La diffusion des états financiers a été autorisée par le Conseil d'administration réuni le 14 février 2024.

A - État consolidé de la situation (nancière

ACTIFS

0en milliers d'euros1 Notes Partie E 31/12/2023 31/12/2022 Immobilisations incorporelles V-1 Immobilisations corporelles V-2 Immeubles de placement V-4 Actifs (nanciers Autres actifsVII - 5 VI-4 1 421 22 761 7 156 813 237 112 880 1 862 19 173 8 051 948 15 338 71 060 Total Actifs non-courants 7 294 112 8 159 380 Immeubles de placement destinés à la vente Clients et autres débiteurs V-6 VI-3 Actifs (nanciers VII - 5 Autres actifs VI-4 Trésorerie et équivalents de trésorerie VII - 6 - 33 360 612 4 662 96 776 57 100 41 222 13 846 69 433 Total Actifs courants 135 410 168 614 Total Actifs 7 429 521 8 327 995

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

0en milliers d'euros1 Notes Partie E 31/12/2023 31/12/2022 Capital RéservesVIII - 1 Résultat de la période 85 771 4 093 159 -638 767 85 729 4 149 844 143 430 Total Capitaux propres, part du Groupe 3 540 164 4 379 003 Intérêts minoritaires 941 976 1 097 432 Total Intérêts minoritaires 941 976 1 097 432 Total des Capitaux propres 4 482 140 5 476 435 Emprunts et dérivés passifs Provisions non-courantes Impôts différés passifs Autres passifs VII - 1 IX-1 XI-2 VI-6 1 983 226 1 348 172 955 50 157 2 073 914 1 535 203 495 44 282 Total Passifs non-courants 2 207 686 2 323 226 Fournisseurs et autres créditeurs Emprunts et concours bancaires Provisions courantes VI-5 VII - 1 IX-1 Autres passifs VI-6 28 075 644 429 836 66 355 47 052 414 577 1 266 65 438 Total Passifs courants 739 695 528 333 Total Capitaux propres et Passifs 7 429 521 8 327 995

B - État consolidé du résultat global

0en milliers d'euros1

Revenus locatifs

Charges immobilières brutes Charges immobilières récupérées

Charges immobilières nettes de récupération Loyers nets

Autres produits d'exploitation

Dotations aux amortissements et dépréciations des immobilisations

Variation nette des provisions Frais de personnel

Autres frais généraux

Résultat de cession des immeubles de placement Variation de valeur des immeubles de placement Résultat opérationnel

Charges (nancières Produits (nanciers Résultat avant impôts Impôts

Résultat net

Part du Groupe

Part des intérêts minoritaires ne donnant pas le contrôle Résultat net par action

Résultat net dilué par action

Autres éléments du résultat global Pertes et gains actuariels

Éléments qui ne seront pas ultérieurement reclassés en résultat Variation de juste valeur des instruments (nanciers 0couverture de &ux de trésorerie1

Éléments susceptibles d'être reclassés ultérieurement en résultat Total des autres éléments du résultat global

Résultat net et autres éléments du résultat global

Part du Groupe

Part des intérêts minoritaires ne donnant pas le contrôle

132 383

132 383

204 517

-44 520

33 969

-10 552

193 966

8 051

- 2 104

- 1 037

- 18 383

- 8 734

- 440

38 636

209 955

- 31 643

19

178 331

3 285

181 616

143 430

38 186 3,35 € 3,34 €

24 103

24 103

24 485

206 102

167 916

38 186

C - État de variation des capitaux propres consolidés

0en milliers d'euros1

Capitaux propres au bilan à la clôture au 31 décembre 2021

Résultat de la période

Total des autres éléments du résultat global, net d'impôt

Résultat de l'exercice et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres

Affectation du résultat Imputation des actions propres

Impact des plus-values et moins- values sur actions propres

Paiements fondés sur des actions Distributions versées par SFL

Capitaux propres au bilan à la clôture au 31 décembre 2022

Résultat de la période

Total des autres éléments du résultat global, net d'impôt

Résultat de la période et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres

