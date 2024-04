AVIS DE

CONVOCATION

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 282.965.300 DIRHAMS 38, BOULEVARD AIN IFRANE, LOT ALAMIA, SIDI MOUMEN - CASABLANCA R.C. CASABLANCA 347

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 07 MAI 2024

Les ac onnaires de la Société des Boissons du Maroc (la « Société ») sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire (l' « Assemblée ») qui se endra au siège de la Société sis au 38 boulevard Ain Ifrane, Sidi Moumen, Casablanca le :

Mardi 07 mai 2023 à 15 heures 00

A l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Rapport de ges on du Conseil d'Administra on - Rapport général des Commissaires aux Comptes ;

Approba on des états de synthèse de l'exercice social clos le 31 décembre 2023 ;

Approba on des états de synthèse consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;

Affecta on du résultat - Fixa on du dividende et de sa mise en paiement ;

Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conven ons visées à l'ar cle 56 de la loi 17-95 et approba on desdites conven ons ;

17-95 et approba on desdites conven ons ; Mandats d'administrateurs ;

Quitus aux administrateurs ;

Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Tout ac onnaire quel que soit le nombre d'ac ons qu'il possède peut par ciper à l'Assemblée sur simple jus fica on de son iden té et de la propriété de ses ac ons.

Tout ac onnaire quel que soit le nombre d'ac ons qu'il possède peut y par ciper personnellement, par correspondance ou en donnant pouvoir à une personne de son choix, conformément aux modalités ci-après :

Les tulaires d'ac ons nomina vesdevront être inscrits sur les registres de la Société cinq (5) jours ouvrés au moins avant la date de l'Assemblée. Les tulaires d'ac ons au porteurdevront déposer ou faire adresser par leur banque au siège social de la Société, cinq (5) jours ouvrés au moins avant

la date de l'Assemblée, les a esta ons constatant leur inscrip on en compte auprès d'un intermédiaire financier habilité.

Un ac onnaire peut se faire représenter par un autre ac onnaire jus fiant d'un mandat, par son conjoint ou par un ascendant ou descendant. Il peut également se faire représenter par toute personne morale ayant pour objet social la ges on de portefeuilles de valeurs mobilières.

Pour tout pouvoir d'un ac onnaire adressé à la Société sans indica on de mandataire, le président de l'Assemblée émet un vote favorable à l'adop on des projets de résolu ons présentés par le Conseil d'Administra on et un vote défavorable à l'adop on de tous les autres projets de résolu ons. Le modèle de pouvoir est mis à la disposi on des ac onnaires au siège social de la Société. Il peut également être téléchargé sur le site Internet de la Société

www.Boissons-Maroc.com

Le pouvoir doit être accompagné de l'a esta on originale délivrée par l'organisme dépositaire des ac ons et, (i) soit envoyé par courrier recommandé avec accusé de récep on, (ii) soit remis en mains propres, au siège de la Société, cinq (5) jours au moins avant la réunion de l'Assemblée.

Tout pouvoir non accompagné de l'original de l'a esta on de propriété des ac ons et/ou non reçu dans le délai men onné ci-dessus, ne sera pas pris en compte pour le vote des résolu ons.

Modalités de vote par correspondance:

Les ac onnaires peuvent voter au moyen d'un formulaire de vote par correspondance.

La Société ent, à cet effet, à la disposi on des ac onnaires des formulaires de vote par correspondance sur son site internet : www.Boissons-Maroc.com

Les formulaires de vote par correspondance devront être valablement récep onnés par la Société au moins quarante-huit (48) heures avant la tenue de l'Assemblée, à l'adresse mail suivante, avec demande d'accusé récep on : Fa ne.Mekki-berrada@Castel-Afrique.com et/ou Philippe.Corbin@Castel- Afrique.com, et/ou Nawal.Tahiri@castel-afrique.com, ou par le re au porteur contre récépissé, ou par le re recommandée avec demande d'avis de récep on au siège social.

Tout formulaire non accompagné de l'original de l'a esta on de propriété des ac ons et/ou non reçu dans le délai men onné ci-dessus, ne sera pas pris en compte pour le vote des résolu ons.

Conformément à l'ar cle 121 de la loi 17-95 rela ve aux sociétés anonymes (la « Loi »), les ac onnaires détenteurs du pourcentage d'ac ons prévu par l'ar cle 117 de la Loi, disposent d'un délai de dix (10) jours à compter de la publica on du présent avis pour demander l'inscrip on de projets de résolu ons à l'ordre du jour de l'Assemblée.

Il est précisé que conformément aux disposi ons de l'alinéa 3 de l'ar cle 122 de la Loi, le présent avis de réunion vaudra avis de convoca on dans le cas où aucune demande d'inscrip on de projets de résolu ons à l'ordre du jour de ce e Assemblée n'aurait été reçue dans les condi ons de l'ar cle 121 de la Loi.

Les documents requis par la Loi seront tenus à la disposi on des ac onnaires au siège social de la Société dans les délais légaux.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION