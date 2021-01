Societe Fonciere Lyonnaise : AVIVA INVESTORS et SFL actent la vente de l'immeuble 112 Wagram

Aviva Investors était conseillée par Maître Aurélien Bourdet (Etude Screeb), Géraldine Machinet (CMS), THEOP et MANEXI. SFL était conseillée par Maître Anne-Hélène Garnier (Etude Oudot) et Cushman & Wakefield.

Cette cession confirme la résilience des actifs aux fondamentaux immobiliers solides, bien localisés, et loués à des clients de renom et l'intérêt maintenu des grands investisseurs pour les actifs « core » du QCA parisien.

L'acquisition du 112 Wagram vient compléter notre portefeuille immobilier sous gestion au cœur du QCA parisien. Il s'agit d'un actif remarquable par son environnement et ses caractéristiques intrinsèques car il bénéficie de larges plateaux efficients, d'une belle hauteur sous plafond et de nombreuses terrasses. De plus, par ses labels et certifications, il s'inscrit pleinement dans notre volonté d'acquérir des actifs répondant parfaitement aux critères

Le 112 Wagram développe environ 5 500 m² à usage principal de bureaux qui se déploient sur un rez-de-chaussée, 4 niveaux en superstructure et un sous-sol abritant 28 emplacements de stationnement. L'actif se distingue par de grands plateaux lumineux, de nombreuses terrasses privatives à tous les niveaux, une hauteur sous plafond généreuse et une large cour intérieure. La qualité de prestations exceptionnelle de cet immeuble a contribué à la revalorisation locative de cet actif, qui accueille des locataires de premier plan pour des durées fermes longues.

Acquis en 2010 par SFL, cet actif historique du QCA a été revalorisé ces 10 dernières années. Remarquable par sa façade en brique et son extension contemporaine, cet immeuble a bénéficié de travaux d'envergure sur la partie bureau. Cette restructuration a permis d'acquérir le label HQE, et de récompenser ses performances énergétiques par l'obtention de la certification Breeam In-Use International Part 1 « Asset rating » et Part 2 « Building Management » Niveau Excellent.

Aviva Investors, la branche mondiale de gestion d'actifs d'Aviva PLC ('Aviva'), acquiert ce jour, pour le compte de l'un de ses mandants, l'immeuble 112 Wagram auprès de SFL. Cet actif emblématique parisien situé au 108 - 112 avenue Wagram, Paris 17e, bénéficie d'une adresse de prestige au sein du QCA, d'un environnement unique à proximité du Parc Monceau et d'une excellente accessibilité en voiture et en transports en commun.

AVIVA INVESTORS

112 Wagram - Photo : Luc Boegly

A propos d'Aviva Investors

INFORMATION IMPORTANTE

Les informations et opinions reflétées dans le présent document sont exclusivement destinées à être utilisées par la presse et les médias financiers. Les informations ou opinions reflétées dans le présent document ne sauraient faire foi ou être considérées comme des conseils.

Ce communiqué de presse fourni par Aviva Investors Global Services Limited ne saurait représenter une quelconque promotion financière, conformément à la dispense du ''Financial Promotion Order'', car Aviva Investors Global Services Limited n'exerce aucun contrôle sur les articles basés sur le présent communiqué de presse préparés et publiés par la presse et les médias financiers.

Sauf indication contraire, la source de toutes les informations est Aviva Investors Global Services Limited (« Aviva Investors ») au 19 novembre 2019. Sauf indication contraire, les points de vue et les opinions exprimés dans le présent document sont ceux d'Aviva Investors. Leur contenu ne doit pas être considéré comme indiquant une garantie de rendement d'un placement géré par Aviva Investors, ni comme un conseil de quelque nature que ce soit. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La valeur d'un investissement et des éventuels revenus attachés peut fluctuer à la hausse comme à la baisse et l'investisseur pourrait ne pas récupérer l'intégralité du capital investi.

Publié par Aviva Investors Global Services Limited, enregistré en Angleterre sous le n° 1151805. Siège social : St Helen's, 1 Undershaft, London, EC3P 3DQ Soumis à l'agrément et à l'autorité de la Financial Conduct Authority.

AVIVA INVESTORS

Aviva Investors représente l'activité de gestion d'actifs internationale d'Aviva plc. La société offre des solutions et des services en gestion d'investissements et sa performance axée sur les clients répond aux attentes de ces derniers au niveau mondial. Aviva Investors est implanté dans 14 pays des régions Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Nord et Royaume-Uni, et son encours de gestion s'élevait au 30 juin 2020 à 355 milliards de GBP.