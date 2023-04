Societe Fermiere du Casino Municipal de Cannes : Communiqué 11 avril 2023

GROUPE SFCMC

La Société Fermière du Casino Municipal de Cannes a été informée de la diffusion par son actionnaire, la Société de Participation Deauvillaise, le 11 avril 2023, d'un communiqué intitulé :

L'arrivée de la quatrième génération à la tête du groupe familial ouvre une nouvelle page de l'histoire du groupe Barrière », dont la teneur est reprise ci-après :

ci-après : La famille est convenue d'une évolution de la gouvernance du groupe et des modalités de détention de ses participations.

Alexandre Barrière sera nommé Président de la Société de Participation Deauvillaise (SPD), la société holding familiale qui détient 60% dans Groupe Lucien Barrière (GLB) et, de concert avec la famille, une participation de 60,51% du capital de Société Fermière du Casino Municipal de Cannes (SFCMC), et qui a vocation à détenir l'intégralité des participations familiales dans les sociétés susmentionnées. La nomination de Joy Desseigne-Barrière à la Présidence du conseil d'administration de SFCMC et de la Société Immobilière et d'Exploitation de l'Hôtel Majestic (SIEHM) sera soumise à l'approbation de leurs conseils d'administration.

Dominique Desseigne sera nommé Président d'honneur du groupe.

Une direction générale accompagnera cette nouvelle organisation.

Par ailleurs, des discussions sont en cours de finalisation concernant la sortie du groupe Fimalac du capital de GLB et SFCMC au profit de SPD.

Dominique Desseigne commente : « Je suis particulièrement fier et heureux de transmettre à mes deux enfants les rênes du groupe - pour lequel j'ai travaillé sans relâche depuis plus de vingt ans - qu'ils connaissent et qu'ils aiment depuis leur enfance et dont ils maitrisent aujourd'hui tous les enjeux. Je sais qu'ils sont à la hauteur des défis qui se présentent dans nos secteurs de l'hôtellerie, de la restauration et des loisirs. En véritables passionnés, ils sauront assurer sa croissance et sa pérennité, ils ont toute ma confiance. »

Alexandre Barrière déclare : « Ma sœur et moi mesurons pleinement nos responsabilités et nos devoirs. Ainsi que l'avait souhaité notre mère Diane Barrière, notre engagement sera total au service de ce groupe français centenaire et des milliers de collaborateurs qui le font vivre. Résolument familial, le groupe Barrière défendra une croissance soucieuse des enjeux de la planète. Aux côtés de ma sœur, je mettrai toute mon énergie et l'expérience que j'ai acquise au sein du groupe