Affectation du résultat Augmentation du capital Imputation des actions propres

Impacts des plus-values et moins- values sur actions propres

Paiements fondés sur des actions Distributions versées par SFL

Capitaux propres au bilan à la clôture au 31 décembre 2023

Capital Prime Réserve de nominal d'émission réévaluation

Actions d'auto-contrôle

Réserve de couvertureAutresRésultatréserves consolidé

Part duParticipa-tions neGroupe donnant pas le contrôleTotal capitaux propres

85 729

160 003

22 621

- 18 110

6 581

3 837 960

292 041

4 386 822

1 097 177

5 483 999

- -

- -

- -

- -

-

- 383

143 430 -

143 430

38 186 -

181 616

24 103

24 485

24 485

-

-

-

-

24 103

383

143 430

167 916

38 186

206 102

-

-

- 292 041 - 292 041 - - 4 592 - - - - - 37 931 - - - - - - - - - - 4 592 - - - - - 4 301 4 592 - - 4 800 - - - - 4 800 - 4 800 - - - 4 301 4 301

- - 179 828

- - 179 828

- 217 759

85 729

160 003

22 621

- 18 318

30 684

3 954 857

143 430

4 379 003

1 097 432

5 476 435

- -

- -

- -

-

-

- 132

- 638 767 -

- 638 767

- 148 105 -

- 786 872

- - 23 994

- 23 862

- 23 862

-

-

-

-

- 23 994

132

- 638 767

- 662 629

- 148 105

- 810 734

42 - - - -

- 42 - - - -

- -

- -

- - - -

- 143 430 - - - 3 755 - 143 430 - - - - - - - - - - - - 7 351 - - - 3 878 3 878 3 878 - - 3 744 - 3 744 - 3 744 - - - - 3 755 3 755

- - 180 100

- - 180 100

- 187 451

85 771

159 961

22 621

- 18 184

6 690

3 922 074

- 638 767

3 540 164

941 976

4 482 140

D - Tableau de 9ux de trésorerie consolidés

0en milliers d'euros1

Flux de trésorerie liés à l'activité Résultat de la période - part du Groupe Variation de valeur des immeubles de placement

Dotations nettes aux amortissements 0hors provisions sur actifs immobilisés1

Dotations nettes aux provisions du passif

Plus ou moins-values de cession des immeubles de placement Étalements des franchises de loyers et droits d'entrée Avantages consentis au personnel

Part des intérêts minoritaires Capacité d'auto(nancement après coût de l'endettement (nancier net et de l'impôt Coût de l'endettement (nancier

Charge d'impôt

Capacité d'auto(nancement avant coût de l'endettement (nancier net et de l'impôt Variation du besoin en fonds de roulement

Intérêts versés

Intérêts reçus Impôt versé

Flux net de trésorerie généré par l'activité

Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement Acquisitions et travaux sur les immeubles de placement Acquisitions d'immobilisations incorporelles et corporelles Dettes sur acquisition d'actif

Cessions d'immeubles de placement, d'immobilisations corporelles et incorporelles

Frais sur cessions d'immeubles de placement Autres encaissements et décaissements

Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement

Flux de trésorerie liés aux opérations de (nancement Flux affectés aux opérations sur actions propres Distributions versées aux actionnaires de la Société Foncière Lyonnaise

Distributions versées aux actionnaires minoritaires Encaissements provenant des emprunts Remboursements d'emprunts

Autres variations (nancières

Flux net de trésorerie lié aux opérations de (nancement

Variation de trésorerie

Trésorerie nette à l'ouverture Trésorerie nette à la clôture Variation de trésorerie

E - Notes annexes

I - Principes comptables généraux

I - 1# Référentiel comptable

En application du règlement européen 16/06/2002 du 19 juillet 2002, les comptes consolidés du groupe SFL ont été préparés conformément au référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union Européenne, qui comprend les normes IFRS 0International Financial Reporting Standards1, les normes IAS 0International Accounting Standards1 ainsi que leurs interprétations 0SIC et IFRIC1.

Les textes publiés par l'IASB et d'application obligatoire, ayant fait l'objet d'adoption par l'Union Européenne au cours de l'année 2023 sont les suivants :

◆ Amendements à IAS 1 JPrésentation des états (nanciers - Classement des passifs en tant que passifs courants et non-cou-rants K. Les modifications visent à préciser les critères de classement d'un passif en tant que passif courant ou non-cou-rant, ce qui pourrait affecter les clauses restrictives 0covenants1 d'une entreprise. Pour donner le temps aux entreprises de se préparer aux modi(cations, le Board a (xé la date d'entrée en vigueur à janvier 2024. SFL Documentd'enregistrementuniversel2023

