 6 244 900,70 Autres créances financières 31 722 925,28 -31 722 925,28 31 666 052,88 Titres de participation 546 572 867,46 953 043,85 545 619 823,61 348 493 129,38 Autres titres immobilisés - - - - Écart de conversion - Actif (E) - - - Diminution des créances immobilisées - - - Augmentation des dettes financières - - TOTAL I (A+B+C+D+E) 2 757 806 564,41 1 014 996 831,25 1 742 809 733,16 1 533 295 771,80 Stocks (F) 225 877 086,87 18 915 051,00 206 962 035,87 189 648 597,61 Marchandises 33 154 118,03 625 141,92 32 528 976,11 24 673 941,91 Matières et fournitures consommables 125 921 826,74 18 287 176,76 107 634 649,98 94 202 286,05 Produits en cours 10 752 638,74 -10 752 638,74 10 974 045,82 Produits intermédiaire et résiduels - - - - Produits finis 56 048 503,36 2 732,32 56 045 771,04 59 798 323,83 Créances de l'actif circulant (G) 423 610 599,40 33 908 705,80 389 701 893,60 434 568 567,84 Fournisseurs débiteurs, avances & accomptes 15 270 993,22 641 992,70 14 629 000,52 7 667 364,88 Clients et comptes rattachés 354 113 612,44 32 520 325,23 321 593 287,21 333 578 836,13 Personnel 3 754 705,11 746 387,87 3 008 317,24 3 257 358,50 État 38 283 404,48 -38 283 404,48 83 625 014,33 Compte d'associés - - - - Autres débiteurs 11 068 422,60 -11 068 422,60 4 855 323,80 Comptes de régularisation actif 1 119 461,55 -1 119 461,55 1 584 670,20 Titres et valeurs de placement (H) 446 371 552,69 -446 371 552,69 500 030 812,86 Écarts de conversion-Actif (I) (éléments circulants) - - 97 407,65 TOTAL II (F+G+H+I) 1 095 859 238,96 52 823 756,80 1 043 035 482,16 1 124 345 385,96 TRÉSORERIE ACTIF 38 864 443,95 -38 864 443,95 192 442 550,58 Chèques & valeurs à encaisser 5 231 576,81 -5 231 576,81 29 482 525,22 Banques, trésorerie générale & ccp débiteurs 30 223 718,84 -30 223 718,84 160 774 659,29 Caisses, régies d'avances & accréditifs 3 409 148,30 -3 409 148,30 2 185 366,07 TOTAL III 38 864 443,95 -38 864 443,95 192 442 550,58 TOTAL GÉNÉRAL I + II + III 3 892 530 247,32 1 067 820 588,05 2 824 709 659,27 2 850 083 708,34 ACTIF IMMOBILISÉ TNALUCRIC FITCAEIREROSÉRT COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES) Exercice du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 OPERATIONSNATURE PROPRES À L'EXERCICE (1) CONCERNANT LES EXERCICES PRÉCÉDENTS (2)TOTAUX DE L'EXERCICE 3= 1 + 2 TOTAUX DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT 4 I Produits d'exploitation Ventes de marchandises (en l'état) 377 321 553,89 -377 321 553,89 337 551 997,00 Ventes de biens et services produits 2 140 865 032,94 -2 140 865 032,94 1 878 788 320,46 Chiffre d'affaires 2 518 186 586,83 -2 518 186 586,83 2 216 340 317,46 Variation de stocks de produits ( + ou -) (1) 1 736 378,51 -1 736 378,51 23 946 804,96 Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même 6 702 769,40 -6 702 769,40 - Subventions d'exploitation - - - - Autres produits d'exploitation - - - - Reprises d'exploitation : transferts de charges 47 271 981,01 -47 271 981,01 1 425 550,41 TOTAL I 2 573 