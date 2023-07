SFL : Invest Securities relève son conseil

Invest Securities relève son conseil sur le titre Foncière Lyonnaise (SFL), passant de 'vente' à 'neutre' à la suite de la baisse du titre, tandis que l'objectif de cours est très légèrement rehaussé, de 60,6 à 60,8 euros.



'Le 1er semestre témoigne, d'un bon opérationnel en ligne avec l'excellente santé du marché des meilleurs bureaux parisiens, le coeur du portefeuille de SFL. De fait, la croissance organique des loyers progresse fortement de +10,1% dans un contexte de taux d'occupation quasi-parfait (99,6%)', note l'analyste.



Invest indique néanmoins que cette performance est en grande partie effacée par le net renchérissement des frais financiers (RNR/action, +1,8% à 1,16E).



Sur six mois, l'ANR NTA est en baisse de -8,1% sous le coup d'une baisse des valeurs d'actifs de -4,1%, cristallisant un taux de rendement encore trop faible de 3,4% (+35pb). Ainsi, de nouvelles baisses de valeurs d'actifs sont très probables (-16% d'ici fin 2024 selon les estimations d'Invest Securities).



'Il n'en reste pas moins que son important pipeline de projets (900mE à horizon 2026) et son bon profil de dette devraient permettre au RNR d'afficher un bon profil de croissance à moyen terme (dont +6,1% en 2023 et +10,6% en 2024)', souligne le broker.