◆ Amendements à IFRS 16 J Obligation locative découlant d'une cession-bailK. À travers ces amendements, le normalisateur cherche à apporter des clari(cations sur l'évaluation ultérieure des transactions de cession-bail, lorsque la cession initiale du bien répond aux critères d'IFRS 15 pour être comptabilisée comme une vente. Le texte stipule que le vendeur-preneur éva-lue ultérieurement la dette de location résultant d'une transac-tion de cession-bail conformément aux dispositions existantes de la norme IFRS 16, mais en déterminant les paiements de loyers de façon à ne comptabiliser aucun gain ou perte lié au droit d'utilisation conservé. Autrement dit, le vendeur-preneur ne comptabilise en résultat que le gain ou la perte lié au droit d'utilisation transféré à l'acheteur-bailleur. La date d'entrée en vigueur de ces amendements a été (xée aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024. Une application anticipée est possible. Aucune transaction de cession-bail n'a été réalisée par SFL au cours des périodes présentées dans les présents états (nanciers.

◆ Amendements à IAS 12 J Pilier 2 - Impôt minimum mondial K. Le Pilier 2 résulte des travaux en cours de l'OCDE et porte notam-ment sur l'instauration d'un taux minimum mondial d'imposition de 15 % sur les béné(ces des entreprises multinationales dans le champ d'application du dispositif. Les amendements proposés par l'IASB visent donc à énumérer les nouvelles informations à inclure dans les états (nanciers annuels, avec pour objectif d'offrir aux lecteurs de la visibilité sur l'exposition du groupe aux dispositions de Pilier 2. Ces amendements sont d'application immédiate. Le Groupe n'est pas concerné par Pilier 2.

Les textes publiés par l'IASB, en attente d'adoption par l'Union Européenne au 31 décembre 2023 sont les suivants :

◆ Amendements à IAS 7 & IFRS 7 J Ententes de (nancement de fournisseurs K. Le but est d'obliger les entités à présenter dans les notes annexes, des informations qualitatives et quantitatives permettant aux utilisateurs des états (nanciers : d'évaluer l'in-cidence des ententes de (nancement de fournisseurs sur les passifs et les &ux de trésorerie d'une entité, et de comprendre l'incidence de ces ententes sur l'exposition d'une entité au risque de liquidité et les répercussions sur une entité si elle n'avait plus accès à ce type d'ententes. Une entité devra appliquer les modi(cations d'IAS 7 pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024 0et l'application anticipée est permise1 et les modi(cations d'IFRS 7 au moment d'appliquer celles d'IAS 7. Aucune entente de (nancement de fournisseur n'a été réalisée par SFL.

◆ Le 15 août 2023, l'IASB a publié un document intitulé J Absence de convertibilité 0modi(cations d'IAS 211K, qui renferme des indications pour préciser dans quelles situations une monnaie est convertible et comment déterminer le cours de change en l'absence de convertibilité. Ces modi(cations sont à appliquer pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025. Au 31 décembre 2023, le Groupe n'est pas concerné par ce projet d'amendement car les transactions effectuées ont été réalisées dans sa monnaie fonctionnelle, à savoir l'euro.

I - 2# Principes de préparation des états %nanciers consolidés

Les états (nanciers consolidés sont présentés en milliers d'eu-ros. Ils comprennent les états (nanciers de la Société Foncière Lyonnaise et de ses (liales. Les états (nanciers des (liales sont pré-parés pour la même période que la société mère en utilisant des méthodes comptables homogènes et les opérations réciproques sont éliminées.

Les (liales sont consolidées à partir du moment où le groupe SFL en prend le contrôle et jusqu'à la date à laquelle ce contrôle est transféré à l'extérieur du Groupe. Quand il y a une perte de contrôle d'une (liale, les états (nanciers consolidés de l'exercice comprennent les résultats sur la période pendant laquelle le Groupe en avait le contrôle.

La méthode de l'intégration globale est appliquée aux états (nan-ciers des entreprises signi(catives que le groupe SFL contrôle, notamment en vertu d'un pacte d'actionnaires dont les conditions pour quali(er une situation de contrôle sont réunies, ou par déten-tion de la majorité des droits de vote.

Le groupe SFL a opté pour le modèle de la juste valeur pour les immeubles de placement 0cf. note V-41.