897 715,75 -2 573 897 715,75 2 241 712 672,83 II Charges d'exploitation Achats revendus (2) de marchandises 293 671 292,13 -293 671 292,13 262 125 797,19 Achats consommés (2) de matières et fournitures 380 396 374,71 131 711,93 380 528 086,64 311 076 637,88 Autres charges externes 322 094 322,58 19 552,76 322 113 875,34 307 818 451,80 Impôts et taxes 853 820 445,27 40 799,00 853 861 244,27 720 769 261,27 Charges de personnel 157 854 583,13 -157 854 583,13 158 586 601,32 Autres charges d'exploitation 5 199 999,96 -5 199 999,96 5 200 000,00 Dotations d'exploitation 121 766 964,52 -121 766 964,52 92 218 762,58 TOTAL II 2 134 803 982,30 192 063,69 2 134 996 045,99 1 857 795 512,04 III RÉSULTAT D'EXPLOITATION ( I - II ) 438 901 669,76 383 917 160,79 IV Produits financiers Produits des titres de participation et autres titres immobilisés 31 425 746,00 -31 425 746,00 31 114 365,00 Gains de change 925 295,40 51 165,84 976 461,24 802 725,20 Intérêts et autres produits financiers 13 184 072,68 -13 184 072,68 18 457 978,53 Reprises financières : transferts de charges 97 407,65 - 97 407,65 1 001 136,33 TOTAL IV 45 632 521,73 51 165,84 45 683 687,57 51 376 205,06 V Charges financières Charges d'intérêts 1 748 926,24 1 748 926,24 1 686 169,77 Pertes de change 916 198,83 916 198,83 1 716 681,96 Autres charges financières - - - Dotations financières 73 305,77 73 305,77 292 569,51 TOTAL V 2 738 430,84 -2 738 430,84 3 695 421,24 VI RÉSULTAT FINANCIER ( IV - V ) 42 945 256,73 47 680 783,82 VII RÉSULTAT COURANT ( III + VI ) 481 846 926,49 431 597 944,61 VIII PRODUITS NON COURANTS Produits de cessions des immobilisations cédées 11 093 715,37 -11 093 715,37 10 555 032,77 Subvention d'équilibre - - - - Reprises sur subventions d'investissement 186 096,44 -186 096,44 186 096,44 Autres produits non courants 11 989 965,35 -11 989 965,35 1 541 741,94 Reprises non courantes : transferts de charges 19 938 468,21 -19 938 468,21 12 682 590,29 TOTAL VIII 43 208 245,37 -43 208 245,37 24 965 461,44 IX CHARGES NON COURANTES Valeurs nettes d'amortsissement des immobilisations cédées 5 186 582,88 -5 186 582,88 7 109 186,24 Subventions accordées - - - - Autres charges non courantes 35 536 672,88 -35 536 672,88 82 843 356,01 Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions 18 577 583,88 -18 577 583,88 33 507 161,79 TOTAL IX 59 300 839,64 -59 300 839,64 123 459 704,04 X RÉSULTAT NON COURANT ( VIII - IX ) -16 092 594,27 -98 494 242,60 XI RÉSULTAT AVANT IMPOTS ( VII+ ou - X) 465 754 332,22 333 103 702,01 XII IMPOTS SUR LES RÉSULTATS 143 187 529,00 112 318 257,00 XIII RÉSULTAT NET ( XI - XII ) 322 566 803,22 220 785 445,01 XIV TOTAL DES PRODUITS ( I + IV + VIII ) 2 662 789 648,69 2 318 054 339,33 XV TOTAL DES CHARGES ( II + V + IX + XII ) 2 340 222 845,47 2 097 268 894,32 XVI RÉSULTAT NET ( total produits - total charges ) 322 566 803,22 220 785 445,01 REICNANIF EXPLOITATIONTNARUOCNON 1) Variation de stocks : stock final - stock initial ; augmentation (+) ; diminution (-)

