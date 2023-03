Societe Fonciere Lyonnaise : Avis de réunion paru au BALO le 6 mars 2023

6 mars 2023 BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n° 28

Le taux de cette retenue à la source peut toutefois être réduit par la convention fiscale conclue entre la France et le pays de résid en ce de l'actionnaire. Dans ce cas, l'actionnaire non-résident devra fournir à la Société un certificat de résidence afin de bénéficier d u t a u x réduit de retenue à la source prévue par ladite convention.

Par ailleurs, dans l'hypothèse où un actionnaire personne morale détient, directement ou indirectem ent, 10 % au m o in s d es d ro it s à dividendes, et que les dividendes ou distributions qu'il perçoit ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent à l'étranger, la Société doit verser au Trésor Public français un impôt égal à 20 % du montant des dividendes ou distrib u t io n s gén érés par ses activités dans le cadre du régime SIIC et distribués à un actionnaire répondant aux conditions susvisées. Afin d'évit er ce prélèvement, l'actionnaire non-résident devra fournir à la Société une attestation selon laquelle les dividendes qui seraien t d ist rib u és par la Société au titre des bénéfices générés par le régime SIIC seraient soumis à une imposition au titre de l'impôt étranger dont le montant ne serait pas inférieur de plus des deux tiers à celui de l'impôt sur les sociétés qui aurait été dû en France dans les condit io n s de droit commun (article 208 C, II ter du Code général des impôts).

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé que les dividendes distribués a u titre des trois exercices précédents étaient les suivants :

Montant du Montant du dividende Montant ayant la dividende non éligible à Dividende nature d'un Montant total Exercice éligible à l'abattement de 40% par action remboursement distribué 1 l'abattement de pour les personnes d'apport 40% domiciliées en France 2019 2,65 € 0,28 € 2,37 € - 123 301 781,10 € 2020 2,10 € 0,0582 € 0,8929 € 1,1489 € 97 710 845,40 € 2021 4,20 € 0,00 € 4,20 € 0,00 € 180 031 803,00 €

1 Ces montants ne tiennent pas compte des sommes non versées à raison des actions autodétenues.

QUATRIEME RESOLUTION ORDINAIRE (Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, conclues en 2022, et approbation de ces conventions)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, apr ès avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration sur le gouv ernement d'entreprise et du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions relevant des articles L.225 -38 et suivants du Code de commerce, approuve les conventions nouvelles conclues en 2022 qui y sont mentionnées.

CINQUIEME RESOLUTION ORDINAIRE (Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, conclues en 2023, et approbation de ces conventions)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise et du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions relevant des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, approuve la nouvelle convention conclue en 2023 qui y est mentionnée.

SIXIEME RESOLUTION ORDINAIRE (Renouvellement du mandat de Madame Carmina Ganyet I Cirera, Administrateur)

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, apr ès avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'ad ministration sur le gouvernement d'entreprise, constatant que le mandat d'administrateur de Madame Carmina Ganyet I Cirera vient à expiration, décide de le renouveler pour une durée de trois années , so it jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

SEPTIEME RESOLUTION ORDINAIRE (Renouvellement du mandat de Madame Alexandra Rocca, Administrateur)

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les ass emblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise, constatant que le mandat d'administrateur de Madame Alexandra Rocca vient à expiration, décide de le renouveler pour une du rée de trois années, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.