I - 3# Estimations et jugements comptables déterminants

Certains montants comptabilisés dans les états (nanciers conso-lidés re&ètent des estimations et des hypothèses faites par la direction dans un contexte actuel d'environnement géopolitique et économique incertain se traduisant par des pressions in&a-tionnistes, des hausses des taux d'intérêt ainsi que des coûts de matières premières et de l'énergie, des pénuries et de volatilité des taux de change dont l'impact sur les perspectives d'avenir reste dif(cile à évaluer. Dans ce contexte, la direction a pris en compte ces incertitudes sur la base des informations (ables dis-ponibles à la date de préparation des états (nanciers consolidés, notamment en ce qui concerne la juste valeur des immeubles de placement et des instruments (nanciers.

Compte tenu des incertitudes inhérentes aux estimations, le Groupe revoit celles-ci sur la base d'informations régulièrement mises à jour. Il se peut que les résultats réels soient (nalement différents des estimations faites à la date de préparation des états (nanciers consolidés.

Les estimations les plus signi(catives sont les suivantes :

◆ Évaluation des immeubles de placement : le groupe SFL fait réaliser l'évaluation de son patrimoine par des experts indépen-dants qui utilisent des hypothèses de &ux futurs et de taux qui ont un impact direct sur les valeurs. Une baisse de valeur de l'expertise se traduirait par une baisse du résultat 0cf. note V-41.

◆ Évaluation des instruments (nanciers: tous les instruments (nanciers utilisés par le Groupe sont valorisés conformément aux modèles standards du marché 0cf. note VII-41.

Impact de la crise en Ukraine sur les estimations et jugements comptables déterminants

SFL ne subit aucun impact direct du con&it en Ukraine étant donné que tous les actifs détenus sont situés en France, de même que les clients du Groupe.

II - Faits marquants

II - 1# Opérations

Au 31 décembre 2023, les surfaces en développement repré-sentent environ 8 % du patrimoine du Groupe. Elles sont consti-tuées principalement du projet de rénovation de l'immeuble de bureaux Rives de Seine situé quai de la Râpée à Paris 0environ 23 000 m²1, qui fait l'objet d'une importante restructuration suite au départ de son locataire le 30 septembre 2022. Le Permis de Construire a été obtenu et purgé de tout recours, et l'entreprise générale a été désignée. Après une phase de curage / désamian-tage, les travaux ont démarré, pour une livraison prévue début 2026. Par ailleurs, les surfaces de commerces de l'immeuble Louvre Saint-Honoré 0plus de 20 000 m²1, qui ont fait l'objet d'une lourde restructuration ces dernières années, ont été livrées (n juil-let 2023 conformément au calendrier, et immédiatement prises à bail par le Groupe Richemont pour y accueillir la future Fondation Cartier pour l'art contemporain.

Le 11 avril 2023, SFL a cédé à GCI et Eternam 0en joint-ven-ture1 l'immeuble du 6 rue de Hanovre à Paris 02e1, pour un prix de 58,3 millions d'euros net vendeur. Il s'agit d'un ensemble de 4 600 m², vendu vacant en l'état, suite au départ de son occupant en octobre 2022.

Il n'y a pas eu d'acquisition au cours de l'exercice.

Au cours de l'exercice 2023, le groupe SFL a commercialisé envi-ron 41 000 m² de surfaces, principalement de bureaux.

II - 2# Financements

En juin 2023, SFL a signé auprès d'un pool réunissant 10 banques, une ligne de crédit revolving de 835 millions d'euros, incluant un mécanisme d'ajustement de la marge en fonction de l'atteinte de trois critères de développement durable. Cette ligne, d'une maturité de cinq ans 0plus deux options d'extension d'un an cha-cune1, se substitue pour partie à des lignes existantes et renforce la liquidité du Groupe.

Au cours de la période, SFL a également contracté auprès de son actionnaire majoritaire Inmobiliaria Colonial, une ligne de (nance-ment pouvant aller jusqu'à 600 millions d'euros.

II - 3# Événements post-clôture

Néant.

III - Effets des changements liés au climat

Le changement climatique entraîne de profondes mutations dans le domaine de l'économie, d'où la nécessité d'être de plus en plus attentif à leurs impacts sur la performance (nancière et extra-(nancière des entreprises. Les enjeux majeurs associés à ces changements ont conduit à des objectifs très ambitieux impli-quant des transformations radicales, notamment dans le cadre du pacte vert européen, du pacte de Glasgow 0COP261, ou encore de l'accord de Paris 0COP211.