2) Achats revendus ou consommés : achats - variation de stocks. B I L AN P AS S I F PASSIFCAPITAUX PROPRES Capital social ou personnel ( 1) Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé Capital appelé Dont versé Primes d'émission, de fusion et d'apportÉcarts de réevaluation FINANCEMENT PERMANENT Réserve légale Autres réservesReport à nouveau ( 2 ) Résultats nets en instance d'affectation ( 2) Résultat net de l'exercice ( 2) Total des capitaux propresCapitaux propres assimilésSubventions d'investissementProvisions réglementéesDettes de financementEmprunts obligatairesAutres dettes de financement Provisions durables pour risques et chargesProvisions pour risques Provisions pour chargesÉcart de conversion - PassifAugmentation des créances immobiliséesDiminution des dettes de financementTOTAL I ( A + B + C + D + E ) TNALUCRICFISSAP Dettes du passif circulantFournisseurs et comptes rattachésClients créditeurs , avances et acomptesPersonnel Organismes sociauxÉtat Comptes d'associésAutres créanciers Comptes de régularisation - passif Autres provisions pour risques et charges Écarts de conversion Passif ( éléments circulants ) TOTAL II ( F + G + H ) EIREROSÉRT TRÉSORERIE PASSIFCrédits d'escompteCrédits de trésorerieBanques (solde créditeur) TOTAL III TOTAL GÉNÉRAL ( I + II + III ) Exercice du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 EXERCICE EXERCICE PRÉCÉDENT 282 965 300,00 - - - 586 604 510,11 - 28 296 530,00 282 965 300,00---586 604 510,11-28 296 530,00 803 560 919,39 - - 877 459 160,295 259 532,09- (A) (B) 322 566 803,22 2 023 994 062,72 662 002,29 220 785 445,012 001 370 477,50848 098,70 662 002,29 848 098,70 (C) - - --(F) - (D) (E) 168 012 522,58 - 168 012 522,58 0,00 - - 2 192 668 587,59 568 207 751,81 -171 612 360,15-171 612 360,150,00--2 173 830 936,35448 343 708,13 296 319 110,82 213 366 982,78 123 716 889,42 118 503 415,00 21 658 031,37 21 500 276,67 7 728 401,33 8 420 155,94 60 114 359,43 40 467 788,40 17 188 635,00 16 797 349,00 35 821 017,40 23 887 740,34 (G) (H) 5 661 307,04 20 500 000,01 - 588 707 751,82 5 400 000,0011 097 407,664 779,56459 445 895,35 - - 43 333 319,86 43 333 319,86 2 824 709 659,27 --216 806 876,64216 806 876,642 850 083 708,34 ÉTAT DES SOLDES DE GESTION ( E S G ) Exercice du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 I TABLEAU DE FORMATION DES RÉSULTATS ( T F R ) EXERCICE EXERCICE PRÉCÉDENT 1 Ventes de marchandises (en l'état ) 377 321 553,89 337 551 997,00 2 -Achats de marchandises 293 671 292,13 262 125 797,19 I =MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ÉTAT 83 650 261,76 75 426 199,81 II +PRODUCTION DE L' EXERCICE : (3 + 4 + 5 ) 2 149 304 180,85 1 902 735 125,42 3 Ventes de biens et services produits 2 140 865 032,94 1 878 788 320,46 4 Variation de stocks de produits 1 736 378,51 23 946 804,96 5 Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même 6 702 769,40 III -CONSOMMATION DE L'EXERCICE : ( 6 + 7 ) 702 641 961,98 618 895 089,68 6 Achats consommés de matières et fournitures 380 528 086,64 311 076 637,88 7 Autres charges externes 322 113 875,34 307 818 451,80 IV =VALEUR AJOUTÉE : ( I + II + III ) 1 530 312 480,63 1 359 266 235,55 8 +Subventions d'exploitation 9 -Impôts et taxes 853 861 244,27 720 769 261,27 10 -Charges du personnel 157 854 583,13 158 586 601,32 V =ÉXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION ( E B E ) 518 596 653,23 479 910 372,96 =OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION ( I B E) 11 +Autres produits d'exploitation 12 -Autres charges d'exploitation 5 199 999,96 5 200 000,00 13 +Reprises d'exploitation : transferts de charges 47 271 981,01 1 425 550,41 14 -Dotations d'exploitation 121 766 964,52 92 218 762,58 VI =RÉSULTAT D'EXPLOITATION ( + ou - ) 438 901 669,76 383 917 160,79 VII + ou -RÉSULTAT FINANCIER 42 945 256,73 47 680 783,82 VIII =RÉSULTAT COURANT ( + ou - ) 481 846 926,49 431 597 944,61 IX + ou -RÉSULTAT NON COURANT -16 092 594,27 -98 494 242,60 15 -Impôts sur les résultats 143 187 529,00 112 318 257,00 X =RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE 322 566 803,22 220 785 445,01 II CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT ( C A F ) - AUTOFINANCEMENT 1 Résultat net de l'exercice * Bénéfice + 322 566 803,22 220 785 445,01 * Perte - 2 +Dotations d'exploitation ( 1) 87 522 354,15 85 875 050,79 3 + Dotations financières ( 1) 73 305,77 195 161,86 4 +Dotations non courantes ( 1) 1 980 000,00 22 547 005,54 5 -Reprises d'exploitation ( 2) 6 - Reprises financières ( 2 ) 7 -Reprises non courantes (2) ( 3) 12 556 523,98 2 036 889,79 8 -Produits des cessions d'immobilisations 11 093 715,37 10 555 032,77 9 +Valeurs nettes d'amortissement des imm cédées 5 186 582,88 7 109 186,24 I CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT ( C A F ) 393 678 806,67 323 919 926,88 10 - Distributions de bénéfices 299 943 218,00 384 832 808,00 II AUTOFINANCEMENT 93 735 588,67 -60 912 881,12 (1) à l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie

