Societe Financiere des Caoutchoucs Societe Anonyme : Déclaration intermédiaire de la Direction - T1

1/5 Société Financière des Caoutchoucs en abrégé SOCFIN Déclaration intermédiaire de la Direction 1er trimestre 2021 Les marchés Prix moyens du marché en USD/tonne Du 1er janvier Du 1er janvier au 30 avril 2021 au 30 avril 2020 Huile de Palme* CIF Rotterdam 1.101 691 Caoutchouc** TSR20 FOB Singapour 1.661 1.275 * Oil World ** SGX 1. Caoutchouc: La moyenne des cours du caoutchouc naturel (TSR20 1re position sur SGX) sur les 4 premiers mois de l'année est de 1.661 USD/tonne FOB Singapour, contre 1.275 USD/tonne sur la même période en 2020, en hausse de 30%. Convertie en Euro, la moyenne des cours de janvier à avril 2021 est de 1.380 EUR/tonne contre 1.160 EUR/tonne sur la même période en 2020, en hausse de 19%. La moyenne annuelle des cours du caoutchouc naturel en 2020 était quant à elle de 1.317 USD/tonne FOB Singapour. La hausse des cours du caoutchouc naturel, initiée dès le début du second semestre 2020, s'est confirmée en ce début d'année. Les cours ont d'ailleurs très brièvement atteint les 2.000 USD/tonne à la fin du mois de février. Ils évoluent depuis le mois de mars entre 1.600 et 1.800 USD/tonne. La reprise de la demande au niveau mondial, entamée durant le deuxième semestre 2020, est restée soutenue en ce début d'année et ce, dans un contexte de réduction de l'offre, avec l'entrée en hivernage des pays producteurs ainsi que le développement d'une maladie de l'hévéa en Indonésie. Ce début d'année a également été caractérisé par des problèmes importants de disponibilité de fret maritime au départ de l'Asie notamment. Ces tensions logistiques ont créé des problèmes d'approvisionnement en caoutchouc naturel sur les Etats-Unis et l'Europe, ce qui a largement profité aux producteurs de caoutchouc naturel africains. Alors que les pneumaticiens semblent progressivement retrouver leur niveau de production pré-COVID-19, beaucoup d'incertitudes persistent quant à l'évolution du marché du caoutchouc naturel. L'évolution de la situation sanitaire au niveau mondial reste toujours incertaine. Par ailleurs, les tensions logistiques ainsi que les ruptures d'approvisionnement en semi-conducteurs, dont dépend fortement l'industrie automobile, peuvent créer des arrêts d'usines forcés et par conséquent, un ralentissement de la demande. Dans ses dernières prévisions datées de décembre 2020, l'IRSG (International Rubber Study Group) estime désormais la production mondiale de caoutchouc naturel en 2021 à 2/5 13,51 millions de tonnes, en hausse de près de 5% par rapport à 2020 et la consommation mondiale à 13,41 millions de tonnes, en hausse de près de 7% par rapport à 2020. Le TSR20 1re position FOB Singapour sur SGX cote au 5 mai 2021 à 1.685 USD/tonne. 2. Huile de palme: La moyenne des cours de l'huile de palme brute CIF Rotterdam sur les 4 premiers mois de l'année est de 1.101 USD/tonne contre 691 USD/tonne sur la même période en 2020. La moyenne annuelle des cours de l'huile de palme brute CIF Rotterdam en 2020 était quant à elle de 715 USD/tonne. La reprise des cours de l'huile de palme entamée dès le début de second semestre 2020 s'est également confirmée en ce début d'année. Après être brièvement passés, dans le contexte de la pandémie, sous le seuil des 500 USD/tonne courant du mois de mai 2020, les cours de l'huile de palme ont progressé 11 mois consécutivement de juin 2020 à avril 2021. Les cours de l'huile de palme brute CIF Rotterdam cotaient au 30 avril 2021 aux alentours des 1.200 USD/tonne, soit une progression de plus de 120% par rapport à leur niveau du 30 avril 2020. Alors que la pandémie et les mesures de confinement ont eu un fort impact sur la demande d'huiles végétales, ces dernières ont également impacté l'offre d'huile de palme au niveau mondial. Les restrictions de circulation ont en effet entrainé des problèmes