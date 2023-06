SFL : signe un crédit bancaire revolving de 835 ME

SFL annonce avoir signé une ligne de crédit bancaire revolving pour un montant de 835 ME.



Cette facilité d'une maturité de cinq ans (plus deux options d'extension d'un an chacune) se substitue pour partie à des lignes existantes et renforce par ailleurs la liquidité du Groupe.



Cette ligne intègre un mécanisme d'ajustement de la marge en fonction de l'atteinte de trois critères de développement durable cohérents avec les objectifs et la stratégie du Groupe en termes de réduction des émissions carbone, de certification des actifs, et de notation GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark qui analyse et compare la performance RSE et les meilleures pratiques des sociétés du secteur).





