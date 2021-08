SFL : Immobiliaria Colonial dépasse les 90%

Immobiliaria Colonial a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 4 août, les seuils de 90% du capital et des droits de vote de la Société Foncière Lyonnaise et détenir 94,13% du capital et des droits de vote de SFL.



Ce franchissement de seuils résulte du rachat et de l'annulation par SFL d'une partie des actions acquises auprès de Prédica et de la réalisation de l'apport en nature d'actions SFL par Predica au profit d'Immobiliaria Colonial.