(2) à l'exclusion des reprises relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie

(3) Y compris reprises sur subventions d'investissement II Emplois et Ressources EXERCICE EXERCICE PRÉCÉDENTEMPLOIS RESSOURCES EMPLOIS RESSOURCES I RESSOURCES STABLES DE LA PÉRIODEAUTOFINANCEMENT (A) 93 735 588,67 Capacité d'autofinancement - Distribution de bénéfices 393 678 806,67299 943 218,00 CESSIONS ET REDUCTIONS D'IMMOBILISATIONSCession d'immobilisations incorporelles (B) 15 519 519,97 (60 912 881,12) 323 919 926,88 384 832 808,00 12 007 812,86 Cession d'immobilisations corporelles 11 093 715,37 10 555 032,77 Cession d'immobilisations financières 0,00 Diminution des titres de participation 0,00 Récupérations sur créances ImmobiliséesAUGMENTATIONS DES CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILÉS 4 425 804,60 1 452 780,09 (C) 0,00 Augmentations de capital, apports 0,00 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 AUGMENTATIONS DES DETTES DE FINANCEMENT (nette des primes de remboursement) (D) I TOTAL DES RESSOURCES STABLES (A+B+C+D) 0,00 109 255 108,64 (48 905 068,26)

II EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE ACQUISITIONS ET AUGMENTATIONS D'IMMOBILISATIONSAcquisition d'immobilisations incorporelles (E) 299 931 418,76 80 886 436,09 Acquisition d'immobilisations corporellesAcquisition d'immobilisations financièresAugmentation des créances immobilisées 28 787 046,1173 887 500,25197 200 000,0056 872,40 12 697 285,45 35 597 653,02 0,00 32 591 497,62 REMBOURSEMENTS DES CAPITAUX PROPRES (F) 0,00 REMBOURSEMENTS DES DETTES DE FINANCEMENT (G) 0,00 0,00 EMPLOIS EN NON VALEURS (H) II TOTAL - EMPLOIS STABLES (E+F+G+H) III VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (B F G ) 0,00 299 931 418,760,00 0,00 80 886 436,09 210 571 760,27

IV VARIATION DE LA TRÉSORERIE TOTAL GÉNÉRAL 19 895 450,15319 826 868,91 0,00 319 826 868,91 80 886 436,09 37 002 381,01 92 789 123,34 80 886 436,09 INDICATION DES DÉROGATIONS JUSTIFICATIONS DES DÉROGATIONS INFLUENCE DES DÉROGATIONS SUR LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS I Dérogations aux principes comptables

II Dérogations aux méthodes d'évaluation

III Dérogations aux règles d'établissement des états de synthèse et de présentationNÉANT NÉANT NÉANTNÉANT NÉANT NÉANT NATURE DES CHANGEMENTS JUSTIFICATION DU CHANGEMENT INFLUENCE SUR LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS I Changements affectant les méthodes d'évaluation

II Chagements affectant les règles de présentation NÉANT NÉANTNÉANT NÉANTCOMPTE 211 212 INTITULE Frais préliminaires CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICESMONTANT 13 189 528,00 21 393 513,50 TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIÈRES AUGMENTATION DIMINUTION MONTANTNATURE MONTANT BRUT DÉBUT EXERCICE Acquisition Production par l'entreprise pour elle-même Virement Cession Retrait Virement BRUT FIN EXCERCICE IMMOBILISATION EN NON-VALEURS * Frais préliminaires

* Charges à répartir sur plusieurs exercices 34 583 041,50 13 189 528,00 21 393 513,50 34 583 041,5013 189 528,0021 393 513,50

* Primes de remboursement obligations IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 699 424 073,35 22 084 276,71 6 702 769,40 49 202 921,68 49 202 921,68 728 211 119,46 * Immobilisation en recherche et développement 49 202 921,68

* Brevets, marques, droits et valeurs similaires 27 258 060,94 9 511 560,38 49 202 921,68 36 769 621,32

* Fonds commercial 642 238 576,46 642 238 576,46

* Autres immobilisations incorporelles IMMOBILISATIONS CORPORELLES 29 927 435,95 1 364 036 883,29 12 572 716,33 73 887 500,25 6 702 769,40 49 202 921,68 338 563,44 23 394 761,57 338 563,44 1 414 529 621,97 * Terrains 167 108 120,30 167 108 120,30

* Constructions 325 403 988,73

* Installations techniques, matériel et outillage 709 263 546,45 906 349,17 37 704 450,26 326 310 337,90 338 563,44 23 394 761,57 723 911 798,58

* Matériel de transport 43 511 670,79 43 511 670,79

* Mobilier, matériel de bureau et aménagements 56 071 532,71 1 742 764,00 57 814 296,71

* Autres immobilisations corporelles Informatiques 53 463 008,58 2 216 225,83 55 679 234,41

* Immobilisations corporelles en cours 9 215 015,73 31 317 710,99 338 563,44 40 194 163,28 Raison sociale de la société émettrice Secteur d'activité 1 Capital social 2 Participation au capital en % 3 Prix d'acquisition global 4 Valeur comptable nette 5 Extraits des derniers états de synthèse de la société émettriceDate de clôture 6 Situation nette 7 Résultat net 8 Produits inscrits au C P C de l'exercice 9 MAROPAC EMBALLAGE 5 500 000,00 100% 5 500 000,00 4 746 956,15 31/12/2021 4 746 956,15 -73 305,77 0,00 SOCIÉTÉ DE VINIFICATION ET DE COMMERCIALISATION DU MAROC VINS 117 354 000,00 65,00% 171 411 858,00 171 411 858,00 31/12/2021 184 045 986,26 3 200 635,38 1 525 746,00 CMAR AGRICULTURE 77 771 400,00 100% 197 200 000,00 197 200 000,00 31/12/2021 126 565 312,19 -28 548 541,87 0,00 LA CLÉ DES CHAMPSEAE VINS EAU 18 000 000,00 50% 10 000 000,00 10 000 000,00 31/12/2021 56 540 781,57 12 188 278,99 0,00 130 000 000,00 100% 162 261 009,46 162 261 009,46 31/12/2021 178 022 350,48 41 871 251,07 29 900 000,00 ASAOTOTAL 200 000,00 100% 200 000,00 546 572 867,46 0,00 545 619 823,61 31/12/2021 -80 880,26 549 840 506,39 -6 442,00 28 631 875,80 0,00 31 425 746,00 (1) Le montant des provisions figurant au bilan est de 1 320 936,49 DH , l'écart de 14 354 990,71 DH correspond à une provision pour depréciation des immobilisations

