SFL : 1,8 million d'actions apportées à l'offre de Colonial

Euronext Paris a fait connaître à l'AMF qu'au 27 août, date ultime fixée pour le dépôt des ordres présentés à l'offre publique mixte simplifiée initiée par Inmobiliaria Colonial, visant les actions SFL, elle a reçu en dépôt un total de 1.801.231 actions.



Il est par ailleurs rappelé que Colonial a franchi en hausse, le 4 août, les seuils de 90% du capital et des droits de vote de SFL et détenait à cette date 40.346.951 actions, soit 94,13% du capital et des droits de vote de cette foncière.



Par conséquent, Colonial détient 42.148.182 actions SFL représentant autant de droits de vote, soit 98,33% du capital et des droits de vote. Euronext Paris publiera le calendrier de règlement-livraison de l'offre.