L'objectif de cette note est de présenter les incidences de ces changements sur l'activité et la performance du Groupe, ainsi que les principaux effets sur les comptes consolidés.

III - 1# Effets des changements liés au climat sur la situation %nancière du Groupe

Le secteur du bâtiment représente près du quart des émissions nationales de gaz à effet de serre en France. De ce fait, le Groupe a mis en place une stratégie pour assurer le suivi des risques et impacts des changements climatiques ainsi que des mesures pour y faire face.

Les principaux effets sur les comptes consolidés en lien avec les changements climatiques ont été appréhendés. Ces impacts ne sauraient être chiffrés avec une parfaite exactitude, ces derniers étant dif(ciles à dissocier des autres facteurs ayant in&ué sur les

évolutions de la période. Ceci étant, les répercussions majeures sur les données (nancières sont les suivantes :

◆ Une hausse des dépenses d'investissement et des coûts d'ex-ploitation des immeubles dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'adapter les actifs au changement clima-tique. Il s'agit par exemple de labelliser J bâtiment bas carbone K tous les grands projets, déployer le réemploi de matériaux et matériels, construire en béton bas carbone, utiliser des maté-riaux biosourcés, limiter la déconstruction, généraliser l'installa-tion de la technologie LED dans le système d'éclairage, mettre en place des systèmes de chauffage et de refroidissement plus ef(cients, (abiliser la mesure des consommations énergétiques, développer les bornes de recharge électriques et les parkings vélo, promouvoir la sobriété auprès de nos clients.

◆ Des dépenses diverses, comme les coûts des certi(cations environnementales 0principalement les certi(cations BREEAM : Building Research Establishment Environmental Assessment Method, GRESB : Global Real Estate Sustainability Benchmark, et EPRA : European Public Real Estate Association1, les coûts liés à la publication des données ESG 0collecte des informations, élaboration des rapports, coûts des autres ressources externes mobilisées1, des éléments de rémunération variable servis à certains salariés et/ou membres du comité de direction pour rétribuer l'atteinte des objectifs ESG.

III - 2# Financements * verts ,

La totalité des emprunts obligataires en circulation 0représentant un montant total en principal de 1 698 millions d'euros1 détenus par le Groupe au 31 décembre 2023 sont des J obligations vertes K 0green bonds1.

L'objectif de SFL est de renforcer toujours plus la convergence entre sa performance environnementale et sa structure (nan-cière. Ces (nancements verts constituent une alternative aux (nancements corporate classiques dans un contexte où la prise de conscience par les entreprises quant aux questions de dura-bilité est de plus en plus importante. L'intention du Groupe est que toutes les obligations qu'il émettra à l'avenir soient émises en vertu de son Cadre de Financement Vert 0Green Financing Framework1. La détention d'instruments (nanciers verts repré-sente pour la société un avantage concurrentiel et un investisse-ment attrayant pour les marchés des capitaux, dont l'intérêt pour ce type d'investissement est en augmentation.

Outre des obligations vertes, SFL détient également des instru-ments de (nancement indexés sur des indicateurs de perfor-mance RSE. Au cours du premier semestre 2023, le Groupe a mis en place une ligne de crédit revolving de 835 millions d'euros, portant à 1 470 millions d'euros 0soit 79%1 le montant des (nan-cements bancaires incorporant une composante liée au respect des objectifs RSE 0principalement des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre1.

III - 3# Prise en compte des changements climatiques dans les valorisations des immeubles de placement

Le Groupe a collecté et transmis aux évaluateurs les informations nécessaires à la réalisation des grilles ESG bureaux élaborées par l'AFREXIM 0Association Française des sociétés d'expertise immobilière1.

Ces données ont permis aux experts immobiliers d'avoir une vision plus (ne des actifs au regard de la consommation en éner-gie primaire, des émissions de Gaz à effet de Serre, et du suivi des actions mises en place comme l'existence d'un audit énergétique 0DPE à ce stade1, la performance vis-à-vis de la trajectoire CRREM 0Carbon Risk Real Estate Monitor1 ou encore le respect du Décret Tertiaire. Le Groupe travaille à l'identi(cation de plans d'action de réduction des consommations par actif.

