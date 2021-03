SFL : Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 15 avril 2021 à huis-clos

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires

Les actionnaires de la SOCIETE FONCIERE LYONNAISE (Paris:FLY) sont informés que les documents préparatoires à l’Assemblée Générale Mixte du jeudi 15 avril 2021 à 11 h 00 sont disponibles sur le site internet de la Société : http://www.fonciere-lyonnaise.com/publications/assemblee-generale

Il est rappelé que compte tenu du contexte exceptionnel lié à la Covid-19, cette Assemblée se tiendra à huis-clos, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d’y assister.

Conformément aux dispositions de l’article R.225-88 du Code de Commerce, tout actionnaire de titres nominatifs peut demander que lui soient communiqués les documents et renseignements mentionnés aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce.

Les actionnaires titulaires de titres au porteur peuvent également se faire communiquer ces documents en s'adressant à leur intermédiaire financier.

Tout actionnaire peut également prendre connaissance de ces documents au siège social de la SOCIETE FONCIERE LYONNAISE (42 rue Washington – 75008 PARIS).

L’avis de réunion a été publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires – BALO - du 10 mars 2021 (Bulletin n° 30 – publication n° 2100383). Cet avis contient notamment l’ordre du jour et le projet des résolutions. Il peut être consulté sur le site internet de la Société : http://www.fonciere-lyonnaise.com/publications/assemblee-generale

Les modalités de participation et de vote à cette Assemblée ont été modifiées pour tenir compte de la tenue de l’Assemblée à huis-clos. Ces nouvelles modalités sont également disponibles sur le site internet de la société : http://www.fonciere-lyonnaise.com/publications/assemblee-generale