(2) Ce montant comprend la provision pour engagements sociaux pour 158 043 969,00 DH TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE Exercice du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 I Synthèse des masses du bilan Exercice MASSES Exercice précédent Variation (a-b) (a) (b) Emplois (c) Ressources (d) 1 Financement permanent 2 192 668 587,59 2 173 830 936,35 18 837 651,24 2 Moins actif immobilisé 1 742 809 733,16 1 533 295 771,80 209 513 961,36 3 = Fonds de roulement fonctionnel (1-2) (A) 449 858 854,43 640 535 164,55 190 676 310,12 0,00 4 Actif circulant 1 043 035 482,16 1 124 345 385,96 0,00 81 309 903,80 5 Moins passif circulant 588 707 751,82 459 445 895,35 129 261 856,47 6 = Besoins de financement global (4-5) (B) 454 327 730,34 664 899 490,61 0,00 210 571 760,27 7 = Trésorerie nette (actif-passif) (A - B) (4 468 875,91) (24 364 326,06) 19 895 450,15 0,00 ÉTAT DES DÉROGATIONSÉTAT DES CHANGEMENTS DE MÉTHODESDETAIL DES NON VALEURSTABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION TABLEAU DES PROVISIONS Nature Montant début d'exerciceDotationsd'exploitation financières non courantes d'exploitation financières non courantes Reprises Montant fin d'exercice 1 Provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé 22 393 213,32 73 305,77 6 790 591,89 15 675 927,20 2 Provisions réglementées - - - - - - - - 3 Provisions durables pour risques et charges 171 612 360,15 1 980 000,00 5 579 837,57 168 012 522,58 SOUS TOTAL (A) 194 005 573,47 73 305,77 1 980 000,00 12 370 429,46 183 688 449,78 4 Provisions pour dépréciation de l'actif circulant ( hors trésorerie ) (Clients et stocks) 51 308 473,53 34 244 610,37 97 583,88 32 258 872,23 568 038,75 52 823 756,80 5 Autres provisions pour risques et charges 11 097 407,66 16 500 000,00 97 407,65 7 000 000,00 20 500 000,01 6 Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie - - - - - - - - SOUS TOTAL (B) 62 405 881,19 34 244 610,37 16 597 583,88 32 258 872,23 97 407,65 7 568 038,75 73 323 756,81 TOTAL ( A + B ) 256 411 454,66 34 244 610,37 73 305,77 18 577 583,88 32 258 872,23 97 407,65 19 938 468,21 257 012 206,59 ANALYSE PAR ÉCHÉANCE AUTRES ANALYSESCRÉANCES TOTAL Plus d'un an Moins d'un an Échues et non recouvrées Montants en devises Montants sur l'État et organismes publics Montants sur les entreprises liées Montants représentés par des effets DE L'ACTIF IMMOBILISÉ 33 909 914,02 33 604 824,17 305 089,85 367 892,64 30 000 000,00 Prêts immobilisés 2 186 988,74 1 881 898,89 305 089,85 367 892,64 Autres créances finacières 31 722 925,28 31 722 925,28 30 000 000,00 DE L'ACTIF CIRCULANT 423 610 599,40 48 195 942,07 375 414 657,33 49 018 179,01 14 429 268,70 38 283 404,48 8 426 598,58 Fournisseurs débiteurs, avance et acompte 15 270 993,22 7 189 123,80 8 081 869,42 641 992,70 5 010 440,54 6 508 019,00 Clients et comptes rattachés 354 113 612,44 29 514 286,05 324 599 326,39 36 848 811,44 9 131 392,56 1 918 579,58 Personnel 3 754 705,11 2 898 978,23 855 726,88 746 387,87 État 38 283 404,48 4 737 788,49 33 545 615,99 38 283 404,48 Comptes d'associés Autres débiteurs 11 068 422,60 3 855 765,50 7 212 657,10 10 780 987,00 287 435,60 Comptes de régularisation actif 1 119 461,55 1 119 461,55 TABLEAU DES DETTES ANALYSE PAR ÉCHÉANCE AUTRES ANALYSESDETTES TOTAL Plus d'un an Moins d'un an Échues et non recouvrées Montants en devises Montants sur l'État et organismes publics Montants sur les entreprises liées Montants représentés par des effets DE FINANCEMENT Emprunts obligataires Autres dettes de financement DU PASSIF CIRCULANT 568 207 751,81 196 348 528,30 371 859 223,51 66 062 190,18 67 854 203,62 52 878 286,06 Fournisseurs et comptes rattachés 296 319 110,82 62 969 707,69 233 349 403,13 42 545 825,39 24 177 800,53 Clients créditeurs, avance et acompte 123 716 889,42 114 461 080,72 9 255 808,70 Personnel 21 658 031,37 755 807,33 20 902 224,04 Organismes sociaux 7 728 401,33 7 728 401,33 7 739 844,19 État 60 114 359,43 908 351,32 59 206 008,11 60 114 359,43 Comptes d'associés 17 188 635,00 16 797 349,00 391 286,00 Autres créanciers 35 821 017,40 256 232,24 35 564 785,16 23 516 364,79 28 700 485,53 Comptes de régularisation passif 5 661 307,04 200 000,00 5 461 307,04 TABLEAU DES SÛRETÉS RÉELLES DONNÉES OU REÇUES OBJET VALEUR COMPTABLE NETTE DE LA SÛRETÉ DONNÉE À LA DATE (2) (3) PRÊTS HABITAT AU PERSONNEL (1) Gage : 1- Hypothèque : 2- Nantissement : 3- Warrant : 4- Autres : 5- (à préciser) (2) préciser si la sûreté est donnée au profit d'entreprises ou de personnes tierces (sûretés données) (entreprises liées, associés, membres du personnel) (3) préciser si la sûreté reçue par l'entreprise provient de personnes tierces autres que le débiteur (sûretés reçues) ENGAGEMENTS FINANCIERS REÇUS OU DONNÉS HORS OPÉRATIONS DE CRÉDIT-BAIL MONTANTS MONTANTS ENGAGEMENTS DONNÉS EXERCICE EXERCICE PRÉCÉDENT * Avals et cautions * Engagements en matière de pensions de retraites et obligations similaires AUTRES ENGAGEMENTS DONNÉS :CAUTIONS EN DOUANE 83 153 462,68 79 792 899,49 AUTRES ENGAGEMENTS DONNÉS :ADM 332 000,00 252 000,00 AUTRES ENGAGEMENTS DONNÉS 7 763 911,19 7 850 686,17 CAUTIONNEMENT 160 000 000,00 240 000 000,00 Total (1) 251 249 373,87 327 895 585,66 MONTANTS MONTANTS ENGAGEMENTS reçus EXERCICE EXERCICE PRÉCÉDENT * Avals et cautions 6 500 000,00 6 650 000,00 * Autres engagements recus Total (2) 6 500 000,00 6 650 000,00 PASSIFS EVENTUELS 389 547,37 NATURETIERS CRÉDITEURS OU DÉBITEURS MONTANT COUVERT PAR LA SÛRETÉ (1)DATE ET LIEU D'INSCRIPTIONDE CLÔTURE Sûretés données Sûretés reçues 389 547,37 HYPOTHÈQUES 1996 à 2021 Les déclarations fiscales de l'Impôt sur les Sociétés (IS), de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et les déclarations de l'Impôt sur le Revenu (IR) des exercices 2018 à 2021 ainsi que les déclarations sociales des exercices 2018 à 2021 ne sont pas encore prescrites et pourraient, par conséquent, faire l'objet de vérifications par l'Administration Fiscale et par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et donner lieu à d'éventuels redressements. La société a engagé une garantie de passif et d'actif sur la cession de 50% de la Clé des Champs pour une durée indéterminée et ce à partir de la date de cession. Le montant maximum de la garantie a été fixé à 10 MMAD. OPINION Conformément à la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale du 27 avril 2020, nous avons effectué l'audit des états de synthèse ci-joints de la Société des Boissons du Maroc (SBM), comprenant le bilan au 31 décembre 2021, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion, le tableau de financement pour l'exercice clos à cette date, ainsi que l'état des informations complémentaires (ETIC). Ces états de synthèse font ressortir un montant de capitaux propres et assimilés de 2 024 656 KMAD dont un bénéfice net de 322 567 KMAD. Ces états ont été arrêtés par le Conseil d'administration du 28 mars 2022 dans un contexte évolutif de la crise sanitaire de l'épidémie de Covid-19, sur la base des éléments disponibles à cette date. Nous certifions que les états de synthèse cités au premier paragraphe ci-dessus sont réguliers et sincères et donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Société des Boissons du Maroc (SBM) au 31 décembre 2021, conformément au référentiel comptable en vigueur au Maroc. FONDEMENT DE L'OPINION Nous avons effectué notre audit selon les Normes de la Profession au Maroc. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur » du présent rapport. Nous sommes indépendants de la société conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états de synthèse et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit. QUESTIONS CLÉS DE L'AUDIT Les questions clés de l'audit sont les questions qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes dans l'audit des états de synthèse de la période considérée. Ces questions ont été traitées dans le contexte de notre audit des états de synthèse pris dans leur ensemble et aux fins de la formation de notre opinion sur ceux-ci, et nous n'exprimons pas une opinion distincte sur ces questions. Nous avons déterminé que les questions décrites ci-après constituent les questions clés de l'audit qui doivent être communiquées dans notre rapport. 1-Evaluation du Fonds de commerce de la région « Branoma & SBT » •Risque identifié Dans le cadre de sa stratégie de développement, la Société des Boissons du Maroc avait absorbé au cours de l'exercice 2014, ses filiales BRANOMA et Brasserie de Tanger (SBT) qui étaient détenues respectivement à hauteur de 98,9% et de 100%. À la suite de cette opération, un fonds de commerce de l'ordre de 621 MMAD avait été identifié dans les comptes de la société des Boissons du Maroc. Ledit fonds de commerce correspond aux revenus générés au niveau des régions du nord et de l'est du Maroc, dans lesquelles opéraient ses filiales. La direction s'assure lors de chaque exercice que la valeur comptable de ce fonds de commerce, ne présente pas de risque de perte de valeur. Toute évolution défavorable des rendements attendus des ventes réalisées dans les régions y afférentes, en raison de facteurs internes ou externes, est ainsi de nature à affecter de manière sensible la valeur recouvrable. Une telle évolution implique de réapprécier la pertinence de l'ensemble des hypothèses retenues pour la détermination de cette valeur ainsi que le caractère raisonnable et cohérent des paramètres de calcul. La crise sanitaire actuelle ainsi que les mesures sanitaires décidées par le gouvernement marocain ont impacté plusieurs secteurs d'activité et particulièrement le secteur dans lequel opère aujourd'hui la société des Boissons du Maroc. En effet, les mesures sanitaires se sont traduites par la fermeture de plusieurs points de vente. Nous avons identifié ce sujet comme un point clé de l'audit en raison : ` du montant particulièrement significatif du fonds de commerce de la région Branoma & SBT ` de l'importance des jugements de la direction, notamment le taux de croissance retenu pour les projections de flux de trésorerie et le taux d'actualisation dans la détermination de la valeur recouvrable de cet actif •Procédures d'audit mises en œuvre en réponse à ce risque Nous avons examiné la conformité de la méthodologie appliquée par la société aux normes comptables en vigueur. Nous avons également effectué un examen critique des modalités de mise en œuvre de cette méthodologie et apprécié notamment : ` La cohérence des projections de flux de trésorerie par rapport au contexte économique des régions dans lesquelles opéraient « Branoma » et « SBT » et la fiabilité du processus d'établissement des estimations en examinant les causes des différences entre les prévisions et les réalisations ;

