SFL (Paris:FLY) :

Informations publiées en application de la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 (Chapitre II - Article 2.3) sur l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

Bilan Semestriel :

Au titre du contrat de liquidité confié par la SFL à Rothschild Martin Maurel, à la date du

30 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

3 472 Titres

200 488,00 €

Sur la période du 01/01/2024 au 30/06/2024, il a été négocié un total de :

Nombre de transactions

effectuées Nombre de titres

échangés Montant en € des

transactions Achat 860 5 099 339 913,35 Vente 351 4 105 277 577,75

Il est rappelé qu’au 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

2 478 Titres

262 824,00 €

Il est également rappelé que le 11 mars 2019, date de la signature du contrat de liquidité, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

2 025 Titres

2 092 635,00 €

Nombre de transactions exécutées et volume échangé au 1er semestre 2024 Nombre de

transactions

exécutées Volume échangé A l'achat A la vente Date A

l'achat A

la vente Nombre

de titres Capitaux

(en €) Nombre

de titres Capitaux

(en €) 02/01/2024 0 5 0 0 30 2 041,80 03/01/2024 6 0 13 878,28 0 0 04/01/2024 6 6 32 2 144,64 193 12 990,83 05/01/2024 2 5 3 201,00 11 738,98 08/01/2024 7 12 24 1 646,16 129 8 982,27 09/01/2024 6 4 16 1 105,28 21 1 460,97 10/01/2024 10 1 19 1 300,36 1 68,40 11/01/2024 4 1 5 340,60 12 828,00 12/01/2024 6 4 6 407,40 20 1 370,00 15/01/2024 7 2 20 1 347,60 14 945,14 16/01/2024 0 5 0 0 36 2 437,20 17/01/2024 8 5 21 1 428,63 36 2 484,72 18/01/2024 0 3 0 0 18 1 225,80 19/01/2024 4 3 12 826,80 19 1 309,86 22/01/2024 7 5 14 977,20 34 2 414,00 23/01/2024 6 4 13 904,67 29 2 046,82 24/01/2024 11 1 19 1 342,16 1 71,00 25/01/2024 13 0 63 4 382,91 0 0 26/01/2024 9 4 18 1 234,80 29 2 011,15 29/01/2024 17 3 83 5 663,92 21 1 478,40 30/01/2024 12 1 30 2 106,30 1 70,60 31/01/2024 7 1 8 562,40 1 70,00 01/2024 148 75 419 28 801,11 656 45 045,94 01/02/2024 13 1 34 2 381,36 1 70,60 02/02/2024 21 0 63 4 372,20 0 0 05/02/2024 1 2 1 69,20 23 1 595,51 06/02/2024 1 1 1 69,20 1 69,20 07/02/2024 16 3 81 5 479,65 46 3 101,78 08/02/2024 3 3 3 201,60 27 1 841,40 09/02/2024 1 2 1 67,80 12 817,92 12/02/2024 2 2 2 136,40 21 1 444,80 13/02/2024 7 8 16 1 089,12 67 4 596,87 14/02/2024 4 2 10 683,80 10 689,60 15/02/2024 19 3 148 10 022,56 63 4 294,08 16/02/2024 8 0 17 1 164,33 0 0 19/02/2024 7 0 14 959,28 0 0 20/02/2024 7 2 15 1 026,00 26 1 788,80 21/02/2024 3 1 3 206,82 1 68,80 22/02/2024 6 9 11 759,66 163 11 299,16 23/02/2024 8 0 22 1 511,62 0 0 26/02/2024 0 3 0 0 13 899,60 27/02/2024 9 10 46 3 181,82 107 7 415,10 28/02/2024 1 5 5 350,00 38 2 670,26 29/02/2024 4 3 13 915,72 3 211,20 02/2024 141 60 506 34 648,14 622 42 874,68 01/03/2024 8 0 25 1 755,50 0 0 04/03/2024 8 1 17 1 195,61 1 70,60 05/03/2024 17 1 119 8 097,95 5 350,00 06/03/2024 19 2 150 10 179,00 15 1 008,00 07/03/2024 3 7 30 2 097,30 65 4 472,00 08/03/2024 21 1 102 6 995,16 1 70,00 11/03/2024 12 3 29 2 007,67 45 3 144,60 12/03/2024 11 1 28 1 923,88 1 69,20 13/03/2024 1 3 1 69,20 15 1 043,55 14/03/2024 3 3 6 416,82 12 839,52 15/03/2024 3 1 6 420,84 1 70,20 18/03/2024 24 3 176 11 916,96 34 2 305,88 19/03/2024 16 4 59 3 954,18 74 5 045,32 20/03/2024 4 1 8 549,60 1 69,20 21/03/2024 5 0 8 546,64 0 0 22/03/2024 3 1 6 408,42 1 68,20 25/03/2024 3 4 5 337,40 38 2 581,72 26/03/2024 2 17 4 281,40 241 17 137,51 27/03/2024 6 1 16 1 130,40 1 71,00 28/03/2024 2 1 3 211,20 1 70,40 03/2024 171 55 798 54 495,13 552 38 486,90 02/04/2024 9 1 171 11 636,55 1 70,40 03/04/2024 10 3 22 1 509,64 13 905,58 04/04/2024 8 1 20 1 369,00 1 68,80 05/04/2024 7 1 18 1 225,44 1 68,60 08/04/2024 5 2 11 744,26 3 203,40 09/04/2024 3 4 3 206,22 42 2 883,30 10/04/2024 3 1 3 206,61 1 68,80 11/04/2024 2 0 2 138,00 0 0 12/04/2024 3 2 3 208,20 10 697,00 15/04/2024 7 3 16 1 105,28 17 1 174,19 16/04/2024 6 1 13 894,66 1 69,00 17/04/2024 6 11 37 2 537,83 121 8 312,70 18/04/2024 7 6 8 527,84 50 3 350,00 19/04/2024 8 5 13 862,29 36 2 393,28

