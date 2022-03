Societe Fermiere du Casino Municipal de Cannes : Assemblée générale ordinaire du 22 mars 2022 de SFCMC, Résultat des votes des résolutions

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 22 MARS 2022

RÉSULTATS DES VOTES DES RÉSOLUTIONS

Nombre d'actions composant le capital social : 175 182 Nombre d'actions disposant des droits de vote : 175 182 Nombre d'actions des actionnaires présents ou représentés : 131 057 Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés : 236 506

RÉSOLUTIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Voix Résolution résultat pour % contre % Total 1 adoptée 236 506 100% 0% 236 506 2 adoptée 236 506 100% 0% 236 506 3 adoptée 236 506 100% 0% 236 506 4 adoptée 236 506 100% 0% 236 506 5 adoptée 5 100% 0% 5 6 adoptée 5 100% 0% 5 7 adoptée 5 100% 0% 5 8 adoptée 17 524 100% 0% 17 524 9 adoptée 5 100% 0% 5 10 adoptée 17 524 100% 0% 17 524 11 adoptée 17 524 100% 0% 17 524 12 adoptée 17 524 100% 0% 17 524 13 adoptée 236 506 100% 0% 236 506 14 adoptée 236 506 100% 0% 236 506 15 adoptée 236 506 100% 0% 236 506 16 adoptée 236 506 100% 0% 236 506 17 adoptée 236 506 100% 0% 236 506 18 adoptée 236 506 100% 0% 236 506 19 adoptée 236 506 100% 0% 236 506 20 adoptée 236 506 100% 0% 236 506 21 adoptée 236 506 100% 0% 236 506 22 adoptée 236 506 100% 0% 236 506 23 adoptée 236 506 100% 0% 236 506 24 adoptée 236 506 100% 0% 236 506

PREMIERE RESOLUTION (Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 octobre 2021 et quitus aux administrateurs)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d'une assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise ainsi que du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels :

- approuve le rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise dans tous leurs termes ;

- approuve les comptes sociaux annuels de l'exercice clos le 31 octobre 2021, tels qu'ils sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports ; et en application des dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'assemblée générale approuve les dépenses et charges non déductibles visées à l'article 39-4 dudit Code, dont le montant global s'élève à 17 k euros au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2021. En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus de leur gestion à tous les administrateurs pour l'exercice clos le 31 octobre 2021.

Cette résolution est adoptée par 236 506 voix pour, zéro voix contre et zéro abstention.

DEUXIEME RESOLUTION (Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 octobre 2021)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d'une assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d'administration (incluant le rapport sur la gestion du Groupe) et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés approuve le rapport de gestion du Conseil d'administration et les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 octobre 2021, tels qu'ils sont présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Cette résolution est adoptée par 236 506 voix pour, zéro voix contre et zéro abstention.

TROISIEME RESOLUTION (Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 octobre 2021)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d'une assemblée générale ordinaire, sur proposition du Conseil d'administration, approuve la proposition d'affectation du résultat faite par le Conseil d'administration et décide d'affecter l'intégralité de la perte nette de l'exercice clos le 31 octobre 2021 s'élevant à -22.434.239,52 euros au report à nouveau qui s'élèvera à 57 668 987,93 euros soit :

Perte de l'exercice clos le 31 octobre 2021 -22.434.239,52 euros Report à nouveau antérieur 80.103.227,45 euros Montant distribuable 57.668.987,93 euros Report à nouveau après affectation 57.668.987,93 euros

L'Assemblée Générale, conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte que la Société a distribué au cours des trois derniers exercices, les dividendes suivants :

Exercice 2017/2018 2018/2019 2019/2020 Dividende total 10.510.920 euros (*) 0 euros 0 euros Dividende par action 60 euros 0 euros 0 euros

(*) Sur la distribution des dividendes de 10.510.920 euros, 4.709.700 euros étaient éligibles à l'abattement de 40% et 5.801.220 euros n'y étaient pas éligibles.

Cette résolution est adoptée par 236 506 voix pour, zéro voix contre et zéro abstention.

QUATRIEME RESOLUTION (Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés visés aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce)

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d'une Assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés par les articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve le rapport et prend acte que les conventions conclues et autorisées antérieurement se sont poursuivies.

Cette résolution est adoptée par 236 506 voix pour, zéro voix contre et zéro abstention.

CINQUIEME RESOLUTION (Approbation du renouvellement de la convention de prestation de services avec la société Groupe Lucien Barrière)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d'une assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve le renouvellement de la convention de prestation de services avec la société Groupe Lucien Barrière.

Cette résolution est adoptée par 5 voix pour, zéro voix contre et zéro abstention, Monsieur DESSEIGNE, tant pour son propre compte que pour le compte de Société de Participation Deauvillaise et de ses pouvoirs, ainsi que la société FHC, n'ayant pas pris part aux délibérations ou au vote.

SIXIEME RESOLUTION (Approbation du renouvellement de la convention réglementée sur le contrat de concession de licence de marque avec la société Groupe Lucien Barrière)

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d'une Assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, approuve le renouvellement de la convention sur la licence de marque avec GLB SAS.

Cette résolution est adoptée par 5 voix pour, zéro voix contre et zéro abstention, Monsieur DESSEIGNE, tant pour son propre compte que pour le compte de Société de Participation

Deauvillaise et de ses pouvoirs, ainsi que la société FHC, n'ayant pas pris part aux délibérations ou au vote.

SEPTIEME RESOLUTION (Approbation du renouvellement du contrat de licence BFIRE au bénéfice de la Société d'Exploitation de l'Hôtel des Neiges)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d'une assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve le renouvellement du contrat de concession de licence de marque BFIRE au bénéfice de la Société d'Exploitation de l'Hôtel des Neiges.

Cette résolution est adoptée par 5 voix pour, zéro voix contre et zéro abstention, Monsieur DESSEIGNE, tant pour son propre compte que pour le compte de Société de Participation Deauvillaise et de ses pouvoirs ainsi que la société FHC, n'ayant pas pris part aux délibérations ou au vote.

HUITIEME RESOLUTION (Approbation du renouvellement du contrat de licence BFIRE au bénéfice de la Société d'Exploitation de la plage du Majestic)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d'une assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve le renouvellement du contrat de concession de licence de marque BFIRE au bénéfice de la Société d'Exploitation de la plage du Majestic

Cette résolution est adoptée par 17 524 voix pour, zéro voix contre et zéro abstention, Monsieur DESSEIGNE, tant pour son propre compte que pour le compte de Société de Participation Deauvillaise et de ses pouvoirs, n'ayant pas pris part aux délibérations ou au vote.

NEUVIEME RESOLUTION (Approbation du renouvellement de la convention de répartition des remises Accor, Accorequip et Accorest entre la Société et ses filiales)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d'une assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve le renouvellement de la convention de répartition des remises Accor, Accorequip et Accorest entre la Société et ses filiales.

