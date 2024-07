L'étude, la recherche, l'acquisi on sous toutes ses formes de tous brevets, marques et procédés, leur dépôt partout ou nécessaire ; l'acquisi on, la concession, l'apport et l'exploita on directe ou indirecte de toutes licences et de tous brevets ;

La créa on, l'acquisi on, la loca on, l'exploita on de tous établissements, usines, dépôts des nés aux ac vités

L'achat ou l'importa on de toutes ma ères céréales, extraits et produits quelconques des nés à leur fabrica on, à leur conserva on ou à leur condi onnement ;

L'achat de vins et de spiritueux, produits au Maroc ou à l'Etranger et leur distribu on sur le territoire na onal ou à l'exporta on ;

La fabrica on, la distribu on, la commercialisa on et la vente au Maroc et à l'étranger de toutes boissons gazeuses, bières, vins, spiritueux, eau minérale naturelle ou de source, eau de table, huile alimentaire notamment l'huile d'olive et de tout autre produit alimentaire ou boisson ;

l'adop on des projets de résolu ons présentés par le Conseil d'Administra on et un vote défavorable à l'adop on de tous les autres projets de résolu ons. Le modèle de pouvoir est mis à la disposi on des ac onnaires au siège de la Société. Il peut également être téléchargé sur le site internet de la Société :