22/04/2024 8 2 18 1 174,68 32 2 124,80 23/04/2024 9 1 15 993,90 1 66,40 24/04/2024 16 2 31 2 070,18 10 677,60 25/04/2024 8 0 17 1 129,82 0 0 26/04/2024 4 2 6 395,40 10 664,00 29/04/2024 5 3 15 987,45 63 4 132,17 30/04/2024 3 4 5 331,80 24 1 585,92 04/2024 137 55 447 30 255,05 437 29 515,94 02/05/2024 2 1 2 132,40 81 5 410,80 03/05/2024 3 1 7 465,43 1 66,60 06/05/2024 3 0 40 2 656,00 0 0 07/05/2024 8 0 21 1 387,05 0 0 08/05/2024 1 5 1 66,60 20 1 345,20 09/05/2024 4 3 9 608,04 27 1 820,07 10/05/2024 2 2 2 134,80 31 2 083,20 13/05/2024 0 3 0 0 15 1 008,00 14/05/2024 1 2 2 134,80 9 608,40 15/05/2024 2 2 2 134,80 10 677,60 16/05/2024 11 2 21 1 409,52 34 2 318,80 17/05/2024 7 1 21 1 429,26 1 68,40 20/05/2024 6 3 10 678,20 13 882,96 21/05/2024 1 2 1 68,00 2 136,00 22/05/2024 7 1 18 1 216,62 1 68,00 23/05/2024 3 1 6 407,04 15 1 017,00 24/05/2024 4 2 5 337,80 8 540,80 27/05/2024 4 5 12 807,84 87 5 848,14 28/05/2024 1 4 1 67,00 177 11 862,54 29/05/2024 0 1 0 0 5 335,00 30/05/2024 1 5 1 67,00 46 3 099,94 31/05/2024 5 1 116 7 796,36 1 67,40 05/2024 76 47 298 20 004,56 584 39 264,85 03/06/2024 6 0 15 1 002,00 0 0 04/06/2024 5 1 211 14 033,61 1 66,40 05/06/2024 5 3 206 13 639,26 3 199,59 06/06/2024 1 5 1 66,60 119 7 970,62 07/06/2024 2 1 6 403,02 1 67,00 10/06/2024 2 1 4 268,40 10 672,00 11/06/2024 6 2 19 1 273,38 2 134,00 12/06/2024 2 4 2 133,60 92 6 163,08 13/06/2024 9 8 117 7 792,20 173 11 424,92 14/06/2024 3 5 11 724,46 12 796,32 17/06/2024 17 1 194 12 703,12 1 66,40 18/06/2024 8 7 47 3 041,37 429 27 820,65 19/06/2024 4 1 67 4 382,47 1 65,60

20/06/2024 8 6 111 7 320,45 321 21 121,80 21/06/2024 1 3 1 65,00 14 915,88 24/06/2024 24 4 200 12 478,00 61 3 990,62 25/06/2024 13 2 389 25 382,25 3 198,18 26/06/2024 16 1 329 21 638,33 1 66,20 27/06/2024 34 3 560 36 416,80 3 195,18 28/06/2024 21 1 141 8 945,04 7 455,00 06/2024 187 59 2 631 171 709,36 1 254 82 389,44 Total S12024 860 351 5 099 339 913,35 4 105 277 577,75

À propos de SFL

Leader sur le segment prime de l’immobilier tertiaire parisien, la Société Foncière Lyonnaise se distingue par la qualité de son patrimoine évalué à 7,3 milliards d’euros, avec des immeubles concentrés dans le Quartier Central des Affaires de Paris (#cloud.paris, Édouard VII, Washington Plaza…) et par la qualité de son portefeuille de clients, constitué de sociétés prestigieuses. Plus ancienne foncière française, SFL démontre année après année une constance dans l’exécution de sa stratégie, centrée sur la création d’une forte valeur d’usage pour ses utilisateurs, et in fine d’une importante valeur patrimoniale pour ses actifs. Résolument tournée vers l’avenir SFL est un acteur engagé dans l’immobilier durable pour construire la cité de demain et contribuer à la décarbonisation de son secteur.

Marché de cotation : Euronext Paris Compartiment A – Euronext Paris ISIN FR0000033409 – Bloomberg : FLY FP – Reuters : FLYP PA

Notation S&P : BBB+ stable

