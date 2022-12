Societe des Boissons du Maroc : LA SOCIÉTÉ DES BOISSONS DU MAROC ANNONCE LE PROJET DE CESSION DE L'ACTIVITÉ EAU MINÉRALE « AÏN IFRANE » AU GROUPE MUTANDIS»

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CASABLANCA, LE 9 DÉCEMBRE 2022

Société des Boissons du Maroc ("SBM"), société cotée à la Bourse des valeurs de Casablanca, souhaite annoncer, conformément aux dispositions de l'article 15 de la Loi n°44-12 relative à l'appel public à l'épargne et aux informations exigées des personnes morales et organismes faisant appel public à l'épargne, avoir reçu de la part du groupe Mutandis une offre engageante portant sur l'acquisition de l'intégralité du capital social et des droits de vote de la société Euro Africaine des Eaux, ainsi que de l'activité « eau minérale » de SBM (l'"Offre").

Le projet de cession comprend la totalité de l'activité « eau minérale » du groupe, en ce inclus, la marque Ain Ifrane, l'usine d'embouteillage et la distribution.

En date du 8 décembre 2022, le conseil d'administration de SBM a validé l'Offre et donné mandat à la direction de SBM pour poursuivre les négociations avec le groupe Mutandis de manière exclusive.

L'offre est soumise à un certain nombre de conditions suspensives, notamment la signature de la documentation transactionnelle définitive et l'obtention des autorisations réglementaires requises pour la réalisation de l'opération. Les parties ont pour objectif de réaliser l'opération d'ici le 30 juin 2023.

A PROPOS DE LA SOCIÉTÉ DES BOISSONS DU MAROC

La Société des Boissons du Maroc est un leader de l'industrie agroalimentaire au Maroc et producteur historique de la bière depuis 1919. En tant que Groupe diversifié, la Société des Boissons du Maroc dispose d'un savoir-faire centenaire et a développé des activités entièrement intégrées avec une maitrise de l'amont agricole et des points de vente couvrant les principaux axes urbains au Maroc, à travers le réseau des magasins NICOLAS.

CONTACT

M. Philippe CORBIN gbm.communicationfinanciere@castel-afrique.com

A PROPOS DE MUTANDIS

Mutandis est un groupe industriel marocain spécialisé dans les produits de consommation quotidienne des ménages (hygiène, conserves alimentaires et boissons), tant au Maroc qu'à l'international. Mutandis compte plus de 3 500 collaborateurs, dispose de 11 usines et possède 7 marques principales : Magix, Maxis', Anny, Josiane, Marine, Season et Marrakech. Il réalise 50% de son chiffre d'affaires au Maroc et 50% à l'international dont 20% aux USA (marque Season).

CONTACT

Mme Fatima-Zahra MEDIOUNI fmediouni@mutandis.com