Les évaluateurs ont estimé que, à ce stade, les informations dis-ponibles pour rationaliser l'impact exact des aspects liés au cli-mat, ainsi que des autres composantes de l'ESG sur les valeurs de marché sont insuf(santes, car de nombreux investisseurs ont récemment (nalisé leur stratégie et ne font que commencer à collecter des indicateurs de performance. De même, l'existence ou non d'une prime verte pour les bâtiments les plus durables fait l'objet d'un monitoring et d'un échange continus sur le marché.

La détermination des justes valeurs des actifs réalisée par les éva-luateurs indépendants a tenu compte des aspects liés aux chan-gements climatiques, compte tenu de la connaissance actuelle du marché et des transactions récentes.

III - 4# Autres effets potentiels sur les comptes consolidés de SFL

Les autres impacts potentiels des changements climatiques, n'ayant pas eu d'incidence sur les comptes consolidés concernent notamment :

◆ Les taxes liées à la réglementation environnementale 0IAS 371 : les différents investissements réalisés par le Groupe lui ont per-mis d'être en ligne avec les règlements en vigueur se rapportant au climat. En conséquence, le Groupe n'a reçu aucune pénalité pour non-respect de la réglementation. La société a par ailleurs mis en place un système de veille a(n d'anticiper les évolutions des dispositions légales en la matière, et d'entreprendre en amont les actions de conformité nécessaires. Pour cette raison, aucune provision n'a été comptabilisée au 31 décembre 2023 en guise de taxes ou de sanctions pour non-respect des normes réglementaires émergentes.

◆ La dépréciation des actifs 0IAS 361 ou la réestimation des durées d'utilité et des valeurs résiduelles des immobilisations 0IAS 161: les actifs du groupe étant principalement des immeubles de placement pris en compte à leur juste valeur 0option Fair Market Value1, il n'y a pas d'impact sur les comptes du Groupe au regard de ces normes.

IV - Information sectorielle

Les immeubles ont tous la même nature et bien qu'ils soient gérés individuellement de la même façon, aucun immeuble ne peut être considéré comme un secteur par sa taille. Ils sont agrégés par répartition géographique.

Au niveau de l'état consolidé du résultat global :

Autres éléments du résultat global

Pertes et gains actuariels

Éléments qui ne seront pas ultérieurement reclassés en résultat

Variation de juste valeur des instruments (nanciers 0couverture de &ux de trésorerie1

Éléments susceptibles d'être reclassés ultérieurement en résultat

Total des autres éléments du résultat global

- -

-

-

Résultat net et autres éléments du résultat global

- 510 720

Part du Groupe

Part des intérêts minoritaires ne donnant pas le contrôle

- -

-

-

-

- 213 448

- 377 939

- -

132 132

132 132

- - 23 994

- - 23 994

- 132 782

- 197 804

- 15 644

- - 9 425 - 9 425 -

0en milliers d'euros1 Paris QCA Autre ParisCroissant OuestStructure 2023 Revenus locatifs 177 361 53 873 3 186 - 234 420 Charges immobilières brutes Charges immobilières récupérées - 39 373 - 13 050 - 1 075 29 954 11 169 869 Charges immobilières nettes de récupération - 9 419 - 1 880 - 205 - - - - 53 497 41 992 - 11 505 Loyers nets 167 942 51 992 2 980 - 222 915 Autres produits d'exploitation Dotations aux amortissements et dépréciations des immobilisations Variation nette de provisions Frais de personnel Autres frais généraux Résultat de cession des immeubles de placement Variation de valeur des immeubles de placement 7 771 - -5 164 - - - 158 - 681 110 1 102 - - - - - - 266 542 219 - - 1 436 - 1 906 - 857 - - 15 514

- - 8 433 - - 12 624 - - 10 528 - 1 906 - 6 021 - 15 514 - 8 433 - 158 - 960 277 Résultat opérationnel - 510 720 - 213 448 - 9 425 - 25 273 - 758 865 Charges (nancières Produits (nanciers - - - - - - 57 654 - 1 644 - 57 654 1 644 Résultat avant impôts - 510 720 - 213 448 - 9 425 - 81 283 - 814 876 Impôts - - - 28 005 28 005 Résultat net - 510 720 - 213 448 - 9 425 - 53 279 - 786 872 Part du Groupe - 377 939 - 197 804 - 9 425 - 53 600 - 638 767 Part des intérêts minoritaires ne donnant pas le contrôle - 132 782 - 15 644 - 320 - 148 105

- 23 994

- 23 994

- 23 862

- 77 141

- 23 862

- 810 734

- 77 462

- 662 629

320

- 148 105