` La cohérence de ces projections de flux de trésorerie avec les dernières estimations de la Direction telles qu'elles ont été présentées au Conseil d'Administration ;

` #La cohérence du taux de croissance retenu pour les flux projetés avec les analyses du marché et les comparables sectoriels ;

` L'analyse de sensibilité de la valeur d'utilité effectuée par rapport à la variation des principales hypothèses retenues ; 2-Evaluation des titres de participation de la Société de Vinification et de Commercialisation du Maroc (SVCM) •Risque identifié Les titres de participation de la Société de Vinification et Commercialisation Marocaine, figurant au bilan au 31 décembre 2021 pour un montant net de 171 MMAD, représentent un des postes les plus significatifs du bilan. Ils sont comptabilisés à leur date d'entrée au coût d'acquisition et dépréciés sur la base de leur valeur d'utilité représentant ce que la société accepterait de décaisser pour les obtenir si elle avait à les acquérir. Comme indiqué dans l'Etat A1 de l'Etat des Informations Complémentaires (ETIC), la valeur d'utilité est estimée par la direction sur la base de la valeur des capitaux propres à la clôture de l'exercice des entités concernées, de leur niveau de rentabilité et de leurs prévisions d'activité. L'estimation de la valeur d'utilité de ces titres requiert l'exercice du jugement de la direction dans son choix des éléments à considérer selon les participations concernées, éléments qui peuvent correspondre selon le cas à des éléments historiques (capitaux propres), ou à des éléments prévisionnels (perspectives de rentabilité et conjoncture économique). La concurrence et l'environnement économique auxquels est confrontée la SVCM, notamment à l'origine de fluctuations importantes, à l'international, des prix du vin et de l'huile d'olive, peuvent entraîner une baisse de l'activité de la filiale et une dégradation du résultat opérationnel. Dans ce contexte et du fait des incertitudes inhérentes à certains éléments, notamment à la probabilité de réalisation des prévisions, nous avons considéré que la correcte évaluation des titres de participation, créances rattachées et provisions pour risques constituait un point clé de l'audit. •Procédures d'audit mises en œuvre en réponse à ce risque Pour apprécier le caractère raisonnable de l'estimation des valeurs d'utilité des titres de participation, sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consisté principalement à vérifier que l'estimation de ces valeurs déterminée par la direction est fondée sur une justification appropriée de la méthode d'évaluation et des éléments chiffrés utilisés et, selon les titres concernés, à : Pour les évaluations reposant sur des éléments historiques : ` Vérifier que les capitaux propres retenus concordent avec les comptes des entités qui ont fait l'objet d'un audit ou de procédures analytiques ; Pour les évaluations reposant sur des éléments prévisionnels : ` Obtenir les prévisions de flux de trésorerie et d'exploitation des activités des entités concernées établies par leurs directions opérationnelles et apprécier leur cohérence avec les données prévisionnelles issues des derniers plans stratégiques, établis sous le contrôle de leur direction générale pour chacune de ces activités et approuvées, le cas échéant, par le conseil d'administration ; ` Vérifier la cohérence des hypothèses retenues avec l'environnement économique aux dates de clôture et d'établissement des comptes ; ` Comparer les prévisions retenues pour des périodes précédentes avec les réalisations correspondantes afin d'apprécier la réalisation des objectifs passés. 3-Provision pour avantages aux personnels •Risque identifié La société a mis en place plusieurs régimes d'avantages postérieurs à l'emploi à cotisations et prestations définies, principalement, de couverture des frais médicaux et d'indemnités de fin de carrière. Une partie significative est constituée de régimes à prestations définies, pour lesquels la société s'engage à payer des prestations convenues au personnel en activité ou retraité. La valeur actuarielle des avantages du personnel accumulés liés à ces engagements s'élève à 158 MMAD au 31 décembre 2021. L'évaluation des engagements des régimes à prestations définies ainsi que de la charge de l'exercice requiert des jugements importants de la Direction pour déterminer les hypothèses appropriées à retenir, dont les principales concernent les taux d'actualisation et d'inflation, ainsi que des hypothèses démographiques comme le taux d'évolution à long terme des salaires et la table de mortalité. Des variations de chacune des hypothèses clés sous-jacentes aux évaluations peuvent avoir une incidence significative sur la détermination du passif net comptabilisé ainsi que sur le résultat de la société. Dans ce contexte, la Direction fait appel à un actuaire externe pour l'assister dans la détermination de ces hypothèses. Nous avons considéré l'évaluation des engagements résultant des régimes à prestations définies comme un point clé de notre audit compte tenu des montants de ces engagements, du jugement inhérent à la détermination des principales hypothèses actuarielles ou démographiques sous-jacentes et de la sensibilité qui en résulte. •Procédures d'audit mises en œuvre en réponse à ce risque Nous avons pris connaissance du processus mis en place par la Direction pour les évaluations des engagements au titre des avantages postérieurs à l'emploi sous forme de régimes à prestations définies. Avec l'assistance de nos experts, nos travaux ont notamment consisté à : ` Apprécier le caractère raisonnable des principales hypothèses retenues, notamment les taux d'actualisation et d'inflation au regard des conditions de marché ; ` Apprécier la cohérence des hypothèses relatives notamment aux évolutions de salaires et aux données démographiques (table de mortalité, taux d'inflation des coûts médicaux). Nos autres travaux ont consisté à : ` Examiner l'impact des principales modifications intervenues dans le régime et vérifier leur correcte comptabilisation ;