de main d'œuvre dans certaines régions d'Asie du Sud-Est entravant le processus de récolte. A cela s'ajoute une baisse des rendements provoquée par une réduction de l'utilisation des engrais et par un possible vieillissement de certains vergers, conséquence directe des bas niveaux de prix depuis 3 ans. Les pays producteurs d'Asie du Sud-Est ont également été touchés par de fortes précipitations au dernier trimestre 2020, suite au facteur climatique « La Niña » qui a provoqué un ralentissement de la production d'huile de palme. Dans ses dernières prévisions datées du mois de février 2021, Oil World estime désormais que la production mondiale d'huile de palme, après avoir augmenté de 5 millions de tonnes en 2018 et de plus de 3 millions de tonnes en 2019, aurait baissé d'environ 2,7 millions de tonnes en 2020. Depuis le mois de septembre 2020, l'huile de palme a par ailleurs bénéficié de la hausse des cours du soja, portés par une très forte demande de la Chine pour le soja américain et par des conditions climatiques défavorables en Amérique du Sud. Dans le même temps, les exportations d'huile de palme vers l'Inde, la Chine ou le Pakistan se sont intensifiées, accentuant la pression sur les stocks des pays producteurs. La production d'huile de palme devrait augmenter de façon significative en 2021 et pourrait atteindre 77 millions de tonnes contre 73,8 millions de tonnes pour 2020, selon les estimations d'Oil World. Cependant, la demande reste forte et devrait continuer à donner du support aux cours de l'huile de palme. A cela s'ajoutent la hausse des cours du pétrole et des problèmes climatiques qui perturbent les récoltes de soja en cours en Amérique du Sud. Les cours de l'huile de palme brute CIF Rotterdam cotent au 5 mai 2021 aux alentours des 1.150 USD/tonne. 3/5 Situation financière Activité Palmier En cette fin de premier trimestre 2021, les productions d'huile de palme sont en progression de près de +7% par rapport à l'année précédente. Cette évolution favorable s'explique, d'une part, par la mise en service de l'extension de l'huilerie de la plantation de Sierra Leone, d'autre part, par une hausse des rendements des jeunes plantations comme celles du Sierra Leone et du Ghana. Le chiffre d'affaires affiche une hausse de significative de +35% en raison de volumes et prix de vente plus importants résultant de la progression des cours mondiaux des matières premières. Activité Caoutchouc Dans le contexte de crise sanitaire, les productions de caoutchouc sur le premier trimestre 2021 sont légèrement en baisse -1% par rapport à l'année précédente du fait de la mise à l'arrêt en 2020 de certaines surfaces en raison de la pandémie qui seront réouvertes courant 2021. Néanmoins, le chiffre d'affaires est en hausse de +9%, bénéficiant à la fois d'un rebond des cours mondiaux du caoutchouc naturel et d'une hausse du volume des ventes. Développements La construction de l'huilerie d'OKOMU, au Nigeria se déroule conformément au planning initial et l'extension de celle de SAC, au Sierra Leone, a été mise en service au cours du mois de février 2021. Ces investissements industriels ont pour objectif d'absorber les productions supplémentaires provenant de la mise en production de nouvelles surfaces et la hausse des rendements des jeunes surfaces. 4/5 Données de production après annulation des flux intragroupes de matière (*) La production et le chiffre d'affaires caoutchouc sont présentés après élimination des transactions interco 5/5 Données de production après annulation des flux intragroupes de matière Ce tableau n'inclut pas les données relatives à la production d'huile raffinée (SPFS) Attachments Original document

Toute l'actualité sur SOCIÉTÉ FINANCIÈRE DES CAOUTCHOUCS SOCIÉTÉ ANONYME 18:22 SOCIETE FINANCIERE DES CAOUTCHOUCS S : Déclaration intermédiaire de la Direction.. PU 15/02 VIVENDI SE : Feu d'artifice chez Bolloré et Cie