` Sur base de sondages, contrôler la correcte transcription, dans le calcul des engagements effectué par l'actuaire externe de la société, des données individuelles et des hypothèses actuarielles et démographiques retenues par la Direction ;

` Vérifier le caractère approprié des informations présentées dans l'état des engagements données et reçus au 31 décembre 2021. RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTION ET DES RESPONSABLES DE LA GOUVERNANCE POUR LES ÉTATS DE SYNTHÈSE La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états de synthèse, conformément au référentiel comptable en vigueur au Maroc, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états de synthèse exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Lors de la préparation des états de synthèse, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions se rapportant à la continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la direction a l'intention de liquider la société ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle. Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière de la société. RESPONSABILITÉS DE L'AUDITEUR POUR L'AUDIT DES ÉTATS DE SYNTHÈSE Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états de synthèse pris dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes de la profession au Maroc permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états de synthèse prennent en se fondant sur ceux-ci. Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes de la profession au Maroc, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre : ` nous identifions et évaluons les risques que les états de synthèse comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en oeuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

` nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de la société ;

` nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière ;

` nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états de synthèse au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener la société à cesser son exploitation ;

` nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états de synthèse, y compris les informations fournies dans l'ETIC, et apprécions si les états de synthèse représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle. Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier prévus des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES Nous avons procédé également aux vérifications spécifiques prévues par la loi et nous nous sommes assurés notamment, de la concordance des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration destiné aux actionnaires avec les états de synthèse de la société. Au cours de l'exercice 2021, la société a réalisé la prise de participation de 197 200 000 MAD, soit 100% du capital de la société Cépages Marocains Réunis S.A. (CMAR). Casablanca, le 29 mars 2022 Les Commissaires aux Comptes Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici. Attachments Original Link

Original Document

Permalink Disclaimer Société des Brasseries du Maroc SA published this content on 31 March 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 31 March 2022 13:35:02 UTC.

© Publicnow 2022 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC 15:36 SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC : Comptes Annuels au 31/12/2021 PU 29/03 SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC : SBM - CP financier relatif aux résultats 2021 PU 29/03 SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC : Résultats annuels CO 28/02 SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC : Communiqué de Presse pour le 4ème trimestre 2021 PU 2021 SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC : Chiffre d'affaires 3è trimestre CO 2021 SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC : Communiqué de Presse pour le troisième trimestre 2021 PU 2021 SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC : Rapport Semestriel CO 2021 SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC : Rapport Financier Semestriel – Juin 2021 PU 2021 SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC : Comptes Sociaux et Consolidés au 30 Juin 2021 PU 2021 SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC : Conseil d'Administration du Jeudi 23/09/2021 PU